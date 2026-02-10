新春亲子工作坊3大推介 炮制锦鲤年糕+角仔/做新春小店长/制作苔玉植物｜亲子好去处2026

亲子好去处2026｜距离马年还有一个星期，是时候和小朋友一起打扫家居，制作新春小手工布置家居，也可一起学习制作贺年食品，于新春期间与前来拜年的亲朋戚友品尝自家制美食，欢度新春。即刻参加以下的新春DIY活动，率先感受节日气氛！

新春亲子工作坊推介1：FoodPLUS炮制贺年大餐

在农历新年，大人总爱祝小孩「快高长大」，期望孩子于新一年健康成长，更懂事独立。FoodPLUS的小厨师班向来深受小朋友欢迎，除了能学习烹饪技巧，也教导餐桌礼仪、培养个人衞生意识及自理能力。

朱古力角仔以非油炸制作， 美味又健康。（图片来源：受访者提供）

于农历新年，FoodPLUS最新的太古分校推出新春主题小厨师班和亲子班，教导小朋友制作杯仔萝卜糕、锦鲤年糕、非油炸版朱古力角仔和桔仔水晶奶黄包等，造型可爱，学完可在家与家人再制作招呼亲友。

只需年满5岁就能参加所有亲子班，锦鲤年糕招呼亲朋戚友一流。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览新春亲子好去处详情：

FoodPLUS 贺年大餐

日期：2月13 - 23日

地址：太古城安盛台M501A - M503A舖

费用： 亲子班 $380起、 全日制 $1,400起 / 两日全日制 $2,800起

查询：foodplushk.com / [email protected] / 6201 9866

新春亲子工作坊推介2：Kiddyland×商务印书馆新春小店长

临近岁晚不论家居抑或店铺都得换上新年装饰迎新岁，书店也不例外。想一边聆听农历新年相关故事，一边做手工兼制作咖啡店特色饮料，就要留意商务印书馆联乘Kiddyland推出的一系列「小店长大计划」新春特别版。

书店小店长+饮品冲调师新春特别版还会带领小朋友制作拓印年画。（图片来源：受访者提供）

小朋友可选择担任书店店员、文具专员、甜品师、Pacific Coffee咖啡师等，每款工作坊均可学到各项职业技能，也能参与不同的DIY活动，绝对可以丰盛地过年！

全新活动新年甜品小厨师 + 「聚宝树」手作达人中，还有包含 《十二生肖的故事》绘本分享会。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览新春亲子好去处详情：

新年甜品小厨师 + 「聚宝树」手作达人×《十二生肖的故事》绘本分享会

报名：https://bit.ly/4jisthW

其他课堂详情及报名：https://bit.ly/4jJICNs

日期 时间 幼稚园组 3月1日 14:30 - 16:30、17:00 - 19:00 小学组 2月28日 14:00 - 16:00

Kiddyland「小店长大计划」

日期 时间 报名 幼稚园组 2月22日 11:00 - 13:00、 17:00 - 19:00 https://shorturl.at/mo7qc 小学组 2月15日 14:30 - 16:30 https://shorturl.at/j9iUN 小学组 2月22日 14:30 - 16:30 https://shorturl.at/j9iUN

新春亲子工作坊推介3：森寮苔玉制作DIY

想行花市又想跟孩子拥抱美好时光？不如出走锦田大江埔，呼吸新鲜空气，在拥有草地和原野的「森寮」享受田野悠闲时光。农历新年前夕更会有苔玉及自然艺术工作坊，利用在地植物亲手创作独一无二的苔玉，制作过程和不复杂，小朋友也能做到，同时透过自然艺术工作坊认识生物多样性，提升孩子的五感及珍爱大自然的心。

在锦田大江埔村过悠闲一天，放松身心迎接马年。（图片来源：受访者提供） ​

点击图片浏览新春亲子好去处详情：



森寮苔玉及自然艺术工作坊

日期：2月15日 （星期日）

时间：14:00 - 16:00

地点：锦田大江埔村

收费：$200 / 1大1小

对象：6岁或以上

报名方法：＞＞按此＜＜



相关文章｜新春亲子好去处｜新春亲子萝卜工作坊2大推介 落田摘白萝卜做萝卜糕/做农场小厨师制作萝卜手工