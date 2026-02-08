3COINS微波炉烹饪盒 新用法 网民建议唔煎鱼煎萝卜糕 实测真系work？｜亲子热话

3COINS香港第二分店于日前在葵芳新都会开幕，这间葵芳3COINS 面积比起3COINS铜锣湾旗舰店更大，不少网民大赞「好行」。3COINS 这次亦为新店开幕而特别为两大热卖产品大量补货，当然少不了网民最关心的超人气3COINS微波炉烹饪盒！这个多功能微波炉烹饪盒可以零油烟叮出如香煎效果，令用家大为赞赏，原来这个煎鱼神器不止用来煎鱼，有网民就问：「谂紧用嚟煎年糕得唔得。」竟然有网民率先测试，更show成果！

亲子热话｜3COINS微波炉烹饪盒用来煎萝卜糕 实测效果

3COINS 推出的多功能微波炉烹饪盒一机多用，实现烧、炒、煮、蒸、炊、温热六种调理模式，利用微波转化热能，模拟直火烹饪效果，让食材烧出焦香、或是熟透松软皆能得心应手，适合一人份或少量调理，调理后直接上枱，物质亦易于清洗，减少洗碗烦恼。由于够实用，一推出即被日本粉丝热捧为「懒人料理神器」，更成为香港人到当地热买手信！

3COINS香港第二分店于日前在葵芳新都会开幕，这个微波炉神器货量充足。（图片来源：《亲子王》）

去年3COINS抵港，这个微波炉神器亦同步登场，由于价格亲民，一推出即售罄，每每补货亦被一扫而空。早前3COINS 香港第二分店于日前在葵芳新都会开幕，这个微波炉神器货量充足，不少网民入手到心头好。有网民就问各位用家：「谂紧用嚟煎年糕得唔得？」竟然有网民早已实测用来煎萝卜糕 ，更「叮」得相当出色，还大show成品，令不少网民纷纷想于办公室叮糕做早餐！

有网民早实测用来煎萝卜糕 ，更「叮」得相当出色。（图片来源：Threads@zoechan1110）

同场加映：葵芳3COINS迷你相机同步补货

上星期四3COINS香港二号店正式开幕，葵芳新都会广场店新店面积近3000呎，共引入超过2,500款日本生活用品，亦是目前香港产品种类最齐全的3COINS店铺。店内设有多个主题专区，产品涵盖美容及个人护理、追星应援商品、配饰、厨房用品、家居收纳与装饰、旅行用品、儿童用品、男士用品、运动及香港限定商品等。 今次更将儿童用品区「扩大」，引入更多木制玩具、儿童扮靓用品、儿童日用品等，特别推介「躲猫猫毛公仔」，按下按钮后会以英语发出「Peekaboo」声音，就如跟小朋友玩躲猫猫，让孩子在互动中学习与玩乐。

特别推介「躲猫猫毛公仔」，按下按钮后会以英语发出「Peekaboo」声音，就如跟小朋友玩躲猫猫，让孩子在互动中学习与玩乐。（图片来源：《亲子王》）

除了多功能微波炉烹饪盒，亦有多款微波炉盒同样好用，如微波炉蒸菜盒、微波炉煲等，可以「叮」出各种美食。同场还新增窗帘/门帘专区，都是$17起（会员价）！而与微波炉神器同样受欢迎的迷你数码相机亦货量充足，不过就只有白色及绿色，爸妈们可入手一部让小朋友于假期拍出温馨照片。

而与微波炉神器同样受欢迎的迷你数码相机亦货量充足，不过就只有白色及绿色，爸妈们可入手一部让小朋友于假期拍出温馨照片。 （图片来源：《亲子王》）

全新会员年费计划「YAICHI TOMO」

于去年登陆香港时，3COINS大推「与日同价」，店内330日圆的商品，以$18发售。今年2月5日起，3COINS推出全新会员年费计划 YAICHI TOMO， 大家可以年费$99（首轮限量9,000名），享有更具吸引力的会员专属价格，并将会陆续获得更多尊享礼遇。过往为$18 的330日圆商品，在新定价下，会员可享优惠价$17，而非会员售价为$26。

3COINS推出全新会员年费计划 YAICHI TOMO（图片来源：《亲子王》）

最新价格（图片来源：《亲子王》）

3COINS香港新都会广场店

地址：葵芳新都会广场3楼348号舖

营业时间：11:00-22:00

资料授权：Threads@zoechan1110

