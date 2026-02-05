图书开仓｜3大书商联合特价图书开仓$10起 小学中英数练习/模拟试卷/精读补充补充低至$25｜亲子优惠

农历新年长假期快到，各式各样的商店正进行减价速销，就连图书、补充练习也加入减价行列！商务印书馆联同教图及培进举行联合特价图书开仓，大量精选好书、补充练习、各类图书等均以低至4折发售！买得越多优惠越多之余，消费满额即加送怀旧巴士主题环保袋，即睇图书开仓优惠详情。

亲子优惠｜3大书商联合特价图书开仓低至$10

踏入新的一年，商务印书馆联同教图及培进，由即日起于旺角举行图书开仓！大量精选好书、补充练习以$99/3本、四折、半价……等折扣发售；同时设有特价专区，大量好书更低至$10即可入手， 热卖文学、历史、语言学习套装、双语儿童读物、艺术画册、医药保健、艺术画册、DK彩图图解百科……应有尽有，优惠图书种类繁多，各位书迷万勿错过！

（图片来源：商务印书馆）

另外，家长们最关注的畅销小学中英数练习、模拟试卷、精读补充、星级教材亦有优惠，各科精选练习低至$25就有！为方便大家将战利品带回家，只要折实买满$600（现场货品不限种类），即更会送上精美耐用怀旧巴士主题环保袋（原价单购$78）一个，让大家袋走好书，亦可购买任何商品用$38加购！爸妈们趁农历年前把握限时优惠，即到旺角开仓店选购好书，将好书带回家！

（图片来源：商务印书馆）

点击图片浏览图书开仓优惠详情：

旺角商务开仓店〈图书特销、小学补充、精读练习〉

时间：12:00 - 20:00（星期一至日）

地址：九龙弥敦道740号利华大楼地下A舖（近始创中心，港铁太子站B1出口、港铁旺角站B3出口均可步行到达、旺角港铁站B3出口 经天桥4分钟直达）

*现场接受现金、八达通及电子支付。

*如有任何争议，商务印书馆（香港）有限公司保留最终决定权。

