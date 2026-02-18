马年亲子好去处2026｜小白兔农庄亲亲小兔子 免费玩25项游戏：充气城堡/手工艺工作坊/海盗船

马年亲子好去处2026｜农历新年除了拜年，爸妈们可有安排一些亲子活动，趁机跟小朋友好好享受一下年假？到室内游乐场当然既舒服又可放电，但难得天气好，不如带孩子到郊外走走，呼吸一下新鲜空气，也可亲亲小动物。位于元朗的小白兔农庄Bunny Wonderland今个农历新年特别推出优惠，人均不需$200已可玩足一天，可亲亲小动物之余，还有27项免费玩乐设施任玩。即睇活动详情与购买连结，买定飞跟孩子去玩。

马年亲子好去处2026｜小白兔农庄优惠价免费玩27项游戏

小白兔农庄Bunny Wonderland位于元朗八乡，农庄内有多达27项游戏室内、户外玩乐设施，如秋千、绳网阵、海盗船、跳弹、旋转木马、树屋及滑梯床、小沙池。

马年亲子好去处2026｜小白兔农庄亲亲小兔子

小朋友及大人也可在此接触各式各样的小动物，当中包括近距离接触小白兔，也有爬虫馆、蜥蝪馆。同时可参加手工艺工作坊，可以制作DIY动物相框、油彩挂画木板等，庄园还有音乐表演互动，让孩子们透过各类型活动挑战自我，学习自立。家长也可透过亲子活动，增进亲子感情， 亦可趁机放下繁忙的工作，与孩子们过着悠闲轻松的一天。



点击图片浏览马年亲子好去处2026：

【家庭套票】小白兔农庄 Bunny Wonderland2大1小

优惠：HK$598 /2大1小（人均：HK$199.3）

包括：

．景点入场

．One Day Pass 入场通行证 1张

．宠物饲料1份

．小白兔纪念品x1份

．许愿牌 1个

．钓鱼游戏 壹次

．指定 手工艺工作坊 壹次（只限每位小童）

．充气城堡

．赛车 壹次 二选一 (赛车只限3-6岁)

．游戏代币x15枚

．指定雪糕球1个

．饮品券一张

景区免费项目：

．户外：大草地、亲亲兔仔区，户外游乐设施如秋千、绳网阵、海盗船、跳弹床、小沙池、氹氹转、旋转木马、树屋及滑梯、荷花池-喂鱼、家乐径、花花桥、浪漫满屋；

．有盖： 动物欣赏、亲亲小动物、跳跳狗、大画板、爬虫馆、蜥蝪馆、3D 影相馆、图书阁、玩具阁、育婴室、篮球机、弹钢琴



基本手工类：雪花泥画/木钱箱（屋仔、蝴蝶、苹果）/DIY动物相框/DIY趣致造型笔筒/DIY卡通储物盒/DIY卡通小手袋/巨蟹车 甲虫 模型 /彩绘复活蛋/油彩挂画木板/幻彩刮画/油彩木陀螺/DIY卡通图案小风铃

额外收费类：手工缝制盆栽/卡通绒布时钟/DIY彩沙瓶制作/DIY马赛克杯垫/手工灯笼/彩绘面具/公仔模型存钱罐/彩绘大时钟/数字油画/彩绘草帽/轻黏土制作/蝶古巴特装饰/木制时钟/木制装饰/木制匙扣/木制相架/木制挂架/挂衣装饰/彩绘卡通胶匙扣/卡通图案小环保袋/油彩帆布大环保袋

小白兔农庄 Bunny Wonderland优惠

适用日期：即日起至2026年3月31日

地点：八乡横台山芝麻岭-小白兔农庄

