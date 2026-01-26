安基司学校入学简介会 亲身体验一条龙学校STEAM创新教育 附报名方法及详情︳学校开放日

学校开放日︳作为一所2023年才创办的私立 一条龙学校，安基司学校致力糅合中外教育精粹，为学生提供从幼稚园至中学的连贯教育路径。学校课程独具特色，以英语为主要教学语言，并将STEAM教育深度融入国际化学科，培养学生的探究与解难能力。想更了解安基司学校，可参加于2月7日举行的安基司学校入学简介会，即睇活动详情与报名方法。

学校开放日︳安基司学校「一条龙」STEAM创新教育

安基司学校入学简介会将由校长及教学团队亲自讲解办学理念与课程设置，更会首度公开中学发展规划，家长可更了解学校「一条龙」教育延伸至中学段的愿景，同时加深认识学校以学生为本的全人教育方针。

（图片来源：安基司学校）

大家亦有机会实地参观先进及世界级的校园设施，包括室内温水泳池、户外篮球场及足球场、VR/AR创新实验室等。关心子女未来升学的家长，可借这次好机会，与校长及老师教学团队面对面交流，探讨教育理念，让孩子体验校园生活，共度充实的一天。

（图片来源：安基司学校）

点击图片浏览安基司学校详情：

安基司学校入学简介会

日期：2月7日（星期六）

时间：09:00 - 11:00

地址：元朗锦田北高埔径1号

报名：＞＞按此＜＜

相关文章︳安基司学校小一申请展开 10月办学校开放日 沉浸式STEAM教育+三语学习环境︳小一申请