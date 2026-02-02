港威酒店自助餐买一送一低至$251叹雪蟹腿 3.5小时任食全新蟹主题自助晚餐必试阿拉斯加蟹脚｜亲子优惠

亲子优惠｜快到农历新年，长期假最想跟家中老幼一定过，聚聚餐联系感情，也可趁机大叹美食。想为孩子添新年、办年货，尖沙咀就是好选择。既有太空馆、艺术馆、科学馆等适合小朋友的游玩点，爸妈也可以去shopping买新衫、新鞋。行得累了，可到不少自助餐爱好者的心水之选的尖沙咀海港城港威酒店Three on Canton舒舒服服叹自助餐，今日（2日）推出自助餐优惠，平日周末皆可享买一送一，低至$251即可叹自助午餐尝冰镇海鲜，自助晚餐更即可3.5小时任食龙虾、阿拉斯加皇帝蟹腿，3至5月份的全新餐单亦推出，即刻预定，一家人去贺新岁！

亲子优惠︳港威酒店自助餐买一送一

尖沙咀港威酒店Three On Canton自助午餐可任食日式刺身，包括三文鱼、吞拿鱼、北寄贝，喜欢海鲜的必食龙虾钳、大虾、雪蟹脚、小龙虾，亦有充蒜香迷迭香烤澳洲西冷牛肉、香草黑胡椒烤牛柳、美式烤西冷牛肉，亦可一试炸蚝、烤半壳带子配松露酱、白酒忌廉炒蓝青口；小朋友又可吃布朗尼、甜薯挞、麻糬、马卡龙，还有鲜果芝士蛋糕、栗子忌廉蛋糕、苹果挞、香蕉朱古力蛋糕、焦糖苹果蛋糕呢！

（图片来源：KKday）

而自助晚餐除了自助午餐的多款美食，更有龙虾、阿拉斯加皇帝蟹腿、雪蟹腿、半壳带子，还有松露酱焗带子、法式海龙皇汤配蒜蓉法包、炸蚝、西班牙蒜蓉虾，亦有中式美食如烤全鸭（3款配料：荷叶饼、青瓜、京葱、甜面酱） ，而烹饪站则有黑松露蘑菇意大利面配全只风干火腿芝士，最后必食蓝莓芝士蛋糕、鲜果忌廉蛋糕，也有拉明顿蛋糕、柠檬泡芙袋、朱古力挞、马卡龙，人人都满足回家。

（图片来源：KKday）

3月份全新鲍鱼、蟹自助晚餐

「自助晚餐」将于3月份推出全新「鲍鱼、蟹自助餐菜单」，除了有亚拉斯加蟹脚、松叶蟹脚、波士顿龙虾、冻虾等冰镇海鲜，还有油甘鱼、三文鱼、吞拿鱼、红虾、北寄贝、北海渡带子等日式剌身，也有特色关西板压寿司如三文鱼板压寿司、秋刀鱼板压寿司、鳗鱼板压寿司、虾板压寿司，当然也有多款热荤可选，港威酒店招牌海南鸡饭、牛油芝士焗蚝、清蒸鳕场蟹脚、蜜饯烤火腿、烧澳洲西冷、花胶烩鹅掌都是必试，爱吃中式甜点记住要吃西米布甸，葡挞、焗黄梅挞、鲜果忌廉蛋糕、咖啡麾士蛋糕亦可一试。



【快闪优惠｜买一送一】平日自助午餐

用餐时间：12:00 – 14:30

优惠：星期一至五，公众假期除外，HK$502/2位，平均HK$251/位（原价 HK$449/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜买二送二】周末自助午餐

用餐时间：12:00 – 14:30

优惠：星期六至日，及公众假期适用，HK$1,196/4位，平均HK$299/位（原价 HK$537/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【 快闪优惠｜买一送一】平日自助晚餐

用餐时间：18:30 – 22:00

优惠：星期一至四，公众假期及前夕除外，HK$898/2位，平均HK$449/位（原价 HK$812/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜买二送二】周末自助晚餐

用餐时间：18:30 – 22:00

优惠：星期五至日，公众假期及前夕适用，HK$1,868/4位，平均HK$467/位（原价 HK$845/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期） : 2026年2月2日12:00至2月8日23:59

用餐日期：2026年 2月3日至2016年3月31日

地址：九龙尖沙咀海港城广东道13港威酒店3楼

*以上优惠价已包括原价加一服务费

