升中面试｜准中一生中一自行分配学位面试准备：认清优点、学面对失败作反思改进

升中面试2026｜对于本地学生来说，升中面试的确是继小一面试后，学习历程上一个关卡，来自大角嘴天主教小学及圣公会圣纪文小学的八位小六同学，忙碌于呈分试及准备面试之外，各位准中一生又有甚么心底话？又作出哪些升中面试的准备，以应付于3月份的中一自行分配学位面试呢？

升中面试2026｜大角嘴天主教小学4位准中一生准备

升中面试2026｜大角嘴天主教小学4位准一生，已为即将来临的中一自行分配学位面试作出准备。（图：李沃涛）

大角嘴天主教小学小六生翁紫晴：多看短片图书备战

大角嘴天主教小学小六生翁紫晴（图：李沃涛）

亲：现正为升中面试做哪些准备？

现在忙于准备心仪学校的背景资料。（最想入读哪所中学？）宝血会上智英文书院或伊利沙伯中学，因为感受到它们都充满爱和有归属感，以及设施很充足，如实验室就有好多间呢！我很喜欢STEAM啊！（双眼闪闪发光）

亲：爸妈有为你预备甚么吗？

有，爸妈上网找来一些短片，叫我多看及学习以作准备；有时觉得很闷，就会休息一会，如看看书、放空一下，然后再接再厉。

（图：李沃涛）

大角嘴天主教小学小六生林俊乐：聚焦擅长题目

大角嘴天主教小学小六生林俊乐：聚焦擅长题目林俊乐（图：李沃涛）

亲：目前最担心甚么？

担心记不熟自我介绍。其实我已经试过一次面试了（香港管理专业协会李国宝中学），发现自己准备算充足，不过也要继续多练习。当天都有一条数学题不懂（唔识计？）唔识啊！只好聚焦其他题目，务求没有答错，尽力争取好成绩。

亲：（情境题）如果香港举办「全港中学生啦啦队选拔赛」，你会选哪种动物作为吉祥物？

我会选马，因为马儿常在赛道及草原奔驰，很有动力，跟啦啦队一样，猛力支持运动员的理念。（真的是你自己想出来吗？）真㗎！

（图：李沃涛）

大角嘴天主教小学小六生邓曦雯：留意时事题

大角嘴天主教小学小六生邓曦雯：留意时事题邓曦雯（图：李沃涛）

亲：现正为升中面试做哪些准备？

中英文自我简介及时事问题，如大埔宏福苑火灾，究竟政府可以做哪些措施帮助灾民，甚至避免同类事件发生呢？

亲：感到紧张吗？

有少少，但提醒自己保持平常心；平日爸妈都有为自己预备，如一些基本礼仪，多练习就可表现出自信。（你想入读哪所中学？）伊利沙伯中学，校舍宽敞，去过开放日见到学生很淳朴，老师亦具亲和力。

（图：李沃涛）

大角嘴天主教小学小六生陈毅轩：搜集心仪中学资料多了解

大角嘴天主教小学小六生陈毅轩：搜集心仪中学资料多了解陈毅轩（图：李沃涛）

亲：在预备过程中，最困难是甚么？

有关中学的资料很多，需要多作了解，有时也感到不容易。（你心仪哪所中学？）最钟意华仁书院（九龙），学校真的很大呢！学生们的学术水平也很高，曾趁其100周年开放日去参观，像嘉年华一样，还跟该校不少学生聊天。

亲：（情境题）如果发现家中或附近起火，你会怎样做？

即时跑出家门，向后楼梯方向往下跑！（如果楼梯满是黑烟呢？）用湿毛巾掩鼻冲回家，否则九死一生！（怎么现在的小孩这么厉害！）

（图：李沃涛）

升中面试2026｜圣公会圣纪文小学4位准中一生准备

升中面试2026｜圣公会圣纪文小学4位准中一生准备（图：霍楚晖）

圣公会圣纪文小学小六生方奕鸣：练习延伸问问题

圣公会圣纪文小学小六生方奕鸣：练习延伸问问题方奕鸣（图：霍楚晖）

亲：说说你的面试准备。

正在思考自我介绍后，面试官可能就着内容而延伸问问题，例如曾提及某种运动，对方便可能问为甚么喜欢这种运动？还要准备中、英文，所以有点紧张（笑）。

亲：（情境题）如果有一天假期，你会如何度过呢？

一家人一起去游玩，因为爸爸需要上夜班，就算是假期，他都可能要上班，平日也甚少跟他一起食晚饭，妈妈又要带弟弟去补习，一家四口真正相处的时间甚少。如果有一天假期，我们可以去行山，又可以放风筝，好好跟爸爸吃晚饭，好好相处。（ 奕鸣真乖）嘻嘻，不是啦！

（图：霍楚晖）

圣公会圣纪文小学小六生王逸晞：别逃避缺点

圣公会圣纪文小学小六生王逸晞：别逃避缺点王逸晞（图：霍楚晖）



亲：面试的自我介绍内容会有甚么呢？

既推销自己的优点，同时不会逃避自己的缺点，因为可以让老师知道你有反思。个人优点是英语，从小喜欢英文多一些，所以中文理解能力稍逊，现在努力改善中，即使自行目标是圣公会林护纪念中学（英中），也会很努力恶补中文。

亲：请给一年后升上中一的自已说一番话。

无论成功或不成功，都无所谓了，因为都是成长的经历，机会是留给有准备的人，而你做到了！如果你现在成绩不错，就要更加去装备自己，更上一层楼，若然成积稍逊，就要问问自己为何会失败，然后反思改进。

（图：霍楚晖）

圣公会圣纪文小学小六生雷紫晴：重点突出个人兴趣

圣公会圣纪文小学小六生雷紫晴：重点突出个人兴趣雷紫晴（图：霍楚晖）

亲：期待升中吗？

一直都期待中学生活，因为对自己是一个跨层次的阶段，所以自我介绍中，我会重点突出个人兴趣、强项和对中学的期待。（你的强项是甚么？）我的兴趣和强项都是花式跳绳，试过参加比赛也拿奖，升中后都想继续发展。

亲：（情境题）如果香港举办「全港中学生啦啦队选拔赛」，你会选哪种动物作为吉祥物？

我会选龙，因为龙是中国传统的神话动物，代表中国自强不息和进取，这个意念可以振奋选手，鼓励他们不要放弃。

（图：霍楚晖）

圣公会圣纪文小学小六生陈紫茵：努力争取入读心仪学校

圣公会圣纪文小学小六生陈紫茵：努力争取入读心仪学校（图：霍楚晖）

亲：你正忙于准备面试，也要应付小提琴五级考核，如何应付？

做好时间管理就行了，我已分配好练琴和温习时间，（自己做时间管理？）是呀，想每件事都尽力做到最好（辛苦吗？）不会呀！我的自行选择是真光女书院，学校氛围重视音乐，妈妈带我去过开放日后，让我想努力争取入读。

亲：你希望升上中一的自已会是怎样？

变得更独立、自信和友善，可以充分利用学校的每一天去学习、成长和帮助其他人，也会尝试认识新朋友，做一个开心的中学生。

（图：霍楚晖）



文：刘佩桦 图：李沃涛、霍楚晖

