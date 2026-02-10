Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新春亲子工作坊3大推介 炮制锦鲤年糕+角仔/做新春小店长/制作苔玉植物｜亲子好去处2026

亲子
更新时间：13:02 2026-02-10 HKT
发布时间：13:02 2026-02-10 HKT

亲子好去处2026｜距离马年还有一个星期，是时候和小朋友一起打扫家居，制作新春小手工布置家居，也可一起学习制作贺年食品，于新春期间与前来拜年的亲朋戚友品尝自家制美食，欢度新春。即刻参加以下的新春DIY活动，率先感受节日气氛！

新春亲子工作坊推介1：FoodPLUS炮制贺年大餐

在农历新年，大人总爱祝小孩「快高长大」，期望孩子于新一年健康成长，更懂事独立。FoodPLUS的小厨师班向来深受小朋友欢迎，除了能学习烹饪技巧，也教导餐桌礼仪、培养个人衞生意识及自理能力。

朱古力角仔以非油炸制作， 美味又健康。（图片来源：受访者提供）
朱古力角仔以非油炸制作， 美味又健康。（图片来源：受访者提供）

于农历新年，FoodPLUS最新的太古分校推出新春主题小厨师班和亲子班，教导小朋友制作杯仔萝卜糕、锦鲤年糕、非油炸版朱古力角仔和桔仔水晶奶黄包等，造型可爱，学完可在家与家人再制作招呼亲友。

只需年满5岁就能参加所有亲子班，锦鲤年糕招呼亲朋戚友一流。（图片来源：受访者提供）
只需年满5岁就能参加所有亲子班，锦鲤年糕招呼亲朋戚友一流。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览新春亲子好去处详情：

FoodPLUS 贺年大餐
日期：2月13 - 23日
地址：太古城安盛台M501A - M503A舖
费用： 亲子班 $380起、 全日制 $1,400起 / 两日全日制 $2,800起
查询：foodplushk.com / [email protected] / 6201 9866

新春亲子工作坊推介2：Kiddyland×商务印书馆新春小店长

临近岁晚不论家居抑或店铺都得换上新年装饰迎新岁，书店也不例外。想一边聆听农历新年相关故事，一边做手工兼制作咖啡店特色饮料，就要留意商务印书馆联乘Kiddyland推出的一系列「小店长大计划」新春特别版。

书店小店长+饮品冲调师新春特别版还会带领小朋友制作拓印年画。（图片来源：受访者提供）
书店小店长+饮品冲调师新春特别版还会带领小朋友制作拓印年画。（图片来源：受访者提供）

小朋友可选择担任书店店员、文具专员、甜品师、Pacific Coffee咖啡师等，每款工作坊均可学到各项职业技能，也能参与不同的DIY活动，绝对可以丰盛地过年！

全新活动新年甜品小厨师 + 「聚宝树」手作达人中，还有包含 《十二生肖的故事》绘本分享会。（图片来源：受访者提供）
全新活动新年甜品小厨师 + 「聚宝树」手作达人中，还有包含 《十二生肖的故事》绘本分享会。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览新春亲子好去处详情：

新年甜品小厨师 + 「聚宝树」手作达人×《十二生肖的故事》绘本分享会
报名：https://bit.ly/4jisthW

其他课堂详情及报名：https://bit.ly/4jJICNs

  日期 时间
幼稚园组 3月1日 14:30 - 16:30、17:00 - 19:00
小学组 2月28日 14:00 - 16:00

Kiddyland「小店长大计划」

  日期 时间 报名
幼稚园组 2月22日 11:00 - 13:00、 17:00 - 19:00 https://shorturl.at/mo7qc
小学组 2月15日 14:30 - 16:30 https://shorturl.at/j9iUN
小学组 2月22日  14:30 - 16:30 https://shorturl.at/j9iUN

 

新春亲子工作坊推介3：森寮苔玉制作DIY

想行花市又想跟孩子拥抱美好时光？不如出走锦田大江埔，呼吸新鲜空气，在拥有草地和原野的「森寮」享受田野悠闲时光。农历新年前夕更会有苔玉及自然艺术工作坊，利用在地植物亲手创作独一无二的苔玉，制作过程和不复杂，小朋友也能做到，同时透过自然艺术工作坊认识生物多样性，提升孩子的五感及珍爱大自然的心。

在锦田大江埔村过悠闲一天，放松身心迎接马年。（图片来源：受访者提供） ​
在锦田大江埔村过悠闲一天，放松身心迎接马年。（图片来源：受访者提供） ​

点击图片浏览新春亲子好去处详情：


森寮苔玉及自然艺术工作坊
日期：2月15日 （星期日）
时间：14:00 - 16:00
地点：锦田大江埔村
收费：$200 / 1大1小
对象：6岁或以上
报名方法：＞＞按此＜＜
 

相关文章｜新春亲子好去处｜新春亲子萝卜工作坊2大推介 落田摘白萝卜做萝卜糕/做农场小厨师制作萝卜手工

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
4小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
5小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
21小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
16小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
19小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
15小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
20小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
3小时前
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
影视圈
4小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT