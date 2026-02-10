新春亲子工作坊3大推介 炮制锦鲤年糕+角仔/做新春小店长/制作苔玉植物｜亲子好去处2026
发布时间：13:02 2026-02-10 HKT
亲子好去处2026｜距离马年还有一个星期，是时候和小朋友一起打扫家居，制作新春小手工布置家居，也可一起学习制作贺年食品，于新春期间与前来拜年的亲朋戚友品尝自家制美食，欢度新春。即刻参加以下的新春DIY活动，率先感受节日气氛！
新春亲子工作坊推介1：FoodPLUS炮制贺年大餐
在农历新年，大人总爱祝小孩「快高长大」，期望孩子于新一年健康成长，更懂事独立。FoodPLUS的小厨师班向来深受小朋友欢迎，除了能学习烹饪技巧，也教导餐桌礼仪、培养个人衞生意识及自理能力。
于农历新年，FoodPLUS最新的太古分校推出新春主题小厨师班和亲子班，教导小朋友制作杯仔萝卜糕、锦鲤年糕、非油炸版朱古力角仔和桔仔水晶奶黄包等，造型可爱，学完可在家与家人再制作招呼亲友。
点击图片浏览新春亲子好去处详情：
FoodPLUS 贺年大餐
日期：2月13 - 23日
地址：太古城安盛台M501A - M503A舖
费用： 亲子班 $380起、 全日制 $1,400起 / 两日全日制 $2,800起
查询：foodplushk.com / [email protected] / 6201 9866
新春亲子工作坊推介2：Kiddyland×商务印书馆新春小店长
临近岁晚不论家居抑或店铺都得换上新年装饰迎新岁，书店也不例外。想一边聆听农历新年相关故事，一边做手工兼制作咖啡店特色饮料，就要留意商务印书馆联乘Kiddyland推出的一系列「小店长大计划」新春特别版。
小朋友可选择担任书店店员、文具专员、甜品师、Pacific Coffee咖啡师等，每款工作坊均可学到各项职业技能，也能参与不同的DIY活动，绝对可以丰盛地过年！
点击图片浏览新春亲子好去处详情：
新年甜品小厨师 + 「聚宝树」手作达人×《十二生肖的故事》绘本分享会
报名：https://bit.ly/4jisthW
其他课堂详情及报名：https://bit.ly/4jJICNs
|日期
|时间
|幼稚园组
|3月1日
|14:30 - 16:30、17:00 - 19:00
|小学组
|2月28日
|14:00 - 16:00
Kiddyland「小店长大计划」
|日期
|时间
|报名
|幼稚园组
|2月22日
|11:00 - 13:00、 17:00 - 19:00
|https://shorturl.at/mo7qc
|小学组
|2月15日
|14:30 - 16:30
|https://shorturl.at/j9iUN
|小学组
|2月22日
|14:30 - 16:30
|https://shorturl.at/j9iUN
新春亲子工作坊推介3：森寮苔玉制作DIY
想行花市又想跟孩子拥抱美好时光？不如出走锦田大江埔，呼吸新鲜空气，在拥有草地和原野的「森寮」享受田野悠闲时光。农历新年前夕更会有苔玉及自然艺术工作坊，利用在地植物亲手创作独一无二的苔玉，制作过程和不复杂，小朋友也能做到，同时透过自然艺术工作坊认识生物多样性，提升孩子的五感及珍爱大自然的心。
点击图片浏览新春亲子好去处详情：
森寮苔玉及自然艺术工作坊
日期：2月15日 （星期日）
时间：14:00 - 16:00
地点：锦田大江埔村
收费：$200 / 1大1小
对象：6岁或以上
报名方法：＞＞按此＜＜
