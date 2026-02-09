体育活动改善身体协调问题+建立自信心 助SEN孩全方位发展｜SEN学堂

在SEN孩的成长旅程中，体育活动的确是重要支柱。运动不仅让孩子享受身体活动的乐趣，更为其情感、社交及自信心发展提供契机。透过参与各种体育活动，许多SEN孩的整体发展都得到显著改善。

初次接触体育活动时，孩子少不免会感到既期待又紧张。这个时候，家长的支持就显得尤为重要了。家长必须让孩子知道，无论甚么情况下，父母都会陪伴在其身旁，鼓励孩子勇敢探索。这种信任的建立，能为孩子带来勇气，迈出参与体育活动的第一步。

改善身体协调问题

体育活动对孩子的身体发展绝对有正面影响，包括改善一些身体协调问题。就以游泳为例，学习游泳能训练孩子的全身肌肉及手脚协调，当孩子的动作变得更加流畅时，其自信心也随之而增强，而当孩子把这种自信延伸到日常生活的各个方面时，就会在学校和家中表现得更加积极和主动。

学习游泳能训练孩子的全身肌肉及手脚协调，当孩子的动作变得更加流畅时，其自信心也随之而增强。（图片来源：PhotoAC）

体育活动同时为SEN孩提供与同龄伙伴互相交流及联系的机会。在团队运动（如足球、篮球等）中，孩子需要学会与他人合作和沟通，这些经验有助提升社交技能。透过这些实际经验，孩子将会明白到，体育和运动并非只是竞争，还是建立友谊和情感的上佳活动。

在团队运动（如足球、篮球等）中，孩子需要学会与他人合作和沟通，这些经验有助提升社交技能。（图片来源：PhotoAC）

当然，并非所有SEN孩都适合同样的体育项目，因此，家长必须让孩子探索多样化的运动选择，再从中筛选，让孩子获得最合适的运动经验。每种运动项目各有优胜之处，没有「最好」，只有「最合适」。游泳、田径和体操等活动，不仅能锻炼身体，还能提升注意力和协调性，是不少SEN孩考虑之列。游泳能提高孩子的肺活量和肌肉力量，田径能让孩子感受到速度的快感，体操能训练孩子更好地控制身体动作。同时，这些运动亦能提升孩子的心理素质，为整体精神健康带来益处。

每种运动项目各有优胜之处，没有「最好」，只有「最合适」。（图片来源：PhotoAC）

培养坚毅精神

还有十分重要的一点就是，体育活动让孩子明白到，每一次的失败都是向成功迈进的一步。在运动场上遇到挫折，只要得到家长的鼓励，孩子就能再接再厉，再次向着标杆直跑，培养出不屈不挠的坚毅精神。

体育活动让孩子明白到，每一次的失败都是向成功迈进的一步。（图片来源：PhotoAC）

此外，参与体育活动也能深化亲子及家庭关系，这个好处已超越了个人，延伸至整个家庭。家长每次和子女一起参与体育活动，乐在其中、共聚天伦，都是弥足珍贵的亲子时光，也是大家共同的快乐回忆。

希望各位SEN孩家长都能透过有益身心的体育活动，与孩子一起勇敢探索，携手前行，迈向一条充满活力的成长道路。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

