香港科学馆3个全新常设展厅开幕 AI作曲绘画/AI猜包剪揼/参观DC-3型客机｜亲子好去处2026

亲子好去处2026｜爸妈都喜欢小朋友寓玩于学，所以 香港科学馆 是不少家庭的假日之选，而最近又多一个理由再去游玩，因为香港科学馆新增3个全新常设展厅 — 生活科技厅、创科廊及人工智能厅，即刻出发去率先睇3个展馆的必玩项目。

香港科学馆全新常设展厅1：生活科技厅

生活科技厅聚焦日常生活 ── 衣、食、住、行，有大约20组互动展品介绍科技如何使生活更便利、环保及可持续性发展。

首要亮点当然是香港科学馆第一件藏品——由国泰航空公司捐赠、见证飞行技术演进的DC-3型客机「贝茜号」，透过电子屏幕重塑客机内观、每个设计及奉操控细节，家有飞机迷一定不可以错过！

由国泰航空公司捐赠的DC-3型客机「贝茜号」，机下的电子屏幕很精彩，可以细看以前飞机的内里细节。（图片来源：香港科学馆）

另外可体验自动驾驶汽车、了解港铁公司如何运用新科技让乘客每天出行畅顺、各种创新的绿色建筑物料，以及基因改造植物、培养肉等科技粮食；现场设有多个互动展品，小朋友可以边玩边学，当中必睇黑水虻，了解这堆小虫虫如何有效与爱锡环境地处理厨余，小朋友一定觉得好amazing！

体验自动驾驶汽车，透过先进感应器在没有驾驶者干预的情况下行驶。（图片来源：香港科学馆）

香港科学馆全新常设展厅2：创科廊

创科廊展示五大影响未来科技主题，包括量子科技、材料科技、生物科技、电脑与人工智能及机械人技术。当中不少配合中学课程，所以如果家中有比较大的孩子，来到应该满有得着。

「创科廊」介绍五大影响未来科技主题，不少配合中学课程，家有大孩子一定要来看。（图片来源：《亲子王》）

至于比较细的小朋友，一定要去机械人技术区一到睹机械狗的厉害之处，它们不但新手灵活，而且可以负重运载物件，是现今甚至未来人类的好帮手。

「创科廊」的机械狗展品，它可执行巡逻，勘探地形以及在高危环境下探测有害物质等工作。（图片来源：《亲子王》）

当中必玩「花之变形」，了解形状记忆合金制成的花朵如何除温度开合，这种物料如何随着温度变化而重新排列其晶格结构；另外是「隐身有术」，看看由柱镜光栅制成，看似透明的屏板，如何当人站在后面时身体看起来好像消失了，而这种光栅图像通常广泛应用于身份证件和钞票的防伪特征中啊！

于创科廊的展品「花之变形」，了解形状记忆合金制成的花朵如何除温度开合。（图片来源：《亲子王》）

未来的世界，甚至移居太空会是怎样？这里有短片让你透视一二。（图片来源：《亲子王》）

香港科学馆全新常设展厅3：人工智能厅

在这里不但介绍AI的基本原理，更展示了多项应用实例，涵盖AI与创意艺术、中华文化的融合，以及在医疗与生命科技领域的突破。

来和AI对弈，比试一下看哪个会胜出？（图片来源：《亲子王》）

小朋友可以和AI对弈、作曲及绘画，一试简单用手势已经可以控制车、和AI猜包剪揼、感受AI风格肖像画的趣味，以及随时涂鸦都可以做出一幅独特的杰作，小朋友应该玩到不亦乐乎。

和AI教练一起做运动吧！（图片来源：香港科学馆）

（图片来源：《亲子王》）

香港科学馆

地址：尖沙咀东部科学馆2号

时间：星期一、二、三及五 10:00 - 20:00（票务处于18:00关闭）、星期六、日及公众假期 10:00 - 21:00（票务处于20:00关闭）、星期四（公众假期除外）、农历年初一及初二休馆；圣诞前夕及农历新年除夕开放至17:00

票价：$20（标准票）、免费（全日制学生）；逢星期三常设展览免费入场；携票的成人陪同参观的4岁以下小童免费入场

查询 : 2732 3232 / https://hk.science.museum/

