德信幼稚园开放日结合传统年宵体验 贺年摊位游戏/舞狮杂耍表演/织草蜢/皮影戏体验｜学校开放日

学校开放日｜快到农历新年，在这个喜庆年年的节日，家长会带孩子去哪儿庆祝呢？德信幼稚于2月初特别为小朋友举办「亲子年宵活动暨开放日」，透过一连串的贺年活动及游戏，让小朋友对这个节庆有更深入的认识，实行寓玩于学。即睇报名方法，免费去玩贺年摊位游戏与新年工作坊喇！

学校开放日｜德信幼稚园「亲子年宵活动暨开放日」

为迎接农历新年，德信幼稚园将举办「亲子年宵活动暨开放日」，欢迎一岁半至四岁幼童与家长一同参与。活动包括贺年摊位游戏、舞狮杂耍表演、织草蜢及皮影戏体验，更可亲手制作传统糖葱饼，品尝中国传统特色食品，如手工龙须糖，感受浓厚节庆氛围。活动费用全免，名额有限，欢迎有兴趣的家庭把握机会，提早报名参与！

（图片来源：德信幼稚园）

德信幼稚园为天主教非牟利幼稚园，秉持「全人发展，家校同心」的办学理念，重视幼儿的德行培育与信仰根基，为幼儿营造愉快且富文化气息的学习环境。学校会定期举行德育周会，将品德教育融入日常教学，引导学童学习整洁、礼貌、责任与分享等价值观。课程采用主题教学法，结合参观、探索与游戏，激发学习兴趣与解难能力。透过阅读计划、故事与歌曲，循序培养中、英、普三语的聆听与表达能力；同时重视美艺与体能活动，促进大、小肌肉发展与创意美感。

（图片来源：德信幼稚园）

为协助幼儿顺利过渡小学，德信幼稚园会为高班安排参观同校址的德信学校小学校园，也有课堂体验及家长升小讲座，历年约60%毕业男生升读德信学校。学校亦定期举办亲子活动、节日庆典及周末兴趣班，建立紧密家校合作，共促孩童愉快成长。

（图片来源：德信幼稚园）

点击图片浏览德信幼稚园校园生活及往年年宵活动点滴：

德信幼稚园「亲子年宵活动暨开放日」

日期：2月7日 (星期六）

时间：15:15 - 16:45

地址：九龙柯士甸道103号（校舍于德信学校内，港铁佐敦站D出口）

查询：2724 1674/ https://taksunkg.edu.hk/

对象：欢迎1岁6个月至4岁幼儿及家长参加

报名：＞＞按此＜＜

