亲子关系︳新年伊始，万象更新，不少家长也期盼能与孩子展开新的相处篇章。然而，在忙碌的香港生活中，亲子冲突总在不经意间爆发：做功课拖拖拉拉、在沙发上蹦跳叫不停、看电视永不愿关机、兄弟姐妹时刻争抢玩具⋯⋯这些场面是否令你感到疲惫又无奈？即跟言语治疗师兼新手妈妈学拆解4大亲子冲突情境，于2026年建立更佳的亲子关系。

亲子关系︳教养心法：「教养的核心是连结，而非控制」

家长常不自觉地以怒吼、威胁或妥协来换取一时的安宁，却发现孩子的挑战行为变本加厉。究竟问题出在哪里？身为言语治疗师，同时也是一位正在学习与幼儿共处的新手妈妈，Veronica（Miss V）从专业与亲身经验出发，指出许多家长在管教时，往往陷入「只处理行为，忽略背后情绪与需求」的盲点。她强调：「教养的核心是连结，而非控制。当我们愿意先理解孩子行为背后的原因，很多冲突都能转化为孩子学习情绪管理、解决问题的珍贵机会。」

亲子关系︳拆解4大常见亲子冲突情景+应对法 言语治疗师：与其「灭火」 不如「点赞」（图片来源：PhotoAC）

以下，Miss V将深入拆解四个令香港家长头痛的常见情景，剖析错误反应如何影响亲子关系，并提供能真正提升孩子内在动机与能力的正向教养方法。

亲子冲突情境1： 拖延怠工 做功课欠动力

家长常犯错误：催促、责骂、威胁与代劳

面对孩子对着功课发呆、拖延，家长最直接的反应往往是催促：「快啲做！」或以剥夺权利来威胁：「唔做就唔准睇电视！」更有家长因怕孩子被老师责备，忍不住出手「代劳」。这些方法或许能换来一时的安静，但Miss V指出：「长远会令小朋友觉得做功课是一种压力和惩罚，完全无法培养他们的内在动机，甚至损害自信，觉得自己无能力独立完成。」

（图片来源：PhotoAC）

Miss V 5个拆解建议：

应对1：同理感受，接纳情绪

第一步永远是先连结情绪。可以说：「我见到你好唔想做功课㖞，系咪觉得好累，或者觉得呢份功课好难？」当孩子感到被理解，对抗的情绪才会缓和，才能打开耳朵听道理。

应对2：化整为零，降低门槛

将庞大的功课任务拆解成细小、可管理的步骤。例如：「我哋今日嘅目标唔系做完所有，而系先完成三题。做完我哋就休息五分钟，食粒糖。」这能大幅减低孩子的抗拒与无力感。

应对3：给予选择，赋予权力

让孩子拥有主导感，能激发主动性。可以问：「你想先做中文抄写，定系数学练习？」简单的选择，能让他们感觉是自己「决定」要开始，而非被强迫。

（图片来源：PhotoAC）

应对4：连结意义，强化理性

在孩子平静时，以生活化的例子解释学习的意义。例如：「学识计数，我哋去超市就可以自己计清楚买咗几钱，好有用㗎！」帮助孩子将「功课」与「生活能力」连结。

应对5：鼓励过程，而非结果

多赞赏孩子的努力与进步。与其只在完成时说「好乖」，不如在过程中说：「我见到你好专心咁尝试解呢条题目，呢种态度好值得欣赏！」这能帮助孩子建立成长型思维。

亲子冲突情境2：挑战界线 故意不守规则

家长常犯错误：情绪化责骂、权威压制

当孩子故意在禁止跳跃的沙发上蹦跳，家长容易瞬间被点燃怒火，以更大的声量喝止，或搬出「我系你阿妈，你要听话！」的权威。Miss V解释，这种反应可能适得其反：「从心理学角度看，孩子的不当行为如果能引发家长强烈的情绪反应（即使系负面），对他们而言也是一种『关注』，可能觉得好玩，变相强化了他继续挑战界线的行为。」

（图片来源：PhotoAC）

Miss V 4个拆解建议：

应对1：家长先保持冷静

深呼吸，让自己平静下来。家长的平静是孩子学习情绪调节的镜子。

应对2：设立清晰、一致的界线

规则必须明确且前后一致。「梳化系用嚟坐，唔系用嚟跳，任何时候都系咁。」混乱的界线会令孩子无所适从，不断试探。

（图片来源：PhotoAC）

应对3：解释原因，连结逻辑

用孩子能理解的语言说明规则背后的道理。「我唔准你跳，唔系因为我唔开心，而系因为咁样好容易跌亲，好危险。我唔想你受伤。」当孩子明白规则是出于关爱与安全，而非任意控制，会更愿意内化遵守。

应对4：理解需求，提供替代选项

孩子跳沙发，可能是精力过剩需要发泄。理解其背后的身体活动需求后，提供安全选择：「梳化唔跳得，不过我哋可以喺地下张软垫度跳，或者我哋落公园跑个圈？」这教导孩子：需求可以被接纳，只是表达方式需要调整。

亲子冲突情境3：兄弟姐妹争抢玩具 冲突不断

家长常犯错误：不问缘由各打50大板，或强制大的让小的

面对孩子们的争吵，家长急于「平息战火」，可能怒喝「两个都唔准玩！」，或不由分说地裁定「你做家姐 / 阿哥，要让细佬妹！」。Miss V提醒：「各打50大板无法教导解决问题；强制礼让则会让大的孩子感到不公平，积累怨气，而小的则学会恃宠而骄，令孩子们都错失了学习社交协商的黄金机会。」

（图片来源：PhotoAC）

Miss V 4个拆解建议：

应对1：平静介入，停止伤害

先分开发生身体冲突的孩子，确保安全。

应对2：协助双方表达感受

引导每个孩子说出自己的感受与想法。「家姐，你可唔可以话畀我知发生咩事？你似乎好嬲。」、「细佬，你系咪好想玩呢架车？」帮助彼此听到对方的心声。

（图片来源：PhotoAC）

应对3：教导协商与解决问题的技巧

将冲突视为学习社交技能的课堂。引导他们思考解决方案：「你哋觉得点样可以大家都玩到？轮流玩得唔得？定系交换另一件玩具？每人玩几多分钟先公平？」家长应作为facilitator（促进者），而非法官。

应对4：对年幼孩子，教导年长者预防策略

若孩子年龄差距大，幼童无法理解轮流，可以教导年长的孩子一些聪明的方法，例如：「如果你下次想专心玩呢件玩具，可以入房关门玩，或者等弟弟瞓咗先玩。」这是在教导「预见问题并主动管理」的高阶社交能力。

亲子冲突情境4：说好看电视 时间到却不肯关

家长常犯错误：强行关机、斥责或规则模糊

约定好的收看时间结束，孩子却耍赖哭闹。家长可能一怒之下直接拔掉电源，或因为孩子哀求而心软「好啦，睇多五分钟！」。Miss V指出：「强硬手段会让孩子觉得守规则是因为『外力镇压』，而模糊妥协则让界线形同虚设。孩子亦可能因为对抽象时间概念未掌握，而对『结束』感到猝不及防。」

（图片来源：PhotoAC）

Miss V 4个拆解建议：

应对1：使用预告，缓解过渡

在结束前给予多次提示。「仲有五分钟就到时间啦⋯⋯仲有最后一分钟。」让孩子有心理准备，减少被突然中断的冲击感。

应对2：将时间视觉化、实体化

对幼童，可使用沙漏或有颜色变化的计时器，让「时间流逝」看得见。对较大孩子，可使用数字计时器。这能帮助他们具体理解「20分钟」是多长。

（图片来源：PhotoAC）

应对3：提供有限度的选择

「时间到啦，你想自己熄电视，定系妈妈帮你熄？」给予孩子一些控制感，能减少权力斗争。

应对4：以有趣活动接档

关电视后，立即提供一个吸引的替代活动。「我哋而家可以一齐玩你钟意嘅桌上游戏啦！」帮助孩子顺利转移注意力，明白结束也意味着另一种乐趣的开始。

总结：与其忙于「灭火」 不如勤于「点赞」

分析以上四个场景，会发现有效的教养心法万变不离其宗：「先连结情感，后纠正行为」、「设立清晰界线，并解释背后原因」、「接纳孩子感受，引导合适表达」，以及最重要的 —— 「将每一次冲突，视为孩子学习自我管理、情绪调节与解决问题的时刻。」

（图片来源：PhotoAC）

Miss V特别强调，很多家长习惯了「消防员」模式，只在问题发生时急于扑火。但教养要产生长远的积极效果，关键在于日常生活中「主动的正面强化」。「与其经常思考怎样解决问题，不如多些在平静、开心的时候，欣赏和赞赏小朋友。」她建议家长要练就一双发现美好的眼睛，并具体地说出来：「我见到你哋两个刚才一齐玩得好融洽，分享玩具，真好！」、「你今日一到时间就自己熄电视，守承诺，好叻啊！」这种不带条件、针对努力与正面行为的赞赏，能真正巩固他们的好行为，增强自信与亲子间的信任。新的一年，愿家长们都能放下焦虑与权威，以更多的理解、耐心与智慧，与孩子一同成长，建立一段更亲密、更合作的家庭关系。

资深言语治疗师兼新手妈妈 Veronica（Miss V）（图片来源：受访者提供）

相关文章︳ 「生理冷静技巧」助家长降躁狂 建构和谐家庭3个实用小贴士︳儿童心理