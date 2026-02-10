花市2026｜慕光英文书院「慕险乐园」进驻观塘年宵市场 免费滚印利是封工作坊

花市2026｜花市2026于今日（10日）开幕，明天（11日）开锣，销卖年货、年花的摊档已于各区年宵市场做好准备，迎接大家到来扫货。近年有不少学校都会竞投摊档，让学生们做「小店主」，学习营商知识。观塘慕光英文书院今年亦会于观塘游乐场举办年宵活动「慕光．年宵：慕险乐园」，除了有特色马年商品，更有免费滚印利是封工作坊，爸妈跟孩子吃完团年饭，记住一齐去玩。

花市2026｜慕光英文书院「慕险乐园」观塘「开档」 必扫盲盒

慕光英文书院主办的年宵活动——「慕光．年宵：慕险乐园」，将于2月12日在观塘游乐场登场。「慕险乐园」最吸睛必数一系列为马年量身订造的独特商品，包括手感柔软、造型超萌的马年毛公仔 —「抱抱我好马」，还有充满玩味的斜孭电话袋，既实用又时尚。另外，迎合「盲盒」热潮亦会推出一共5款的幸运小马盲盒，大家可碰碰运气，看可否轻松集齐一套。同场备有创意挥春，摆脱了传统框框，为家居增添节日气氛。

慕光英文书院「慕险乐园」进驻观塘年宵市场，想跟小朋友边扫货边玩，就有支持一班哥哥姐姐喇（图片来源：慕光英文书院）

购物满额即可免费DIY滚印利是封

除了有多款应节贺年商品外，还设有Combo年宵组合。另凡购物满$200，更即可免费获DIY滚印利是封或手写挥春体验1次，想跟小朋友边扫货边玩，就有支持一班哥哥姐姐喇！

手感柔软、造型超萌的马年毛公仔 —「抱抱我好马」（图片来源：慕光英文书院）

点击图片浏览慕光英文书院花市2026详情：

慕光英文书院「慕险乐园」年宵活动

地点：观塘翠屏道6号观塘游乐场（入口设于佳廉道方向）

日期：2月12日至16日

时间：2月12日至15日 13:00 - 22:00，2月16日（年廿九）13:00 - 01:00

