学懂看破SEN孩的「不听话」行为 功能性行为分析3个步骤助理解︳SEN学堂

SEN学堂︳曾经听过一些家长表示，SEN孩特别难教，特别「不听话」。这是真的吗？

非也，非也。要知道，SEN孩的所谓「问题行为」，其实往往是他们在用有限的方式表达内心的需求，而不止是表面上的「不听话」。然而，许多时候，父母或老师会被孩子突如其来的发脾气、冲动或固执行为吓倒，然后以责骂或惩罚的方式去回应孩子，于是，这就错过了孩子真正想传递的讯息，的确十分可惜。

SEN学堂︳为何「问题行为」反复出现？

举一个例子，一名有自闭症倾向的SEN孩经常在课堂中突然失控、无故发脾气，甚至推撞同学，影响课堂秩序及学习气氛，孩子的父母一度以为这是天生的「坏脾气」或「坐唔定」，以及「不听话」而已，虽然试过责骂和惩戒，但却未见改善。及至老师经过详细观察后发现，孩子对声音极其敏感，当课堂上声音嘈杂时，他因为无法透过言语表达不适，就只能用行为宣泄焦虑和不安的情绪，同时亦因语言与社交障碍，他难以主动寻求老师的协助，因而导致「问题行为」反复出现。

你有理解背后原因吗？功能性行为分析3个步骤助理解

事实上，每个SEN孩都可能因沟通困难、认知偏差或感官敏感而导致「行为失控」，这些情况不时发生。常见的未被满足需要包括：想要表达情绪但缺乏语言能力；缺乏安全感，因环境变动而感到焦虑；感官刺激过强（如嘈杂声音、刺眼灯光、强烈气味、过分拥挤等）；因不了解活动形式或规则而产生抗拒感等，这些情况都可以令SEN孩因压力太大而出现「问题行为」，甚至失控。

在这些情况下，功能性行为分析（Functional Behavioral Assessment，简称FBA）能帮助家长理解孩子的行为。FBA大致包含三个步骤：

观察行为发生的情境（何时发生？哪里发生？周遭有甚么人和事？）； 分析行为的结果（孩子用该行为想得到甚么或逃避甚么？）； 找出行为背后的功能（寻求关注、逃避、排除不适感、自我刺激）。

以上述个案为例，孩子在课堂上推撞同学，并非故意伤害他人，而是想暂时离开他感到过于吵闹的环境。

家长可以这样做！多观察 作纪录

只要家长和老师能够从孩子的角度出发，而不是单纯的责骂，才能真正为孩子提供合适的支援。建议家长多作日常观察，例如记下孩子发脾气前后的环境、对象、连串事件等。有时候，一个简单的转移注意，例如在安静的角落休息一会，或戴上耳机阻隔杂声，又或明确地预告一下日程，已经可以大大减少孩子的焦虑和过激反应。

每个SEN孩所面对的困难及需要不尽相同，但请明白，他人所看到的「不听话」只是表层，内里往往是一颗渴望被理解和接纳的心。少一点批判，多一点观察，多一点同理心，让孩子慢慢学会适当地表达自己的方式吧！

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

