Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「另类」学习方式提升学生对中文兴趣 英文口诀教写作方向？｜中文好好学

亲子
更新时间：18:24 2026-02-04 HKT
发布时间：18:24 2026-02-04 HKT

「新的一年已经开始了半个月。今年你为自己定下新年愿望了吗？你正在实现着你的目标吗？

从小我每一年都会暗自为自己设下新年愿望。我会把它们写在不同的角落，有时候写在日记本上，有时候写在小纸张上贴在桌前。常常问起别人关于愿望，他们都说希望今年成绩会有所进步，甚至取得满分。这些愿望当然也无不可，但我们也许可以想想学习之外，我们还有没有甚么想实现的目标。这些目标可以是很简单的小事，例如写字更漂亮一点，例如每天找一件值得感恩的事情，例如每个星期找些时间做点运动。我觉得比起宏大的梦想，更重要的其实是累积的过程。古人说：『不积跬步，无以至千里。』（跬步：「跬」的意思是半步，「步」就是一步的意思）意思是如果不累积每一小步，就不可能走到很远的地方。因此，我希望我们都能开始我们的旅程，尝试为自己定下一个小目标或者小习惯，然后到了年终，我们可能就因此成为更好的人了。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

愿望因人而异，重要的是，定下目标之后找出实现梦想的方法，我们一起加油！」

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

希望成为学生的「偶像」

每期的笔记，都有一篇我写给学生的话，上文是其中一个例子。小小的栏目，像是我跟学生沟通的方法。当然，额外的阅读内容，甚少学生会留意，但也有不少学生知道我不喜欢别人朗读我写的文章，便会故意在课前课后摇头晃脑地朗读一番。有时我会想，这也是一种「另类」的学习方式，起码他们可以透过阅读我写的文字，拉近与我之间的距离，接触到一两个词语，或是学到一句名言，已然足矣。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

补习老师跟学生之间的连结不算紧密，但比起老师，我更希望自己成为学生的「偶像」。除了跟老师一样传授知识，我也会努力成为学生的学习对象，成为一个立体的人。我不喜欢沉闷地说教，所以会透过专栏写出我的想法，跟学生交流；我不愿成为一个传统的中文老师，所以会用英文的口诀教导他们写作的方向，让他们更有兴趣开始写作；我希望学生可以自主自律地学习，因此我总是苦口婆心地提醒他们，抄写我写的内容并不重要，重要的是理解和应用。在每一个细节容许了弹性，包容了学生的想法，也就有了更多发挥空间，更多学习的可能。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

 

吴芷盈
凝皓教育小学中文导师
哈佛大学教育学院毕业，具多年教学经验。作品包括散文集《从女拔到哈佛》、参考书《说话志》等，连续多年夺得文凭试中文科最高等级。
IG：ngtszyingamy

吴芷盈 凝皓教育小学中文导师
吴芷盈 凝皓教育小学中文导师

相关文章︳教育的意义：陪孩子找想走的路 设信箱分享内心也成写作开端︳中文好好学

相关文章︳如何改善中文成绩（上）覆卷校对的重要性：分辨错别字、别盲目背诵词语︳中文好好学

相关文章︳如何改善中文成绩（下）中文阅读卷提升答题技术2大方法 「多操练题目」真系攞到分？︳中文好好学

相关文章︳专注力不足源于一个坏习惯 从源头入手重新审视生活习惯再起步︳中文好好学

相关文章︳要进步先要这样做！不用成为第一名 孩子进步两分也值得赞扬 ︳中文好好学

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
6小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
8小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
突发
1小时前
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
5小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
8小时前
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
时事热话
4小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
7小时前