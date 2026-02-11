云文子2026马年运程｜12生肖学业运健康运（下）牛孩考验父母耐性/虎孩宜出国 附2026病灾煞位拆解法

云文子2026马年运程｜2026年丙午马年快到，早前跟各位爸妈们分享了马、羊、猴、鸡、犬、猪的学业运与健康运，今次玄学天后云文子师傅MasterCloud以奇门遁甲，为各位爸妈解开鼠、牛、虎、兔、龙、蛇的小朋友马年运程，还有奇门遁甲蛇年病灾煞位拆解法，让大家参考参考，祝愿各位小朋友于马年学业进步，生活开心愉快，身体健康。

属鼠2026年马年运程— 学业运+健康运：鼠小孩犯太岁 用一方法辨识情绪

生肖：鼠

年份：庚子年 2020年

今年是时候帮助孩子辨识自己的情绪，学习用适当的方式去表达。与他们共读绘本故事，认识更多词汇，是其中一个可行方法。另外，并应设法鼓励他们与同侪分享、合作，以及尊重他人感受，因今年肖鼠者冲犯太岁，能培养良好的人际互动关系，将可减少因冲突所引致的情绪冲击。

杨茜尧与罗子溢的大女小珍珠今年冲太岁，能培养良好的人际互动关系，将可减少因冲突所引致的情绪冲击。 （图片来源：IG@tavia_yeung）

属牛2026年马年运程— 学业运+健康运：牛小孩害太岁 考验父母耐性之年

生肖：牛

年份：辛丑年 2021年

孩子今年对这个世界的事物，特别好奇，喜欢不停去提问，所以是考验父母耐性之一年。想有效帮助孩子成长，除对他们的提问，耐心解答，并应透过益智游戏，训练他们的逻辑思维。由于今年「害太岁」，与同龄小朋友互动时，可能会有冲突，解决问题的办法，不是责骂，而是循循善诱，让他们知道，争执甚至打架，都是不当做法。

洪永城与梁诺妍大女儿Amber「Sirface」 属牛，今年会特别好奇，喜欢不停去提问，所以是考验父母耐性之一年。（图片来源：IG@inez_leong）

属虎2026年马年运程— 学业运+健康运：虎小孩宜出国 广阔世界观

生肖：虎

年份：庚寅年 2010年

今年如踏足自己土生土长以外的地方，会获益不少，例如参加游学，不仅可充实自己，学习好外语，并可结识文化背景不同的人，扩大国际视野，培育出广阔的世界观。所以，父母今年不妨让子女出国，尝试新的体验，为他们的履历加分，同时为未来的发展奠基础。

吴尊今年可安排女儿吴欣怡Neinei父母今年出国，尝试新的体验。（图片来源：微博图片）

属兔2026年马年运程— 学业运+健康运：兔小孩破太岁 父母要这样做免伤感情

生肖：兔

年份：辛卯年 2011年

在「破太岁」之年，情绪波动较大，加上正值青春期，对事物有自己一套想法，开始追求独立，以致容易做出一些，长辈眼中的「叛逆行为」。其实这只不过年轻人探索自我的一个过程，父母如不给予他们适当自由，让他们获探索机会，而只去批评，不仅会影响两代关系，并会令兔子们觉得不被理解，而更加反叛。

李嘉欣儿子于2011年出生，属兔的小朋友今年「破太岁」，情绪波动较大。（图片来源：IG@michele_monique_reis）

属龙2026年马年运程— 学业运+健康运：龙小孩沉迷游戏 要多沟通

生肖：龙

年份：壬辰年 2012年

今年孩子热衷于追星、打游戏机，一时间令父母不知如何是好。如想避免子女将全部精力，放在追星、游戏机之上，一刀切他们所有空余活动，可能会适得其反，令两代关系变差。宜先与他们多作沟通，让孩子明白，沉迷于崇拜偶像、游戏机，是不健康举动。同时鼓励他们发展多方面兴趣，多参与社会公益活动。经过耐心引导，下半年他们将慢慢开窍。

郭羡妮今年宜与属龙的女儿多作沟通。（图片来源：IG@sonijakk、微博图片）

属蛇2026年马年运程— 学业运+健康运：蛇小孩创造力强 做一件事打破隔阂

生肖：蛇

年份：癸已年 2013年

孩子今年的创造力强，除了艺术创作，思考方式也与之前有明显分别，父母要多留意子女之转变，提供适当环境，让他们可表达不同想法，进一步培养创意思考能力。在这阶段，家长并宜放下长辈架子，尽量成为孩子的「知己」，令他们愿意主动分享心中所想，以便超前部署日后青春期可能出现的两代隔阂。

应采儿与陈小春的大儿子Jasper属蛇，今年的创造力强，除了艺术创作，思考方式也与之前有明显分别。（图片来源：微博图片）

同场加映：马年病灾煞位

云文子师傅指，马年2026年的病灾煞位为「西北方」。「死门」主疾病、病毒、病菌，而「天柱星」主刑伤、灾祸。师傅亦建议一些化解方法，如在西北方放置一个「黑曜石葫芦」或「6个铜钱」，有助吸收病气或负能量，化解灾煞；若睡床在西北方的朋友，今年也特别容易病倒或有所损伤，可把黑曜石葫芦放在床头。