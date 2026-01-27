真正的成功不在于一次高分 过程比结果重要 学习目标VS表现目标 ︳许定国校长随笔

校长随笔｜当孩子在成长的过程中，家长最关心的问题常常是：「我的子女应该着重学习目标（learning goal），还是表现目标（performance goal）？」这不单是教育理念的选择，更直接影响孩子的学习态度、心理健康和长远发展。

甚么是学习目标与表现目标？

甚么是学习目标与表现目标？学习目标是指孩子在学习过程中希望掌握的知识、技能或思考方式，例如「我想明白分数的运算原理」、「我希望学会写一篇有条理的文章」。这类目标强调过程和成长，鼓励孩子探索、尝试和反思。

甚么是学习目标与表现目标？（图片来源：PhotoAC）

表现目标则是指孩子希望达到某个具体结果，例如考试分数、名次或比赛奖项，例如「我要在数学考试取得90分」、「我要成为班上的前三名」。这类目标注重成果和外在评价，容易成为家长和学生衡量成败的标准。

（图片来源：PhotoAC）

两者对孩子的影响有何不同？

表现目标的确能激发孩子的短期动力，让他们明确知道要达到甚么标准。但如果过度强调分数和排名，孩子容易把成绩等同自我价值，遇到失败便产生挫败感，甚至害怕挑战、避免尝试新事物。长远而言，这不利于培养孩子的抗逆力和自主学习能力。

（图片来源：PhotoAC）

相反，强调学习目标能让孩子专注于「我学懂了甚么」、「我如何进步」，即使遇到困难或失败，也会视之为成长的机会。这种心态不仅有助于建立自信，更能培养持续学习的动力和解难能力。近年教育界提倡「成长型思维」（growth mindset），正是希望孩子明白：能力是可以透过努力和学习不断提升，而不是被一次成绩定型的。

（图片来源：PhotoAC）

家长可以怎样做？

在日常生活中，家长不妨多问孩子：「今天你学到甚么新知识？」、「这次你在哪方面有进步？」而不止是「你考了多少分？」。例如，当孩子考试成绩未如理想时，家长可以陪伴孩子一起分析失分原因，订立改善策略：「下次温习时多做两题应用题」、「尝试用心听老师解释难题」，而不是只会责备或惩罚。

同时，家长也可以肯定孩子的努力和方法，例如「我见到你这次提前温习，这是很好的习惯」、「你用自己的方式整理笔记，进步了不少」。这些鼓励能帮助孩子建立自我效能感，愿意主动学习和面对挑战。

（图片来源：PhotoAC）

当然，表现目标并非完全不重要。升学、比赛等都需要面对具体评核，但家长可以引导孩子把成绩视为学习成果的「里程碑」，而非自我价值的唯一标准。最理想的做法，是以学习目标为核心，配合合适的表现目标，让孩子在追求成果的同时，也不忘享受学习和成长的过程。在孩子成长的路上，家长的陪伴和引导至为重要。与其只关心分数和名次，不如多鼓励孩子设定学习目标，欣赏他们的努力和进步。让孩子明白，真正的成功不在于一次考试的高分，而是在于不断学习、勇于尝试和持续成长。这样，他们才能在未来的人生路上，走得更远、更稳、更有自信。

（图片来源：PhotoAC）

佛教林炳炎纪念学校 许定国校长

教育硕士 （课程与创新教学 / 资优教育） 。从事教学20多年，长于推展STEM及资优教育。曾任香港课程发展议会委员，曾获 「第九届香港海华师铎奖」 、 「全国青少年科技大赛科技创新教育方案二等奖」。

