10A医科生培育记：如何与孩子打造成功升学路？︳海外升学

海外升学︳每个孩子都有独特的天性，若一味套用他人的「成功方程式」，反而可能事倍功半。唯有根据对孩子的深入了解，与他们携手探索最合适的升学路向，才能让孩子在学习中保持快乐，并找到真正属于自己的舞台，尽情绽放光芒。

心理学硕士生兼作家、两孩之母 Samantha迎枫的女儿，凭借英国GCSE及A-Level全科状元 成绩，成功考入英国G5名校Imperial College London医学院。谈及升学秘诀，她分享道：「面对不同性格、不同阶段的孩子，家长的角色也需要不断调整。」只要懂得因材施教，与孩子变成「最佳拍档」，方能携手铺设最适合他们的康庄大道。

高小阶段：孩子会爱上英国学校吗？

香港学生赴英升学，主要分为三个阶段：高小、高考及大学。对于高小学生而言，他们对升学的概念往往仍十分模糊。Samantha认为，家长在这个阶段应肩负主导角色，引导孩子逐步建立对「留学」的认知。她分享自身的经验：「我女儿在14岁时赴英升学，但早在她12、13岁时，我已开始与她讨论相关事宜。我们一起参加升学讲座，走访不同校园，让她了解英国女校与男女校的差异、校舍环境及课堂氛围，甚至与寄宿学校的校长面谈，帮助她提前建立对『出国留学』的概念与想像。」

然而，家长在主导的同时仍需保持开放心态。Samantha指出：「与孩子相处十多年，父母应该清楚他们的性格、喜好与强弱项。我们要站在孩子的角度思考：他们是否能真正喜欢这所学校？能否在其中快乐成长？而不是单纯追逐名校。」

Samantha的女儿以GCSE及A-Level全科状元成绩，考入英国G5名校Imperial College London医学院，是世界排名（QS世界大学排名2026年）全球第2的名校。（图片来源：Shutterstock）

谈及选校，Samantha强调家长应以孩子的需要为优先，而非过度追逐名校：「即使是最顶尖的学校，也未必适合所有孩子。」（图片来源：受访者提供）

高考及大学：确认孩子想法 让他们走自己的路

进入高考甚至大学阶段，孩子已具备独立思考能力，会开始规划人生与未来，并为追逐梦想构思升学蓝图。此时，Samantha认为家长的角色将转变为「润滑剂」，与孩子共同分析、商议各种计划的可行性。她回忆女儿当初主动提出希望升读 Oxford International College（OIC），并表示希望借助 OIC 的师资与升学资源，助她实现医科梦。

Samantha坦言：「女儿在 A-Level 阶段已有自己的主见。虽然我仍会挑战她的方案，但目的只是确认她的想法。只要确定她有自己的思考，就应该予以尊重，因为这代表她真正认真看待自己的人生与前途。我亦非常感恩女儿对人生有明确的想法。」



在确认想法后，Samantha亦全力支持女儿追逐考入医学院的梦想！（图片来源：受访者提供）

越洋求学 父母支援同样重要

孩子远赴海外求学，并不代表可以「脱缰野马」；同样地，送走孩子的父母也不能成为「甩手掌柜」。Samantha指出，父母除了在学业与经济上是孩子的重要后盾外，情绪上的支持更是不可或缺：「孩子刚抵达陌生的国度，很容易出现思乡情绪，甚至担心自己被父母抛弃。其实只需要简单一通电话或讯息，就能让他们感受到父母的关怀与陪伴。」

此外，初到异地生活与学习，孩子难免会遇到挑战与挫折。若父母愿意耐心倾听，对他们适应当地生活有极大帮助。Samantha分享：「孩子可能会因考试失利或寄宿生活不顺遂而感到沮丧。若父母能在他们需要的时候给予倾诉的空间，这份支持对孩子而言非常重要。」



Samantha一对子女Kyleen与Lucius自小感情笃厚。（图片来源：受访者提供）

二人同在伦敦学习时仍保持紧密联系，互相照应。（图片来源：受访者提供）

激发潜能 非「改造」孩子

即使陪伴女儿走过一段亮眼的升学旅程，Samantha依然坚持——教育并不能照搬他人的成功模式。每个孩子都有独特的性格与天赋，唯有「因材施教」，才能让他们发挥潜能。她表示：「我育有一儿一女，姐姐自律性强、对自己要求高；弟弟则对学习保持轻松的态度，但仍能获得好成绩及从他的言行中看见理想与想法。如果孩子的主动性较高，父母可以提供更多机会，帮助他们发挥潜能。比如孩子喜欢绘画，就可以安排绘画课程，或寻找专业导师指导，让他们展现专长。」

同时，Samantha提醒，激发潜能并不等于「改造」孩子：「每个孩子都有自己的喜好与天赋，我们不应强迫艺术家成为医生，也不该逼医生去做运动员。如果孩子天赋出众，但过早自满，父母可以适时提醒；但也不应给予过度压力，让孩子在追逐中感到疲惫。」

在学习以外，Samantha的女儿Kyleen亦积极参与不同课外活动，图为她去年在希腊完成三项铁人比赛的照片。（图片来源：受访者提供）

