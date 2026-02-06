沙田万怡酒店自助餐半价 低至$248+叹法国生蚝/鳕蟹脚/任饮酒水 农历新年叹贺年菜︳亲子优惠

快到农历新年，想跟家人吃顿丰富的团年饭，未必要到传统酒家，一家人去吃自助餐既有新意，也可满足不同人的口味，现在不少自助餐会特别为农历新年增设贺年菜式，就如今日（6日）中午12点有快闪优惠的沙田万怡酒店，自助餐优惠半价，新春自助餐更有4人优惠，低至$248+就可以吃自助餐，更有生蚝、蟹脚，还特设新年自助餐享应节食品。即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

亲子优惠︳沙田万怡酒店自助餐低至$248+叹生蚝

香港沙田万怡酒店MoMo Café自助餐将提供季节限定新鲜即开法国生蚝，自助晚餐更有两款可选。而「“悦”馔广东荟萃」平日自助午餐除了有冰镇海鲜如鲜虾、白虾、纽西兰青口，亦有 现点现切的烤南澳洲36°MB2金奖牛肩胛肉、蜜汁烤比利时杜洛克猪柳，也有驰名沙田鸡粥，当然少不了有多款甜品，如自制豆腐花、姜汁鲜奶布甸、黑森林蛋糕、Movenpick雪糕。

（图片来源：KKday）

各位蟹王必试「“悦”馔广东荟萃」自助晚餐，有鲜蟹、鳕蟹脚、面包蟹；另有三文鱼、红虾等多款刺身及寿司，还有蚝皇鲍鱼扣鹅掌、潮式胡椒萝卜煮文蛤，甜品就有小朋友最爱的朱古力喷泉、即制梳乎厘班戟、朱古力香蕉窝夫，更可任饮啤酒、红酒、白酒、日本清酒，每位成人或长者送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只呢！

（图片来源：KKday）

为庆祝农历新年，于2月17至19日将有新年自助午餐及自助晚餐，除了有季节限定新鲜即开法国生蚝，午餐更特别加推鳕蟹脚、鲜蟹，亦会于午餐及晚餐加入多款贺年菜式，如发财莲藕大利汤、金鸡报喜（黄油贵妃鸡）、横财就手（红烧元蹄）、三代同堂（虾子虾干虾仁小炒王）、金银满屋（金沙海王炒饭）、岁岁平安（曹公上斋煲）、贺年酥饼等。

（图片来源：KKday）

点击图片浏览自助餐优惠详情：

【快闪优惠–低至HK$350/位｜新春四人团聚】「“悦”馔广东荟萃」自助晚餐｜任食2款法国生蚝、法国鸭肝、指定酒水任饮｜每位成人或长者送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只

用餐时间：18:00 - 21:30

优惠：新春四人同行

．星期一至四 HK$1399/4位， 平均HK$350/位；

．星期五至日，公众假期及前夕： HK$1799/4位，平均每位$450（原价：成人HK$812起/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【 快闪优惠–低至HK$300/位｜新春四人团聚】「“悦”馔广东荟萃」自助午餐｜任食法国生蚝、沙田鸡粥、澳洲36° MB2 金奖牛肩胛肉

用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：2月17-19 日：HK$1199/4 位，平均HK$300/位（原价：成人HK$570/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【快闪优惠 – 5折】「“悦”馔广东荟萃」自助晚餐｜任食2款法国生蚝、法国鸭肝、指定酒水任饮｜每位成人或长者送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只

用餐时间：18:00 - 21:30

优惠：星期一至四，公众假期及前夕除外HK$443/位；星期五至日，公众假期及前夕 HK$479/位（原价：成人HK$812起/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠 – 5折】「“悦”馔广东荟萃」自助午餐｜任食法国生蚝、鳕蟹脚、潮式胡椒萝卜煮

文蛤、啤酒任饮

用餐时间：12:00 - 15:00

优惠：星期一至四，公众假期及前夕除外 HK$239/位；星期五至日，公众假期及前夕 HK$311/位（原价：HK$438 起/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）： 2026年2月6日12:00至2026年2月12日23:59

用餐日期： 2026年2月8日至3月31日

地址：新界沙田安平街 1 号2楼

*以上优惠价已包括加一服务费

相关文章｜富丽敦海洋公园酒店探险家低至$50玩6000呎室内游乐场 两大全新互动体验 农历新年有优惠︳亲子好去处2026