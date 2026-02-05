深圳亲子好去处｜深圳Airparty空气湃室内游乐场买一送一低至$139 全日任玩100+潮玩项目

在农历新年长假期期间，如未有打算外游，不少爸妈也会安排深圳短线游，跟小朋友轻松玩一、两天。除了热门的福田、南山区，龙岗区亦是亲子游的好选择，有不少适合一家大少玩的好地方，如深圳最大双层180,000呎巨型乐园空气湃运动嘉年华，拥有多达100多项潮玩项目，12个主题游戏区！趁著今日（5日）有室内游乐场优惠买一送一，低至$139即可全日玩，入手优惠门票跟小朋友长假期去玩。

深圳亲子好去处｜深圳Airparty空气湃室内游乐场买一送一

位于深圳龙岗区的空气湃运动嘉年华，是目前深圳最大双层180,000呎巨型乐园！场内有多达100多项潮玩项目，总共分为12个主题游戏区！ 当中有4大核心体验板块：极限挑战、科技未来、综艺狂欢和全球IP，每个板块都具有独特的主题和项目，为大、小朋友带来沉浸式玩乐体验。同时还有全国首创、颠覆传统的独特项目，包括20米高空馆的悬空蹦极+弹射起飞、户外真人CS战场、无人机编队+坦克机器狗等。

超凡沉浸式科技亮点设施：裸眼7D飞行体验馆 、 VR大空间《嘘!莫名之地》（国内首创9D空间声音交互密室）、 波动AR虚拟竞技科技赛、 狼人杀城市联赛、VR滑翔伞 & F1赛车、360度太空自行车&勇气梅花桩；

刺激极限挑战： 4人秋千+弹射起飞、户外卡丁车、疯狂碰碰车 、极速摩托、Disco 转 ；

综艺IP实景还原： 《疯狂的麦咭》七大闯关主题（如石板、岩石、X闯关、悬崖等）、《Running Man》撕名牌比赛&枕头大战；

全球IP主题体验： 《九龙城寨》超大主题鬼屋（600㎡实景还原）、 《鱿鱼游戏》生存挑战 、 《第五人格》非对称对抗。

未来竞技场：室内匹克球场&壁球馆、无人机足球比赛、山体攀岩&斜坡攀岩、无冰冰壶比赛、模拟棒球赛、射箭竞技场、实弹射击&飞碟打靶、弹床灌篮大赛、夜光保龄球馆、水上划船赛、滚轴溜冰场 。

期间限定：策马江湖令（全馆主题打卡）

活动日期：即日起至2026年2月28日

活动地点：全场馆（打卡点遍布各区域）

游戏玩法：

1. 进场领取集章卡，自由探索全馆潮玩项目。每完成一项，即可收集专属印章；集齐指定印章，可兑换「空气票」虚拟货币，用于最终兑换麦咭限定周边、玩偶背包等精彩礼品 ；

2. 寒假大比拼（团队 台竞技）进场自行组队，参与全天定时开赛的团队/个人竞技项目（如：秋千水战、攀岩速决、灌篮大赛、四角笼对决等）。每场胜利均可累积团队积分，最终积分排名前列的队伍，将获得额外空气票及专属荣耀大奖。

【快闪限量抢–买一送一】单人全日任玩门票｜全日不限次进出

优惠：HK$278/2 位，平均HK$139/位（原价 HK$278/位）

购买连结：＞＞按此＜＜



【独家 - 二人同行优惠】全日任玩门票｜全日不限次进出

优惠：平日及周末及公众假期适用： HK$536 /2位，平均$268/位（原价 HK$278/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期） : 2026年2月5日10:00至2月11日23:59

使用期：自开票日算起 30日 之内兑换有效

地址：深圳市龙岗区吉华街道三联社区赛格新城1号101 - 地铁5号线下水径站A出口

营业时间：10:00-22:00

