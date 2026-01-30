Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2大郊外亲子活动解锁新技能 三只小猪日营学习建造房子/ 小矿工大石之旅｜亲子好去处2026

亲子
更新时间：11:39 2026-01-30 HKT
发布时间：11:39 2026-01-30 HKT

亲子好去处2026｜新一年新开始，小朋友也长大一岁了。踏入新年，相信家长都希望小朋友能学业猛进，增长知识。以下2个郊外亲子活动，有趣又益智，让孩子从玩中学，探索广阔世界，解锁新技能！即睇亲子活动详情与报名方法。

郊外亲子活动1：三只小猪日营 学习建造房子

小朋友用积木砌房屋就砌得多，可有想过仿效童话故事《三只小猪》中的小猪，利用不同物料建造一间真正的小屋？果子梦的皇牌活动「三只小猪」在新一年再度举行，小朋友有机会亲手搭建草屋，利用锤仔揼钉建造木屋，还要搬砖头建砖屋，学习建筑原理。

小朋友砌积木就砌得多， 砌砖头可不简单。（图片来源：受访者提供）
活动还会让孩子斩柴起火煮饭，体验野炊乐趣，自己洗切食材，明白一顿饭得来不易，自然吃得特别珍惜和滋味！

（图片来源：受访者提供）
点击图片浏览亲子好去处详情：

三只小猪日营
日期：1月18日、2月22日、3月8及29日
时间：10:00 - 16:00
地点：锦田私人营地
费用：$850
报名及查询：5188 0429 （WhatsApp）

郊外亲子活动2：小矿工大石之旅 旧矿场探秘

放假小朋友的萤幕时间少不免会大幅增加，不想小朋友沉迷网上影片或游戏，新一年不如让孩子化身小小探险家走进大自然课室。由小巨人历奇教育举办的「小矿工大石之旅」 专为5至12岁儿童量身打造，兼让孩子走出舒适圈，学会独立和解难。

探秘马鞍山旧矿场，认识香港旧时历史。（图片来源：受访者提供）
活动由专业山艺老师领队，带孩子走进马鞍山旧矿场这个户外教室：探秘废弃矿场遗迹、学习实用山艺知识，还能结识同龄伙伴，玩转趣味集体游戏，全日收获满满欢乐与知识。

学习实用山艺知识，掌握野外生存小技巧。（图片来源：受访者提供）
点击图片浏览亲子好去处详情：

小矿工大石之旅
日期：2月15 （年廿八）、21 （年初五）、22（年初六）、23 （年初七）日
时间： 09:00集合（港铁九龙塘站外小巴站），16:00解散（原位接送）
费用： 小童 $588 / 位（包旅游车接送、生态导赏员、活动教练等所有服务）
对象：5 - 12岁
报名： 6775 2033 （WhatsApp） / ＞＞按此＜＜

相关文章︳新春好去处︳郊野共学新年亲子工作坊 制作「竹报平安」竹筒饭/亲摘新鲜萝卜制古法萝卜糕

 

