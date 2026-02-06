KYUBI × Gloomy联「萌」登场The ONE•皇室堡 送20套The ONE KYUBI × Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装︳亲子好去处

亲子好去处｜继与高达联乘，香港潮牌KYUBI原创角色KYU仔邂逅既叛逆又可爱的日本经典角色Gloomy，于今个新春大玩限定联乘，于The ONE及皇室堡以「叛逆可爱」风格打造多个粉红色心心打卡位迎马年！今期《亲子王》更会送出20套The ONE KYUBI×Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装，新年就可以跟亲友一同玩乐庆贺，开心团年。

亲子好去处｜KYUBI × Gloomy联「萌」登场The ONE•皇室堡

The ONE×KYUBI×Gloomy Dreamy World将玩味工业风结合农历新年吉祥元素，KYU仔及KYUBI仔披上熊仔装，与歪着头的Gloomy一起欢迎大家来到梦幻世界。场内有三大打卡位，特别要留意三位主角齐齐登场的「KYUBI×Gloomy Stage ON!」舞台，霓虹灯光与爱心墙衬托出叛逆活力。还有记录Gloomy与KYU仔甜蜜互动的「KYUBI×Gloomy Melted Heart」，以及展示多款角色crossover的「KYUBI×Gloomy Art Exhibition」货柜区。店后的红色货柜上有礼物盒，配以如意结、心心及联乘头像，满载新年祝福，绝对是拍照圣地！

The ONE×KYUBI×Gloomy Dreamy World将玩味工业风结合农历新年吉祥元素，KYU仔及KYUBI仔披上熊仔装，与歪着头的Gloomy一起欢迎大家来到梦幻世界。（图片来源：The One、皇室堡）

转到皇室堡的「KYUBI×Gloomy甜蜜研究所」，以香港人最著名金句之一：「甜品唔好太甜」为灵感，两大打卡位包括由Gloomy独角兽率领角色大军制作甜品的「甜蜜长『玖』控制室」，充满玩味动感；而KYUBI与Pity手捧花束并肩而坐在「粉『熊』团圆世界」等大家来一起温馨打卡。两大商场同时设有KYUBI×Gloomy期间限定店，发售逾30款联乘精品，包括金属挂饰、服饰及限量手雕麻雀套装，融合Y2K潮流与新年喜庆，势成Gen-Z与粉丝朝圣热点！

皇室堡的「KYUBI×Gloomy甜蜜研究所」（图片来源：The One、皇室堡）

送20套The ONE KYUBI×Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装

《亲子王》现送出The ONE KYUBI×Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装（价值约$488），名额20个。想要就请即follow《亲子王》facebook及like相关帖文，并回答问题：「你最想在哪个场景打卡？为甚么？」答得最有创意的读者，将获得礼物。

送20套The ONE KYUBI×Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装（图片来源：The ONE，皇室堡）

活动日期：即日起至2月9日（23:59）

奖品：The ONE KYUBI×Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装

名额：20个

游戏参加表格（活动详情及条款细则）：https://forms.gle/SWwxFvdYxFuKax7KA

* 得奖者将有专人通知领取礼品方法；

* 须受条款及细则约束；

* 《亲子王》保留一切最终决议权。

