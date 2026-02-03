室内游乐场人均$20放电90分钟 低至$38全日任玩3层攀爬架/旋转滑梯 3大分店、农历新年合用｜亲子好去处2026

室内游乐场︳农历新年快到，除了四出跟长辈好友拜年共聚，还要安排一些「放电」环节，以释放孩子的无穷电力。已有两间分店的室内游乐场Rainbow Egg Playhouse于去年底在黄竹坑港铁站附近开设全新7600呎分店，今日（3日）有快闪优惠，低至$38即可全日畅玩不限时，最重要是农历新年一样有优惠，而北角、新蒲岗更有额外优惠，人均$20即可放电90分钟，最啱节目期间用来「摄时间」!即睇室内游乐场优惠详情与亲子好去处快抢连结。

亲子好去处2026︳人均$20放电90分钟 低至$38室内游乐场全日不限时任玩

室内游乐场Rainbow Egg Playhouse设有3间分店，分别位于北角、黄竹坑及新蒲岗。彩虹蛋儿童游乐场黄竹坑分店于去年底刚开幕，这间香叶道新店占地7600呎，环境舒适，设有超过20多款游戏设施，包括电子游戏赛车机、气垫球机、模拟消防救火游戏、旋转摩天轮机、角色扮演场景、大型波波池、超滑木滑梯旋转滑梯、空中透明栈道、秋千、爬爬梯、大型跳弹床等，最重要是设施极新，还会不断新增呢！

亲子好去处2026︳人均$20放电90分钟 低至$38室内游乐场全日不限时任玩（图片来源：KKday）

位于新蒲岗的分店占地3,400呎，设施多多，包括有3层高的攀爬架，还有小朋友一见即心心眼的大型波波池，也有刺激的木滑梯、旋转滑梯，亦有适合幼儿的攀爬地区、UFO洒波机、儿童车仔、厨房玩具设施、儿童服饰衣架（公主裙及职业服饰）等，同时备有萤幕投射游戏、大型跳弹床、电子消防员射水机器、电子气垫球机器、电子保龄球机器、电子格仔掟波机器，保证小朋友电力全数释放！

（图片来源：KKday）

而位于北角的分店全层2,300呎，场地设施丰富，如有4米高3层的攀爬架、空中透明栈道、墙身吸波波装置、气管射波波枪、大型波波池、滑梯、3层升爬网等，也有电子游戏及多种玩具，让小朋友可尽情玩乐。

（图片来源：ig@rainbowegg_playhousehk_np）

【快闪优惠｜买一送一】90分钟入场任玩门票｜包括2位小童及4位成人｜限北角或新蒲岗分店｜农历新年适用

优惠：

．星期一至五 HK$120/4大2小，平均 HK$20/位（原价 HK$300/组）

．星期六日及公众假期 HK$150/4大2小，平均 HK$25/位（原价 HK$360/组）

*方案包括：4成人2小童同时间一次进场券

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜低至68折】全日任玩门票｜包括1位小童及2位成人｜限北角或新蒲岗分店｜ 农历新年适用

优惠：

．星期一至五HK$114/2大1小，平均HK$38/位（原价HK$168/组）

．星期六日及公众假期 HK$138/2大1小，平均HK$46/位（原价HK$198/组）

*方案包括：2成人1小童同时间一次进场券

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜低至68折】全日任玩门票｜包括1位小童及2位成人｜限黄竹坑分店｜ 农历新年适用

优惠：

．星期一至五HK$148/2大1小，平均HK$49/位 （原价HK$218/组）

．星期六日及公众假期HK$173/2大1小，平均HK$58/位（原价HK$248/组）

*方案包括：2成人1小童同时间一次进场券

购买连结：＞＞按此＜＜



优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年2月3日10:00至2月9日23:59

体验日期：2026年2月4日至2026年3月22日

体验时间：10:00 – 21:00

．黄竹坑店地址：港岛黄竹坑香叶道22号,S22 8楼全层

．北角店地址：北角英皇道383号17楼全层

．新蒲岗店地址：新蒲岗彩虹道212号 The Burrow 17楼 02-06室

*半岁以下儿童免费；半岁以上需正常收费

*兑换券适用于所选择分店的开放时间，如分店开放时间任何突发情况下临时更改将不会另行通知，一切以官方网站公布为准

