Chiikawa Baby香港期间限定店第2弹新品曝光 2大打卡位/日本直送商品 附价钱及预约方法︳亲子好去处

亲子
更新时间：16:51 2026-01-22 HKT
发布时间：16:51 2026-01-22 HKT

Chiikawa Baby香港期间限定店于123日登陆香港喇！今日（22日）率先带大家进场睇与日本同步推出的第2弹新品，还有重现日本官方巡回快闪店场景的限定店布置，当然要率先睇两大打卡位喇！同场还有多款日本直送官方授权商品，即刻出发去睇新品、价钱及预约进场方法。

亲子好去处︳Chiikawa Baby香港期间限定店第2弹新品曝光

作为Chiikawa Baby期间限定店全球巡回的其中一站，占地近2,000呎的日本授权Chiikawa Baby香港期间限定店重现日本官方巡回快闪店场景，一进场即被Chiikawa Baby包围，沉浸于可爱的空间内，心都融化了。

（图片来源：《亲子王》）

店内有两大可爱打卡位，Baby造型的吉伊卡哇、小八与兔兔坐在两个巨型BB床场景，戴上口水肩、坐在小马桶上的Chiikawa Baby萌到叫人疯狂影相；还有 Chiikawa Baby 漫画故事的插图打造而成的「角色合照墙」，粉丝可与最爱角色近距离合影，好幸福感呀！

（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览Chiikawa Baby香港期间限定店商品：

店内还有多款日本直送主题商品，除了全员变身可爱宝宝造型公仔外，亦有一系列兼具可爱及实用的生活杂货，更有多款盲盒让粉丝看看运气！另外亦有与日本1月23日同步登场、全新「Chiikawa Baby」第2弹新品，绝对是粉丝必收藏系列。

Chiikawa Baby 爬行BB公仔 各$138（图片来源：官方图片）

点击图片浏览Chiikawa Baby第2弹新品商品：

 

Chiikawa Baby香港期间限定店
日期：1月23日 - 3月2日
时间：11:00 - 21:00 （最后进场时间为20:30）
地点：旺角MOKO新世纪广场地下中庭
付款方式： 支付宝、VISA、Master Card、WeChat Pay、银联及八达通，现金不适用。

进店方式（网上预约）：
预约详情及条款与细则：＞＞按此＜＜
*进店安排会视乎现场人流安排作调整，详情以NIKO-NIKO Lifestyle Store 官方Instagram专页资料为准
*如有任何争议，NIKO-NIKO Lifestyle Store将保留最终解释及决定权

相关文章︳Chiikawa Baby香港期间限定店 2大打卡位+日本直送Baby造型Chiikawa主题商品︳亲子好去处

相关文章︳CHIIKAWA吉伊卡哇拉面首间海外店开放预约 3款必试拉面/香港店周边商品 附预约方法︳亲子好去处

 

↓立即下载星岛头条App↓

