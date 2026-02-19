Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马年亲子好去处2026｜马湾挪亚方舟新春迎福艺萃游 9大游戏体验非遗文化/亲亲小动物/玩高卡车

更新时间：09:00 2026-02-19 HKT
发布时间：09:00 2026-02-19 HKT

马年亲子好去处2026｜农历新年长假期，爸妈除了带孩子去拜年贺岁，不如跟小朋友一起去马湾挪亚方舟玩一天，参加特别节庆活动「新春迎福艺萃游」，玩尽小岛上的 9大游戏体验非遗文化，还可亲亲小动物呢！即睇 马年亲子好去处 活动详情，跟长辈们叹茶后出发去玩！

马年亲子好去处2026｜马湾挪亚方舟9大游戏体验非遗文化

想趁农历新年跟孩子感受满满新春气息与传统文化的乐趣？可以跟小朋友一起到马湾小岛登上挪亚方舟，展开一趟中华传统民间工艺，体验历史悠久的非遗文化。于即日起至2月22日（年初七），香港马湾公园挪亚方舟举办节庆活动「新春迎福艺萃游」，让大、小朋友齐来变身小匠人，亲制多个充满节庆气氛的非遗文化工艺品，如「萌马吉祥如意结饰物」、「传统甜蜜糖画」及「竹福编织杯垫」，认识源远悠长的中国传统文化。

萌马吉祥如意结饰物D.I.Y.（图片来源：挪亚方舟）
同场还可制作Chill治愈的「啤啤熊毛公仔」，更可穿上新春拜年装束，非常应节。同时可参加「小动物大奇观」，了解不同珍稀小动物鲜为人知的生态冷知识，提升保育意识；小朋友亦可玩转各类飞驰体验，如挑战「一飞冲天太空舱」来感受勇闯宇宙的震撼旅程、让孩子大显身手的「童趣飞驰乐」的高卡车及平衡车，或是火箭主题游乐场，一同跃动天与地。

啤啤熊之友制作室 - 别注贺年版（图片来源：挪亚方舟）
点击图片浏览马年亲子好去处详情：

【买一送一】香港马湾公园挪亚方舟「新春迎福艺萃游」1日门票
优惠价：只需HK$198（人均：HK$99；原价：HK$396）
适用日期：即日起至2026年6月30日

童趣飞驰乐大玩平衡车（图片来源：挪亚方舟）
2026年2月17日至22日（年初一至年初六）重点项目： 
．萌马吉祥如意结饰物D.I.Y.
．传统甜蜜糖画艺工房
．「竹」福编织乐
．啤啤熊之友制作室 别注贺年版（另需收费）
．小动物大奇观
．一飞冲天太空舱
．童趣飞驰乐
．马湾明信片足印乐 
．瑞气迎春宴

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章｜马年亲子好去处2026｜小白兔农庄亲亲小兔子 免费玩25项游戏：充气城堡/手工艺工作坊/海盗船

