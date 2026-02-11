麦当劳优惠｜免费365份巨无霸套餐 全城捕捉麦当劳花车AR游戏赢500万奖品

麦当劳优惠｜麦当劳去年为50周年推出一连串庆祝活动，既有多款限定联乘产品推出，亦有麦当劳50周年展，而今个农历新年还有压轴惊喜，于2月17日（年初一）的年初一晚新春花车汇演，将会有以80年代分店设计装置作蓝本的特色花车「香港麦当劳50周年经典复刻火车」！同期还会推出AR游戏「全城捕捉麦当劳花车」，找到花车即有机会抽奖，超级大奖为「免费365份巨无霸套餐」，即睇麦当劳花车打卡位与麦当劳花车AR游戏玩法。

麦当劳50周年经典复刻火车登场 捕捉麦当劳花车抽奖

麦当劳50周年活动一浪接一浪，今个农历新年将会带来惊喜，于2月17日（年初一）的年初一晚新春花车汇演上，以80年代分店设计装置作蓝本的特色花车「香港麦当劳50周年经典复刻火车」将会首次亮相！花车以麦当劳标志性的红色和黄色作设计主色，车身及车尾更分别以M标志及薯条作装饰，到时将会有一众麦当劳乐园角色参力，记住留意喇！

于2月17日（年初一）的年初一晚新春花车汇演上，以80年代分店设计装置作蓝本的特色花车「香港麦当劳50周年经典复刻火车」将会首次亮相！（图片来源：麦当劳）

未到花车巡游大家亦可率先于连接港铁中环站与香港站之间的通道登场，抢先跟以花车与麦当劳乐园角色为主题的超巨型「麦当劳新春花车派对」隧道打卡，感受浓厚新年气氛。

连接港铁中环站与香港站之间的通道登场，抢先跟以花车与麦当劳乐园角色为主题的超巨型「麦当劳新春花车派对」隧道打卡，感受浓厚新年气氛。（图片来源：麦当劳）

同期还有全新AR游戏「全城捕捉麦当劳花车」，游戏玩法十分简单，只需打开麦当劳App指定活动版面，并于指定地点成功捕捉花车、花车影片或图片，即可参加抽奖赢取礼物。每次成功捕捉麦当劳花车，可获得一次抽奖机会。

同期还有全新AR游戏「全城捕捉麦当劳花车」。（图片来源：麦当劳）

每位麦当劳App用户每日最多可参与5次抽奖，有机会赢取不同奖品，包括超级大奖「免费365份巨无霸套餐」，还有免费中汽水、免费新地筒、免费热朱古力、免费苹果批、免费热即磨黑咖啡（细）、麦当劳特别新春手机桌布，以及指定超值套餐优惠券；参与游戏次数越多，中奖机会越大。

每位麦当劳App用户每日最多可参与5次抽奖，有机会赢取不同奖品，包括超级大奖「免费365份巨无霸套餐」。（图片来源：麦当劳）

点击图片浏览麦当劳优惠与花车、指定花车影片或图片出现地点：

