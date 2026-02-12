SEN孩家长选校要留意这5大事项 双班主任制有利孩子适应新校园｜SEN学堂

SEN学堂｜升学之路，谈何容易；SEN孩子的升学之路，更见挑战。SEN孩子不论在学习能力、环境适应、情绪控制及人际社交上，都会面对更大的困难。作为SEN孩家长的你，是否跟我一样，感到徬徨迷惘，力不从心？今天，就让我们一同来探讨一下，在寻觅学校之时，值得我们额外留意之事吧！

SEN学堂｜SEN孩家长选校要留意这5大事项

又到了每年高小家长马不停蹄、舟车劳顿参观中学，甚至是密锣紧鼓预备填表之时。你知道吗？在过去两、三年，我便因着星宿王子及日月公主（笔者儿子及女儿）的转校及升学，参观了超过十所中学（详情可见于专页）。当中所花的心力及时间，完全超出了我这个「懒妈」的预期。

（图片来源：PhotoAC）

SEN孩家长选校注意事项1：多元学习

部分SEN孩子不擅于传统的学习模式，成绩或会稍逊，但他们却有着其他天赋和才能。家长除了因应孩子的学术能力，查看学校的Banding作参考外，更重要的，是寻找一个让孩子能够有不同学习体验，让其发掘潜能，建立自信的环境。家长可因应孩子的能力及喜好，留意学校有否提供相关活动，让SEN孩子也能被培育、被欣赏，发光发热。

（图片来源：PhotoAC）

SEN孩家长选校注意事项2：课程选择

在今天的香港，DSE已不是公开试的唯一选择。对于一班英强中弱的读写障碍学生来说，学校如能提供其他国际考试，或许更能让他们发挥能力。另外，若SEN孩子在体艺方面尤其出众，家长可留意学校有否开办DSE的音乐、视艺或体育课程。此外，应用学习 （ApL）亦已被纳入DSE的应考科目。部分学校设有ApL让学生选读。ApL以技能学习为主，科目选择多达五十多项，例如西式食品制作、铁路学、宠物护理及美容，五花八门。若SEN孩子对传统学科不太感兴趣，ApL或会是另一较吸引的选择。

（图片来源：PhotoAC）

SEN孩家长选校注意事项3：专业支援

学校对SEN学生的支援多寡，不单纯反映学校的资源，更能从中瞥见学校对SEN的关注及包容。大部分学校均设有「特殊教育需要统筹主任」(SENCO)，专门处理及协调SEN学生相关事宜，支援组还通常包括社工、辅导员及教学助理等。部分学校更聘有专业人员如教育心理学家、职业治疗师及言语治疗师，在多方面为SEN学生进行评估及提供相关训练。此外，学校亦有机会设有升学辅导或生涯规划组，协助学生面对人生另一里程。

（图片来源：PhotoAC）

SEN孩家长选校注意事项4：教学模式

对于SEN孩子来说，从小学转换到中学，面对环境、朋辈、课程转变，他们或需要更多时间及能量适应。现时很多学校在初中均设有双班主任甚至较罕见的三班主任制，调低师生比例，有助于密切关顾学生需要。部分学校亦会按学生能力分组上课，甚至根据评估报告在教学及功课上作出调整，此举更有助SEN学生循序渐进地适应学习及建立成功感。

（图片来源：PhotoAC）

SEN孩家长选校注意事项5：测考调适

不少SEN学生在小学阶段已有评估报告，可让其在中学继续接受相关调适，例如延长作答时间。部分学校更备有调适卷（分数或会有所调整），以提升SEN学生的学习动力。另外，倘若家长预计SEN孩子有机会于公开考试时申请调适，如使用电脑读屏器及语音转换文字软件等（通常根据教育心理学家建议），便需留意学校有否提供相应设备及训练，否则有机会影响DSE时申请相关调适的机会。

（图片来源：PhotoAC）

SEN孩子的学习之路，本已颠簸难行，不断的打击及挫败，更会削减其学习动机及兴趣，成为孩子寻问求学的阻碍。一所合适的学校，不单能令孩子增加知识、提升动力、发掘潜能、培养自信，甚至协助其找到人生价值及方向。比起考试成绩，学校的课程设计及政策、老师的包容及关爱，或许不易被量化及计算，却更值得SEN孩家长探索及考究。愿每个孩子均能找到合适的土壤，被悉心浇灌，让其茁壮成长。

（图片来源：PhotoAC）

作者：影子 @日月公主SEN之日月

看似灰暗无色，一片孤寂；回头一看，却见暖暖光芒，照耀前路。这是我的笔名，也是我的提醒！育有两名SEN孩子 —— 星宿王子（确诊ADHD）及日月公主（确诊读写障碍及ADHD并伴有ASD征状）。透过专页「日月公主SEN之日月」分享养育SEN孩子的甜酸苦乐及高低起跌，与同路人互勉共情，同路同行。

