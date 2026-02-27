升中面试100题（上）：准备答案大纲、必学答题「黄金3点法」｜中一自行分配学位2026
2026-02-27
中一自行分配学位2026｜申请已于1月截止，这阶段中，每位小六学生可以向心仪的两所中学递表，大部分官津资助中学，都会在二月底至三月初进行面试。升中面试至关重要，这10至15分钟，足以决定能否成为心仪中学的正取生，同学欲在芸芸众生脱颖而出，令面试校长或老师留下深刻印象，岂能没有策略？面试问题刁钻是必然，现整理最热门的100条让同学「温定书」。今次先由专家为大家准备「自我认知」、「1分钟短讲」、「黄金3点法」问题、「开放式题目」、「比喻题」5个类别题目。
中一自行分配学位2026｜竞争激烈 升中面试是突围关键
对于升中程序相当熟悉的前拔萃小学主任、资优教育中心创办人Miss Claudia Chu，提醒家长不止Band 1学校竞争激烈，Band 2学位也一样紧张，所以面试就是小六同学的突围关键。Miss Chu鼓励亲子一起整理面试常见问题。「一起准备答案大纲，然后练习流畅地表达，共同面对，让孩子感到父母的陪伴。」以下是来自 Miss Claudia Chu 的100题热门升中面试题目，大家可以多练习。
升中面试100题第1类题目：自我认知
Miss Chu Tips：真实经历，强调「反思 + 成长」，突出诚恳与独特性，非纯罗列奖项。
1. 你认为自己像孙悟空还是诸葛亮？
2. 谁帮你写申请表格呢？为何不自己写？
3. Is it more important to be kind or to be smart? Why?
4. 如果你做老师，你想教小学或中学？为甚么？
5. 本校为甚么要取录你？请说出取录你的原因。
升中面试100题第2类题目：1分钟短讲
Miss Chu Tips：开首三秒就点明主题，结构清晰，首尾呼应。
6. 看图说故事（图：坐轮椅的男孩正在打篮球）
7. 用3个词语创作故事：玫瑰花、梦想、坦克 / Animals, adventure, teamwork.
8. 厨余的处理
9. Birthday celebration
10. An unforgettable day
11. 对「低头族」的看法
12. 环保意识
13. 活化古迹
14. A different Chinese New Year
15. Create a new story based on the fable 《The Farmer and the Snake》, setting the background in modern Hong Kong.
升中面试100题第3类题目：黄金3点法（用3点表达）
Miss Chu Tips：用「首先、其次、最后」或「第一、第二、第三」梳理逻辑，搭配简短例子支撑。
16. 如果小学可以新增一个全新学科，你会选甚么科目？
17. 如果你要设计一个新的节日，这个节日的主题和特色是甚么？
18. 书法是中国的传统艺术，有人认为学习书法可以陶冶性情，但也有人认为不合时宜。你认为小学生应该学习书法吗？
19. 假如有人捐赠一笔巨款给你就读的学校，作为改善或增加学校设施之用，你有甚么建议？
20. 如果你能发明一件东西，会是甚么？
21. 学校打算让每位同学担任一个职位，你认为除了风纪、班长和组长外，还应增加甚么职位呢？
22. 如果你可以去任何国家旅行，你会选择哪个？
23. Describe your ideal weekend.
24. What are three important qualities for a leader?
25. If you could meet any famous person, who would it be and why?
升中面试100题第4类题目：开放式题目
Miss Chu Tips：紧扣「原因 + 经历 + 观点 + 启发」
26. 分享一次你尽了力但结果令人失望的经历。
27. 你认为感恩有多重要？分享一个感恩时刻。
28. Is academic performance or conduct more important?
29. 香港的快乐水平近来处于极低水平，你有甚么看法？
30. 除了美食、景色和主题公园，香港还有甚么值得介绍给游客？
31. 我们应该如何保护香港的传统街头小食文化？
32. 如果学校取消所有考试，你觉得如何？
33. 如果你要教一天课，你会选择教哪一科？
34. 如果学校有一片空地，你会建议有甚么用途？
35. 你对「短片平台」如TikTok / Reels在青少年间流行有甚么看法？
36. 如果你参加发明比赛，作品会有甚么特点？
37. 如果你可以为手表增加一个功能，会是甚么？
38. 如果你可以拥有一种超能力（或卡通人物的本领），你会选甚么？用来帮助谁？
39. 假如你明天醒来变了成年人，你最想做甚么？
40. 如果你可以穿越时空，你会去哪个年代？
41. 你对「气候变化」和「可再生能源」有甚么看法？
42. 甚么东西比金钱更重要？为甚么？
43. 如果你的朋友说谎欺骗你，你会点做？
44. 你认为人体最特别的器官是哪一个？为甚么？
45. 看到「一张白纸」和「一枝铅笔」，你会联想到甚么？
46. 如果世界没有音乐，对生活有甚么影响？
升中面试100题第5类题目：比喻题
Miss Chu Tips：本体与喻体关联明确，解释相似点，生动有说服力。
47. 请用一种物件形容你的班级，并解释原因。
48. 你会用甚么动物比喻班主任，为甚么？
49. 请用一种植物形容你的母校，并说明理由。
50. 用一种物件比喻你的学习态度，解释一下。
51. 你会用甚么花比喻同学，为甚么？
52. 请用一种动物形容你理想中的中学生活。
53. 用一种物件比喻友谊，并结合你的经历说明。
54. 用一个成语来形容自己。
55. 请用一种动物比喻你解决难题的态度，解释一下。
56. 用一种物件形容你对中学的期待，并说明理由。
提提你！中一派位重要日程
|2025年12月
|派发《中一自行分配学位申请表》
|2026年1月2日至16日
|中一自行分配学位交表
|2026年3月31日
|正取生获通知**
|2026年4月上旬至5月上旬
|《中一派位选择学校表格》及相关文件
|2026年7月7日
|公布自行分配学位及统一派位结果
|2026年7月9日及10日
|办理中一注册
|2026年7月14日
|中一入学前香港学科测验（暂定）
**中学于该日只以电话通知正取同学家长其子女获学校纳入该校自行分配学位正取同学名单

