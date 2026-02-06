学校开放日｜10+幼小学校 2、3月开放日 2026/27升学必读 简介会/嘉年华/参观校园

学校开放日｜从幼儿进入幼稚园，到孩子快将成为小学生，到呈分试完结步向青少年阶段做中学生，学校是孩子于十多年的学习历程中最重要的地方，家长当然想小朋友就读一间最适合自家小孩的学校，开展快乐健康的学习生活。而学校开放日就正正可以予家长与小孩认识心仪学校的教育理念、校园设施的好机会，《亲子王》为大家整合出2、3月份各学校开放日的资料，方便家长带孩子去参观。

学校开放日1：安基司学校入学简介会 亲身体验「一条龙」创新教育

（图片来源：官方图片）

作为一所2023年才创办的私立「一条龙」学校，安基司学校致力糅合中外教育精粹，为学生提供从幼稚园至中学的连贯教育路径。学校课程独具特色，以英语为主要教学语言，并将STEAM教育深度融入国际化学科，培养学生的探究与解难能力。

（图片来源：官方图片）

是次简介会将由校长及教学团队亲自讲解办学理念与课程设置。家长可深入了解其以学生为本的全人教育方针，并有机会实地参观先进及世界级的校园设施，包括室内游泳馆、户外运动场及创新的VR / AR实验室。对于关心子女未来升学的家长而言，这是一次与教学团队交流的好机会。

（图片来源：官方图片）

安基司学校入学简介会

日期：2月7日（星期六）

时间：09:00 - 11:00

地址：元朗锦田北高埔径1号

报名：＞＞按此＜＜

学校开放日2：保良局吕锦泰幼稚园暨幼儿园 「马到功成贺新岁」园内年宵市场暨开放日

（图：官方图片）

位于大角咀的保良局吕锦泰幼稚园暨幼儿园之一，一直致力提供优质幼儿教育，重视传统文化培育。为迎接新春，学校将举行「马到功成贺新岁」园内年宵市场暨开放日，把校园化身成缤纷节日市集。活动设有传统糖画、童趣剪纸、手制糯米糍等体验，更有夹好运、扭波波等多款摊位游戏，让亲子在玩乐中感受浓厚年味。费用全免，名额有限！

（图：官方图片）

保良局吕锦泰幼稚园暨幼儿园

日期：2月7日（星期六）

时间：09:00 - 12:30

地址：大角嘴铁树街43号海康大厦二座二楼

报名连结：https://reurl.cc/O5jyQr

学校开放日3：德信幼稚园开放日 结合传统年宵体验

德信幼稚园秉持「全人发展，家校同心」的办学理念，为幼儿营造愉快且富文化气息的学习环境。

（图片来源：官方图片）

为迎接农历新年，学校将举办「亲子年宵活动暨开放日」，欢迎一岁半至四岁幼童与家长一同参与。活动包括贺年摊位游戏、舞狮杂耍表演、织草猛及皮影戏体验，更可亲手制作传统糖葱饼，感受浓厚节庆氛围。活动费用全免，名额有限，欢迎有兴趣的家庭把握机会，提早报名参与！

（图片来源：官方图片）

德信幼稚园开放日

日期：2月7日 (星期六）

时间：15:15 - 16:45

地址：九龙柯士甸道103号

对象：欢迎1岁6个月至4岁幼儿及家长参加

学校校放日4：协康会康苗幼稚园「金马贺岁」亲子同乐日

（图片来源：官方图片）

位处油尖旺区、于1999年创校的协康会康苗幼稚园是本港历史悠久的儿童教育及复康机构「协康会」旗下的非牟利幼儿园。

（图片来源：官方图片）

适逢农历新年，学校将举办「金马贺岁」亲子同乐日。当日活动精彩丰富，包括古彩戏法魔术表演、印拓祥纹挥春制作、金马贺岁阖家拍照、吉物圈福国风游戏以及新春拈福特色小食等，让孩子在欢乐中感受传统节庆文化。费用全免，每位幼童更可获赠礼物。欢迎六岁以下幼儿及其家长参与，共庆新春。

（图片来源：官方图片）

协康会康苗幼稚园开放日

日期：2月12日（星期四）

时间：09:30 - 12:30

地址：旺角海富苑海欣阁地下

活动对象：0-6岁幼儿及其家长（同区家庭优先）

查询：2786 2999

学校校放日5：又一村学校 「骏马呈祥迎新岁」中华文化亲子活动

农历新年将至，为让幼儿体验传统节庆的喜悦，又一村学校将举办「骏马呈祥迎新岁」中华文化亲子活动，邀请各位家长与幼儿一同迎春接福，共度佳节。

（图片来源：星岛新闻图片库）

活动内容丰富，包括：皮影戏欣赏、iFloor互动游戏、节庆糕点浅尝及趣味摊位游戏。欢迎2023或2024年出生的幼儿与家长一同参与，让孩子们齐聚一堂，互送新春祝福！名额有限，有兴趣的家长快点把握机会报名参加啦！

（图片来源：星岛新闻图片库）

又一村学校 「骏马呈祥迎新岁」中华文化亲子活动日期与时间 （请二选一参与）：

1. 第一场

日期：2月13日（星期五）

时间：13:45 - 15:15 （最迟进场时间14:30）

2. 第二场

日期：2月14日（星期六）

时间：09:30 - 11:30（最迟进场时间10:45）

报名连结：https://forms.gle/F94sjzTqWzyA7iBV6

学校校放日6：救世军中原慈善基金油塘幼稚园 「童乐续纷海洋」亲子体验日

位于油塘的救世军中原慈善基金油塘幼稚园强调「一切由感知开始」，日常课程融合感知训练、蒙特梭利教学及专题研习，并由外籍英语教师营造语境，全面培育幼儿思维、语言及品德发展。

（图片来源：官方图片）

学校将举办「童乐续纷海洋」亲子体验日，欢迎一至四岁幼儿与家长一同参与。活动为免费体验，内容丰富多元，包括互动故事时间、光影音乐游戏及感知体能活动，让孩子在玩乐中刺激感官发展，促进亲子互动。是次体验日能让家长亲身体验学校的教育理念与活动模式，适合有意了解该校教学特色的家庭参与。

（图片来源：官方图片）

救世军中原慈善基金油塘幼稚园「童乐续纷海洋」亲子体验日

日期：3月7日（星期六）

时间：11:30 - 12:30

地址：油塘油丽村停车场大厦4楼全层

活动对象：1-4岁幼儿

报名连结：https://bit.ly/4bKo8SZ

学校校放日7：油蔴地天主教小学（海泓道）开放日 经典光影游

仍然记得三位来自油蔴地天主教小学（海泓道）的精灵同学仔一句「读书系我本分」爆红全网吗？一直是家长心仪目标的「油天海泓」，将于农历新年前举行 「油天海泓开放日」。

（图片来源：官方图片）

开放日以「经典光影游」为主题，以非遗元素贯穿整天活动，带领参观人士认识中外名著及宗教故事，还有「光艺坊」各种摊位活动如糖画、吹糖、糖葱饼、透索（跳绳的古称）。「动剧场」带来多种玩意如陆上龙舟划艇、抛足戏具、礼节木射等，「创科馆」就有无人机Tello、Robomaster、Lego及水管积木、儿童编程体验等。

（图片来源：官方图片）

想玩小手工可以走到「光影福传站」，而「游趣街」当然是玩游戏，当日亦有「西游茶座」，提供悟空爆谷、八戒烧卖、沙僧棉花糖、白马格仔饼。家长如欲带子女一同参加，记得先上网登记。

（图片来源：官方图片）

油蔴地天主教小学（海泓道）开放日

日期：2月7日（星期六）

时间：09:00 - 13:00

地址：油麻地海泓道10号

活动对象：幼稚园学生及家长

查询：2625 0766

报名连结：https://forms.gle/uTrFqxWFEaAJXWCq5

学校开放日8：男拔附小开放日 免预约体验

作为可「一条龙」直升百年名校拔萃男书院的附属小学，拔萃男书院附属小学秉承「Play to learn, learn to play」理念，提供多元全人教育。为让家长亲身体验，学校将举行以「PLAY」为主题的开放日。

（图片来源：星岛新闻图片库）

开放日将透过音乐及运动表演、摊位游戏、学生作品展示等活动，生动呈现课堂内外的学习氛围。家长可借此了解学校如何透过天文学、理财等多元选修课及专题研习、户外学习等教学模式。活动毋须预约可即场参与，是亲子共游的好机会。

（图片来源：小学概览）

拔萃男书院附属小学开放日

日期：2月8日（星期日）

时间：12:00 - 17:00

地址：旺角亚皆老街131号

学校开放日9：金巴仑长老会耀道小学 25周年校庆开放日

（图片来源：星岛新闻图片库）

坐落于天水围、于2000年创校的基督教津贴男女校 —— 金巴仑长老会耀道小学秉承基督教信仰、推行「全人教育」。学校致力于营造追求卓越、热切求真的校园氛围，注重学生在灵、德、智、体、群、美六育的均衡发展。

（图片来源：星岛新闻图片库）

为庆祝25周年校庆，学校将举办开放日。活动以亲子协作形式进行，孩子与家长需完成不同任务以获取印章换领礼物。活动内容包括「小小积木工程师」、「科学魔法工作坊」、「航天探知体验」、「无人机操作」及「桌游同乐」等，让孩子轻松体验小学课程与STEAM教育。同场设有校园导览，展示全新打造的「航天探知中心」、「天文走廊」、「海洋生物区」及「热带雨林阁」，寓学习于探索。欢迎家长与孩子前来共度一个知识与乐趣兼备的下午。

（图片来源：星岛新闻图片库）

金巴仑长老会耀道小学开放日

日期：3月7日（星期六）

时间：13:00 - 17:30

地址：天水围天富苑

活动对象：K2、K3学童及家长（每位学童需由1-2位家长陪同参加活动）

报名：2617 7926 / https://forms.gle/oYSGrF6LuYCpdB6W6

学校开放日10：香港道教联合会圆玄学院石围角小学英语嘉年华

位于荃湾区的香港道教联合会圆玄学院石围角小学，秉承「道化教育」理念，致力提供以学生为本的全人教育，并重视两文三语发展。

（图片来源：小学概览）

学校将举办「PASSPORT TO THE WORLD」英语嘉年华。活动以环游世界为主题，透过游戏摊位及互动工作坊，让幼儿在轻松愉快的环境中接触英语，激发学习兴趣。本次嘉年华欢迎幼稚园学生与家长一同参与，促进亲子互动，并让家长亲身体验学校的英语学习氛围，机会难得！

（图片来源：小学概览）

香港道教联合会圆玄学院石围角小学英语嘉年华

日期：3月20日（星期五）

时间：09:00 - 11:00

地址：荃湾石围角邨第二小学校舍

报名连结：https://bit.ly/4agubMm

学校开放日11：香港浸信会联会小学 全方位学习周成果展示日

荃湾区神校、香港浸信会联会小学，向来少测考及功课，主张「愉快学习」，一至二年级进行小班教学，小一上学期以多元化的进展性评估代替测验及考试，推行「上午上课，下午活动」的时间表，下午活动包括生命教育、周会、阅读、生趣课及「动．喜．来」等多元学习活动，而最深得家长心是升中表现一直亮眼。

（图片来源：小学概览）

学校每年以不同主题举行「全方位学习周成果展示日」，今年立题是「联小健康派」，会在学校的周成泰纪念堂及地下各展厅进行，内容包括摊位游戏、欣赏表演、参展场馆等，当日早上11:00后便开放予公众人士参与，毋须提早报名，家长记得mark实日子啦！

（图片来源：小学概览）

香港浸信会联会小学「全方位学习周成果展示日 —— 联小健康派」

日期：3月28日（星期六）

时间：10:00 - 15:30（11:00后开放予公众人士参与）

地址：荃湾丽城花园丽顺路2号

查询：2493 2494

