学习教具│3个学习阶段安排不同教具 特别适合这一类小朋友 家长要学跟孩子「玩」

学习教具｜市面的育儿教具多箩箩，入手既要考虑「笔直」（budget），更要考虑个人需要，绝对因人而异，否则得物无所用只会浪费又闭翳。资深儿童⼯作者、致德教育资深教学顾问Miss Ada Lee，跟另一位创办⼈共同设计的STRAW学习法，以独特拆字方法教导中文，继而衍生不同效用的字卡；关于运用教具及其好处，Ada称最大得益者其实是家长。「足不出户，家长已能运用互动方式陪伴小朋友学习，省却四出『学嘢』的舟车劳顿或金钱，到头来得益真是家长。」

讲求能力适切性

SP：Smart Parents A：Miss Ada Lee

SP：教具对学习有甚么正面影响呢？又会对提升学习效益有何帮助？

A：学校的教学，主要是偏向知识传递，是单向性的，可是使用教具的话，不论老师或家长，跟小朋友的互动情况便大为增加，而互动越多的话，小朋友吸收知识或技巧的效益也越高，这情况更常见于一些有特殊教育需要（SEN）的小朋友身上。

（图片来源：PhotoAC）

SP：家长为孩子选择教具，需要考虑甚么条件？

A：相信不少家长都曾听过学校老师经常提及一个概念：年龄适切性，在我来说会更准确形容为「能力适切性」。举例就读K3准备升小学的小朋友，如果他的能力已经达到小一、小二程度这般超前，那就应该依照其实际能力来选择教具，事实这情况现今也很普遍。

至于小学生不论初小或高小，需要配合其学校课程的需求、即个人学习历程来决定教具主题，也可以按照具体需要，例如有中文认字上的问题，可以选择一些关于中文认读、拆解方法的游戏学习套件，如果是社交、情绪上的，市面上，也有这类型的卡牌及互动游戏。因此，最终还是要看具体的教学课题来决定适合小朋友的教具。

值得留意是SEN小朋友的情况就有所不同，就算已经是小五的年纪，其实际能力可能只有小二、小三，这时就要按照他们的能力来选择教具。

（图片来源：Freepik）

3个学习阶段 因应能力提供不同教具

SP：针对不同阶段的小朋友，我们要如何选择不同类型的教具呢？

A：上题提及选择教具可以根据小朋友自身能力，可是为了清晰区分，以下会根据就读不同班别来解释。

I. K3准备升小一

幼小阶段的小朋友，建议选择一些可信赖品牌的产品，因为它们的设计理念与内容会非常丰富，而且品质或素材也有相关机构监管，质素较具保证。简单如小朋友需要练习写字的话，市面上有太多同类型产品，当中以可信赖品牌生产的会较少出错；举例自己对识字卡、点读笔等较熟悉，有些识字卡会出现中、英文翻译错误，或者语音读音错误，特别是遇到一些多音字时，可能未能妥善处理。这些细节一旦出错，小朋友就会学到错误内容，相信家长并不想预见这些结果。

（图片来源：PhotoAC）

II.初小学生

这是打好学习基础时期，具体还是要看小朋友的个别情况。如果小朋友的学习程度属正常基础阶段，那就可以多着重认字、造句等基础练习，而一些「按按乐」（按压式操作）的教具，是专门用来学习乘数表，那当然是适合二年级的小朋友，亦可以加入sight words phonics学习；要是小朋友的程度已经接近高阶，那就可以多接触一些需要灵活思考的内容，由基础过度到高阶，两者之间需要循序渐进，家长勿操之过急。

（图片来源：PhotoAC）

III. 高小学生

想提醒一下家长，小四至小六这个阶段的小朋友年纪渐长，对于教具运用的灵活性要求也比较高。市面上虽然有很多不同的教具或练习，但如果只是让孩子反复机械式地操练，对他们的长远发展不见得是好。高小学生开始需要学习以更灵活的方式去运用所学，一来这样才有机会在学习上取得更好表现，二来也为他们日后升中所需的思维能力做好准备，尤以后者对他们来说是非常重要。

（图片来源：PhotoAC）

互动的重要性

SP：教具齐备，家长应该如何跟孩子「玩」？过程中要注意甚么？

A：首要考量必然是互动。教具买回来的核心就是互动，它并不是一种机械式的操练工具，家长必须要改变心态，重要是不要只把教具丢给小朋友自己做 / 玩。明白家长都很忙，自己亦然，但如果你只是把教具丢给孩子自己操作，那和一般的练习有甚么区别呢？使用教具的意义又在哪里？玩乐过程中，家长透过不断提问，鼓励小朋友自行寻求解答，才能真正提升他们各方面的能力。

此外，有一点看似无聊却是非常重要，家长真的要详细阅读教具的说明书！根据我们自家设计教具的经验，很多时设计者都会把许多细腻的设计巧思写在说明书，让家长理解每个使用规则或玩法背后的意义。当然，家长未必有时间阅读全部内容，但至少仔细看清楚说明书中的「玩法」，以免玩错或误解个中意思，浪费了设计者心思。

（图片来源：PhotoAC）

SP：请提供贴士予家长，如何自制简单教具吗？

A：家长绝对可以自制教具！It's not rocket science（火箭科学，口语即不是甚么高深莫测的学问）。家长可以从小朋友的日常生活出发，多留意其身边事物，这点非常重要，因为教具不应该脱离孩子的生活经验，而且其核心也在于「动机」。

对，我们做这么多事情，就是希望透过互动来引发孩子的学习动机，让他更愿意去主动学习。那么，要怎样才能做到更好呢？关键是透过小朋友平日感兴趣的事物作引子。好像小朋友一般都比较馋嘴，家长可以跟他们一起设计餐单，他们因而自然地学写很多生字。

（图片来源：PhotoAC）

不过，大部分小朋友都需要时间才能消化及汲收教具背后的意义，家长切勿灰心，就如家长常认为阅读很重要，但一个核心问题是：如果小朋友认识的字还不够多，阅读对他们来说就不是一件容易的事，然而，家长千万不要因此而让孩子减少接触书籍，可以带他们到图书馆或逛书店，让他们感受文字的氛围，题外话是家长应该多读书给孩子听，这是非常重要的。话说回来，教具也可以是家中顺手拈来的物品，好像通心粉、豆甚至一粒粒的糖果，可借此练习数数、分类或排列图形，就算废纸、纸盒等都可以用作剪贴创作，制作立体模型等。

致德教育资深教学顾问Miss Ada Lee



文：刘佩桦 图：受访者提供

