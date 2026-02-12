深圳坪山亲子游4大推介 300年客家古宅Staycation/非遗工艺表演/一日小农夫/玩卡丁车｜亲子短线游

爸妈带孩子北上游玩，多选深圳福田、罗湖、南山区，但去得多也觉闷，不想次次去都只是吃吃喝喝、流连室内游乐场或密室逃脱？今次就推介深圳一个新发展区 — 坪山给大家，这儿有客家大宅民宿，周边也有小农场，非常适合亲子悠闲小旅行。即睇以下4个深圳坪山玩乐推介，更有前往方法，亲子出游就更方便。

深圳坪山亲子游推介1：龙马社 - 禧悦民宿300年客家古宅

深圳除了有大量五星级酒店进驻，民宿也蔚然成风，而且部分颇有特色，交通也算便利。龙马社 - 禧悦民宿位于深圳坪山江岭长守村，由八间拥有300年历史的客家民宅改建，历时九个月精心设计，一共改建成八间民宿客房，建筑上保留了土墙瓦顶的岭南客家遗风，同时又融入了现代设计，所以住得相当舒服。

龙马社前身是始建于清康熙年间的大宅 —— 江氏围屋，距今已有300年历史。（图片来源：《亲子王》）

亲子可选家庭房，两层楼各有一张1.5米双人床，也有企缸和浴缸、两个洗手盘及智能厕所等，非常整洁。民宿管家24小时回应问题，也会推荐周边美食和景点，相当周到。

浴室以大地色为主调，在土墙瓦顶内毫无违和感，热水炉水压 良好，洁具全采用德国顶级卫浴品牌BRAVAT，满满高质感。（图片来源：《亲子王》）

龙马社 - 禧悦民宿

地址： 深圳坪山区马峦街道长守村36号101号 （离罗湖口岸车程约40分钟）

房价：每晚港币$718起（可经Trip.com预订）

深圳坪山亲子游推介2：长守戏剧谷 欣赏非遗工艺

曾扮演过康熙、乾隆和铁齿铜牙纪晓岚的知名演员、导演张国立不但演技超凡，同时热爱中国传统文化及传承戏剧艺术，由他带领下成立的龙马社．长守戏剧谷，成为国内不同剧社的排练及表演场地。

龙马社携手张国立在坪山建立了龙马社戏剧 公社，戏剧谷前是绳网编制的守月塘，可以供人们行走，小孩则可当历奇游戏走来走去。（图片来源：《亲子王》）

而戏剧谷前则有由绳网编制的守月塘「软广场」，走在上面可以感受远方传来的丝丝震动，并看到网下的池塘，孩子也会玩得不亦乐乎。谷内还设有张国立个人收藏的皮影戏展馆，展出超多张栩栩如生的皮影，每逢元旦、元宵节及十一国庆等假日，更会有陜西华州皮影大师南下到谷内表演，举行工作坊内，十分热闹。

元宵节、国庆黄金周等节日，会有陕西华县皮影戏在谷内上演，可先在微信官方帐号查询。（图片来源：《亲子王》）

长守戏剧谷

地址：深圳坪山区马峦街道长守村40号

开放时间： 10:00 - 18:00

门票： 免费参观；皮影艺术展票价人民币20元 （龙马社 - 禧悦民宿住客免费）

深圳坪山亲子游推介3：兮Fan森林面包店 田园风亲子餐厅

深圳气候和香港差不多，冬季气温清凉干爽，非常舒服，与其躲在室内游乐场，倒不如走出户外大草地和孩子品尝田园风美食，兼亲亲小动物。

兮Fan森林面包店让小朋友最兴奋的是广阔大草坪奔跑游玩。（图片来源：《亲子王》）

从龙马社 - 禧悦民宿出发，只需15分钟车程便来到兮Fan森林面包店，餐厅采From Farm to Table形式，虽然选择不是很多，但设有石窑提供即叫即制薄饼，另有新鲜出炉自家制面包，相当高质。餐厅设有手工摊位和市集，孩子可做做彩陶、手工皂等小手工。餐厅还自设农场，并饲养了数匹马，小朋友可购买饲料喂马，这里更养了一匹可爱小鹿自在地于草地放养，可把握机会跟牠互动拍照。室内外空间均用心布置，亲子可轻松度过大半天。

（图片来源：《亲子王》）

兮Fan森林面包店

地址： 坪山马峦北路坪山雕塑艺术创意园 （离龙马社 - 禧悦民宿车程约15分钟）

营业时间：09:30 - 20:30

深圳坪山亲子游推介4：阿莎姨蘑菇农场 做一日小农夫

幼儿教材常出现的农场动物，在都市生活的孩子未必能一一亲眼看见，想体验农夫生活和亲亲农场动物，可以到访深圳坪山的阿莎姨蘑菇农场，鸡、鸭、鹅在场内随意走动，马儿低头吃草，也有小马供小孩骑乘。小朋友还可以采摘雪耳、猴头菇、体验赶小猪、驾驶卡丁车、喂山羊和兔子、用石磨磨豆浆、摘士多啤梨和斩甘蔗等，场地甚大玩足一天也没问题。

「阿莎姨蘑菇农场」结合自然教育、亲子互动、 农业体验，小孩可在职员牵引下骑乘小马。（图片来源：《亲子王》）

阿莎姨蘑菇农场

地址： 深圳坪山大道碧岭农业科技园内1号 （距离龙马社 - 禧悦民宿车程约15分钟）

营业时间：09:00 - 19:00

票价： 「畅玩」儿童特惠自助游玩套票 人民币189元 / 11项活动（大人免费陪同）



