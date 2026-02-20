沙田万怡酒店自助餐快闪买一送一第3位加$111 低至$197任食生蚝 自助晚餐叹鳕蟹脚/龙虾︳亲子优惠

今日（20日）大年初四，不少爸妈仍未「开工」，想于农历新年跟家人吃顿丰富开年饭，除了传统酒家，也可试试选自助餐，更有新意，亦可满足不同人的口味。香港沙田万怡酒店近日加推买一送一优惠，自助午餐更有第3位加$111的快闪价，低至$197就可叹到自助餐，更可任食生蚝！即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

亲子优惠︳沙田万怡酒店自助餐低至$197叹生蚝

香港沙田万怡酒店MoMo Café自助餐将提供季节限定新鲜即开法国生蚝，自助晚餐更有两款可选。而「“悦”馔广东荟萃」平日自助午餐除了有冰镇海鲜如鲜虾、白虾、纽西兰青口，亦有 现点现切的烤南澳洲36°MB2金奖牛肩胛肉、蜜汁烤比利时杜洛克猪柳，也有驰名沙田鸡粥，当然少不了有多款甜品，如自制豆腐花、姜汁鲜奶布甸、黑森林蛋糕、Movenpick雪糕。

亲子优惠︳沙田万怡酒店自助餐买一送一优惠人叹「“悦”馔广东荟萃」自助晚餐（图片来源：Klook）

蟹迷必试「“悦”馔广东荟萃」自助晚餐，有鲜蟹、鳕蟹脚、面包蟹；另有三文鱼、红虾等多款刺身及寿司，还有蚝皇鲍鱼扣鹅掌、潮式胡椒萝卜煮文蛤，甜品就有小朋友最爱的朱古力喷泉、即制梳乎厘班戟、朱古力香蕉窝夫，更可任饮啤酒、红酒、白酒、日本清酒，每位成人或长者送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只呢！





【低至5折】自助晚餐｜任食生蚝 、法国鸭肝、即蒸新鲜本地龙虾

每位成人或长者送蒸本地新鲜龙虾1只

用餐时间：18:00 - 21:30

．星期一至四 $443（原价 $812）、小童 $281（原价 $515）、长者 $365（原价 $669）

．星期五至日 $479（原价 $878）、小童 $293（原价 $537）、长者 $407（原价 $746）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪买一送一 + 第3位$111HKD】自助午餐｜任食生蚝

用餐时间(平日)：12:00 - 14:30

用餐时间(周末)：12:00 - 15:00

优惠：星期一至五 $598（3位用）

购买连结：＞＞按此＜＜

【低至5折】自助午餐｜任食生蚝

用餐时间(平日)：12:00 - 14:30

用餐时间(周末)：12:00 - 15:00

优惠：

．星期一至五 $239、儿童 $161、长者 $191

．星期六日 $311；儿童 $227、$245

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

地址：沙田安平街1号香港沙田万怡酒店2楼香港沙田万怡酒店 - MoMo Cafe（港铁石门站C出口步行约10分钟即可到达）

