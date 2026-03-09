运动教育│基督教香港信义会深信学校落成比赛级剑击馆 助学生整体发展、齐全三项剑种校队

运动教育｜剑击运动过往多是直资或传统名校的必然专项，位于深水埗区的基督教香港信义会深信学校（下称深信）是一所具60多年历史的学校，要在有限的校园空间，打造一个既灵活（可收可放）又符合国际标准、功能齐全且安全的剑击馆，俨如梦想工程，潘自荣校长说：「剑击馆由筹备到落成花了差不多三年时间，开幕礼时甚至还未安装好冷气系统，刚才你看到是一个完善又漂亮的场地，其实是一步一块才变成齐全。」

剑击助个人整体发展！ 基督教香港信义会深信学校落成比赛级剑击馆，齐全三项剑种校队。（图：霍楚晖）

剑击有助个人整体发展

热爱体育的潘校长深信，运动有助于个人整体发展，加上近年香港剑击运动在国际舞台上大放异彩，渐生出将剑击打造成校技的想法。剑击结合「体力对抗」与「脑力博弈」，讲究眼、手、脑的高度协调，很适合小学生锻炼专注力与反应力。「剑击运动有严格的礼仪规范，从训练到赛事都强调尊重对手与规则，跟学校全人教育的教育理念契合。」

基督教香港信义会深信学校潘自荣校长（图：霍楚晖）

近年本地多位剑手如张家朗、江旻憓、蔡俊彦等在国际体坛屡创佳绩，弹丸之地出产多名「世一」，令家长也支持学校的剑击活动。「开始时我们也担心资源不足，可是家长非常支持，对孩子有机会学剑击表示非常开心，同学又好肯学，我们也尽力申请各种计划或资助去打造剑击馆，好像『中银青少年发展计划』就供应了大量装备，减省成本。」」

（图：霍楚晖）

齐全三项剑种校队

昔日雨天操场改造成剑击馆，内设比赛级的长导电赛道、计分系统、照明设施等，学校花费了不少时间与专业人士调整，硬件准备充足时，学生的训练也渐具规模化。「致力将剑击打造成校技，期望全校每位同学皆能参与训练，达至普及化。」学校安排一至二年级学生于校本特色课程中，学习剑击基本功，然后挑选具潜质的同学加入剑击校队。「我们一步一步走，今年终于除了原有佩剑队外，还新增花剑队及重剑队，三个剑种都齐全了。」

（图：霍楚晖）

校队越见整全，积极参与校外比赛，也做出了好成绩，成就潘校长眼中最热血一幕。「去年『2024 - 2025年度中银青少年发展计划全港小学分区剑击比赛（九龙西区）』，我们囊括男子甲组佩剑冠、亚、季军，同项比赛中不乏强敌，同学都能沉着应战、拼尽全力，终于获胜！」潘校长道来仍见激动：「那一刻非常骄傲，不止看到同学们辛劳多时的成果，更看到他们在运动中学会的坚持，这才是珍贵所在。」同项赛事中，深信还夺得女子甲组佩剑亚军，由2022年成立的剑击校队，开始见到成果。

（图：霍楚晖）

（图：霍楚晖）

体艺学业并重

潘校长认为现代教育重心不再只是放在学业成绩上，更要注重孩子的身心健康与多元发展。「体育与艺术活动均有效发掘学生潜能、建立自信，并学会抗压与团队合作，这些都是书本难以传授的能力。」随着家长和社会逐渐认识到这些技能对孩子未来的重要性，潘校长坦言体艺素养已成为衡量学生综合素质的重要指标。「国家层面也在积极推动『体教融合』政策，鼓励学校重视体艺教育，为学生的全面发展打下基础。」学界越来越重视培养运动尖子，潘校长说确实改变了家长的传统看法。「当他们看到孩子在剑击等赛事中取得卓越成绩，学业表现仍能保持优秀，以及透过体育项目获得奖学金、升学机会，甚至参加国际赛事，观念便逐渐改变。」

（图：霍楚晖）

潘校长渴望更多学生发掘到自己热爱的运动项目，让每位学生都能在学校找到至少一项自己喜欢并能长期坚持的运动，从中锻炼体魄、获得快乐，并培养积极向上的人生态度。

这些印章都是征战的证明。（图：霍楚晖）

3个「好打得」同学仔

Q1：甚么时候开始学剑击？

荣樟：三年级开始打剑，那时候学校刚成立剑击校队，在父母的鼓励下尝试参加。最初说不上真心喜欢，可是很快便产生真正兴趣，特别享受赛场上的刺激感，那种紧张会令心跳加速，甚至呼吸困难。

佳妤：一年级上剑击班时，老师说我表现不俗就推荐加入校队。喜欢剑击的快速对攻，每次出手都要思考对手的下一步，训练我的反应力。

善雾：五年级才开始学，因为剑击很有挑战性，要勤练动作和技巧，还要学习战术，结果发现比想像中更喜欢。（善雾学了没多久，校内比赛已经得奖）目前技术还很初阶，于是自己定了一个目标：出去比赛一次！

潘荣樟P.6（佩剑）（图：霍楚晖）

Q2.最初打剑时遇过甚么困难吗？

荣樟：对攻、四位板 (第四位防守位置)都练集了很久，如何站好在「开始线」，观察了很多才练到「企好」。

佳妤：开始时常怕对手会刺到我，后来教练江Sir教我防守，于是努力练习，现在可以避开对手的进攻了。

善雾：最初不习惯装备很重，感觉不太好受，不过这件事必须克服，需要习惯。

梁佳妤P.2（花剑）（图：霍楚晖）

Q3.请各自分享开心或难忘时刻。

荣樟：第一次代表学校出赛就拿了冠军。（当时紧张吗？）反正都有杯，心态反而轻松，专心比赛。（赢了那一刻有没有开揭面罩尖叫？）有揭开面罩但没有尖叫，真的好兴奋。

佳妤：最开心是第一次和队友比赛时，以五比零赢了，那一刻觉得所有的努力都是值得。最难忘是第一次出外比赛，见识到很多校外对手（紧张吗？），也不会，告诉自己像平日一样就能发挥了。

善雾：最开心得到教练称赞。（笑）

朱善雾P.5（重剑）（图：霍楚晖）

Q4. 你们有剑击方面的偶像吗？

荣樟：港队的佩剑代表何思朗，喜欢他那种不放弃的精神，而且他的观察力好强，进攻节奏快又准，或许他暂时未赢过最大的奖项，但仍然很努力。（何在「十五运会」夺得银牌，是港队在全运会男子佩剑历来最佳成绩。）

佳妤：「微笑剑后」江旻憓是我偶像，剑击馆开幕典礼中，亲身感受到她的和蔼可亲。欣赏她受伤后也没有放弃，想学习这份坚强。

善雾：奥运冠军张家朗，最想学习他的冷静，无论比赛有多紧张，他也能冷静面对，心理质素很高。

佳妤在开幕日得到偶像签名鼓励。（图：霍楚晖）

点击图片浏览学校剑击馆：

文：刘佩桦 图：霍楚晖、受访学校提供

