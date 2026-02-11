升中面试｜3招留下良好印象+4大冲刺策略应付中一自行分配学位2026

升中面试｜升中面试表现，关乎于可否提早在中一自行分配学位一环中率先取得中一学位，免却等待「大抽奖」的煎熬，故家长、孩子都分外紧张。除了准备好面试题目及自我介绍，御学轩教育集团创办人兼主席邓家豪（Gary Sir）提醒第一印象亦非常重要，即睇升中面试3招留下良好印象方法，还有4大冲刺策略，做足准备，自信应试。

升中面试｜3招留下良好印象

Gary Sir提醒，首三至五秒的表现极为重要。建议：

穿着整洁校服，保持微笑与眼神交流。 主动、有礼地打招呼， 例如：「早晨，校长你好！我是XXX。」 声线清晰、姿态自然，避免小动作。

升中面试｜3招留下良好印象（图片来源：PhotoAC）

特别准备：不容忽视的AI热潮

除了以上七大热门面试类型题目，Gary Sir表示在AI热潮下，AI和STEM也是热门题目。「这类题目旨在测试学生是否与时并进、对新科技是否有基本认识，也测试一下学生的逻辑思维能力。」

题目举例：Do you think AI will replace teachers in the future？

思考方向：AI可提供知识，但老师的情感支持、道德引导与人际互动难以取代。

面对AI相关的面试题目，学生需展现对新科技的基本认识与批判思考能力。（图片来源：PhotoAC）

遇到不懂的问题怎应对？

个人面试

可争取思考时间，例如说：「这是一个颇具启发性的问题，容许我稍作思考。」若真的不懂，可诚恳承认不足，并表示愿意学习。

小组讨论

「聆听」是关键，可在他人发言基础上补充、延伸，或从不同角度提出看法，展现团队合作精神。

（图片来源：PhotoAC）

4大冲刺策略

官津中学面试普遍于3月进行，剩下大约两个月的时间，Gary Sir给予家长和考生以下四个贴士作最后冲刺。

1. 日常对谈 训练表达

家长陪伴对谈，利用日常话题练习有条理地回答，并给予正面回馈。

2. 熟悉履历 讲好故事

将履历视为「个人故事」，最好能清晰解释每项作品或奖项的意义。

（图片来源：PhotoAC）

3. 预备介绍 反复演练

预备并熟读中英文自我介绍，内容宜简洁流畅，可在镜前或录音练习，检视语速与眼神。

4. 心理建设 放胆尝试

提醒孩子面试是展示自我的机会，敢于表达比完美答案更重要。

Gary Sir总结，升中面试虽具挑战，但透过有系统的准备与真诚的态度，学生绝对能够展现自信与潜力。家长应扮演支持者角色，协助子女建立正面心态，让他们明白：面试只是一次经验，重要的是在过程中学习与成长。

御学轩教育集团创办人兼主席邓家豪（Gary Sir）（图片来源：受访者提供）

文：林诗敏

图：PhotoAC

