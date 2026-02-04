「另类」学习方式提升学生对中文兴趣 英文口诀教写作方向？｜中文好好学

「新的一年已经开始了半个月。今年你为自己定下新年愿望了吗？你正在实现着你的目标吗？

从小我每一年都会暗自为自己设下新年愿望。我会把它们写在不同的角落，有时候写在日记本上，有时候写在小纸张上贴在桌前。常常问起别人关于愿望，他们都说希望今年成绩会有所进步，甚至取得满分。这些愿望当然也无不可，但我们也许可以想想学习之外，我们还有没有甚么想实现的目标。这些目标可以是很简单的小事，例如写字更漂亮一点，例如每天找一件值得感恩的事情，例如每个星期找些时间做点运动。我觉得比起宏大的梦想，更重要的其实是累积的过程。古人说：『不积跬步，无以至千里。』（跬步：「跬」的意思是半步，「步」就是一步的意思）意思是如果不累积每一小步，就不可能走到很远的地方。因此，我希望我们都能开始我们的旅程，尝试为自己定下一个小目标或者小习惯，然后到了年终，我们可能就因此成为更好的人了。

（图片来源：PhotoAC）

愿望因人而异，重要的是，定下目标之后找出实现梦想的方法，我们一起加油！」

（图片来源：PhotoAC）

希望成为学生的「偶像」

每期的笔记，都有一篇我写给学生的话，上文是其中一个例子。小小的栏目，像是我跟学生沟通的方法。当然，额外的阅读内容，甚少学生会留意，但也有不少学生知道我不喜欢别人朗读我写的文章，便会故意在课前课后摇头晃脑地朗读一番。有时我会想，这也是一种「另类」的学习方式，起码他们可以透过阅读我写的文字，拉近与我之间的距离，接触到一两个词语，或是学到一句名言，已然足矣。

（图片来源：PhotoAC）

补习老师跟学生之间的连结不算紧密，但比起老师，我更希望自己成为学生的「偶像」。除了跟老师一样传授知识，我也会努力成为学生的学习对象，成为一个立体的人。我不喜欢沉闷地说教，所以会透过专栏写出我的想法，跟学生交流；我不愿成为一个传统的中文老师，所以会用英文的口诀教导他们写作的方向，让他们更有兴趣开始写作；我希望学生可以自主自律地学习，因此我总是苦口婆心地提醒他们，抄写我写的内容并不重要，重要的是理解和应用。在每一个细节容许了弹性，包容了学生的想法，也就有了更多发挥空间，更多学习的可能。

（图片来源：PhotoAC）

吴芷盈

凝皓教育小学中文导师

哈佛大学教育学院毕业，具多年教学经验。作品包括散文集《从女拔到哈佛》、参考书《说话志》等，连续多年夺得文凭试中文科最高等级。

IG：ngtszyingamy

吴芷盈 凝皓教育小学中文导师

