新春好去处︳郊野共学新年亲子工作坊 制作「竹报平安」竹筒饭/亲摘新鲜萝卜制古法萝卜糕

虽然距离马年还有个多月，但不妨先学制作贺年食品！郊野共学特别推出新年古法萝卜糕工作坊，让大、小朋友一起由采摘开始，一起亲自制作寓意「步步高升」的萝卜糕。还有「丰衣竹食~野炊竹筒饭」新春工作坊，教大家做充满风味的竹筒饭，还可参观蜜蜂园，试食本地农庄蜂蜜呢！即睇郊野共学新年亲子工作坊活动详情及新春好去处报名方法。

新春好去处︳郊野共学新年亲子工作坊制古法萝卜糕

还有不够一个月便到农历新年，过年除了准备年花、新衣，也可学习亲自制作贺年食品！郊野共学特别推出新年古法萝卜糕工作坊，带大家到田园里亲自挑选的萝卜，与孩子亲手拔萝卜，再和家人一齐学习制作古法萝卜糕 ，一寓意步步高升！

在田园里亲自挑选及与孩子亲手拔萝卜。（图片来源：《亲子王》）

每位小朋友带亲手制作的一底约重2斤萝卜糕回家（限时早鸟优惠，每位小朋友加送与1支50 ml 新鲜农场自家蜜糖），可与家人一起品尝亲手制作的好滋味，投入新年田园生活。同场亦可试试互动采摘，亲手采摘当季蔬菜（自费体验），感受丰收乐趣。

起亲自制作乡间古法萝卜糕，寓意步步高升，年味满满 。（图片来源：《亲子王》）

另一新年活动为「丰衣竹食~野炊竹筒饭」，小朋友一起洗米、挑选竹筒饭材料 （例如腊肉、腊肠、新鲜农场斩鸡及蔬菜），期间会认识竹的生长，并制作竹筒花瓶，更可于农庄即时采摘小花小草作装饰。煮时竹与荷叶的饭香扑面而来，一起炮制农家竹筒饭，寓意新一年 「竹报平安」、「丰衣竹食」。以上两个活动均包括参观蜜蜂园，可认识蜂蜜由来，试食本地农庄蜂蜜，限时早鸟优惠每位参加者更可获蜜糖水或蜜糖1支，一家人可休闲度过农村半天之旅 。

品尝新鲜出炉竹筒饭， 齐齐「丰衣竹食」。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览亲子好去处详情：

郊野共学新年活动

对象：2岁或以上小孩与家长

农家新春古法萝卜糕作坊

日期：2月1日(星期日）、2月15日(星期日）

时间：12:00 - 15:00、15:30 - 18:30

费用： 小童 $360 / 位， 成人每位$120 / 位

费用包括：每位小朋友亲手制作的20 cm约两斤萝卜糕，农庄入场费、场地租用、导师和教材费

报名方法：＞＞按此＜＜

*25位小朋友以上，欢迎包团

*先到集合点集合及点名，再一同步行10分钟前往场地，敬请准时

*报名确认后会有集合地点及活动注意详细资料提供

丰衣竹食～野外炊竹筒饭

日期：2月8日（星期日）、 3月22日（星期日）

时间：13:30 - 15:30、15:30 - 17:30

费用： 小童 $280 / 位（已包含入场费、竹筒饭、竹筒花瓶小手工），成人 $120 / 位（已包含入场费 、限时早鸟优惠 ，每位参加者可获蜜糖水一支）（*如需要多一个竹筒饭，请按小朋友费用付款）

报名方法：＞＞按此＜＜

*适合两岁或以上亲子参加（每位小朋友必须有一位或以上家长陪同参加，本活动田园只接受参加者进入，非参加者不可擅自进入田园范围及拍照）

*20位小朋友以上，欢迎联络包团。

*如需要多一个竹筒饭，请按小朋友费用付款

*先到集合点集合及点名，再一同步行10分钟前往场地，敬请准时

*报名确认后会有集合地点及活动注意详细资料提供

