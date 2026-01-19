西贡WM酒店自助餐买一送一任食即开生蚝 马年新春自助餐早鸟65折叹贺年鱼生捞起︳亲子优惠

亲子优惠︳未到农历新年长假期，孩子试后想带他们去轻松一下，可以去香港亲子好去处 — 西贡，在舒爽天气下亲亲大自然，可以到狮子会自然教育中心参观多个户外特色展区，也可到西贡码头闲逛，肚子饿了，亦可到著名打卡热点的西贡WM酒店一试自助餐。今日（19日）中午12点就特别推出「珍馐燕会自助晚餐」买一送一，任食即开生蚝、刺身，也有全新推出「马年新春自助早午/晚餐」有早鸟65折优惠，可叹贺年鱼生捞起共庆新岁！即睇自助餐优惠快抢连结，早早预订跟小朋友去玩番日！

亲子优惠︳西贡WM酒店节庆自助餐买一送一

西贡WM酒店WM咖啡厅于即日起至3月31日供应「珍馐燕会自助晚餐」，齐集海洋珍宝与燕窝精馔，除了有即开生蚝、冰镇海鲜及刺身，更有多款特别前菜，如燕窝三文鱼青柠慕斯配芝士条、香煎凤尾虾伴燕窝芒果汁及凉拌鲍鱼佐柚子酱，也有招牌主菜如蒜蓉牛油焗鲜鲍鱼外香内软（每位一客）、鲍汁炆鱼肚花胶鸡锅香浓滋补、手打鲜龙虾汁带子鲍鱼阔条面、鱼肚海鲜粥、海参墨鱼仔墨汁意大利饭等；而即煮区就有现炸天妇罗及即烧串烧，爱吃香口美食的小朋友就最啱。当然少不了甜品，今期就有一系列燕窝主题甜品，必试燕窝杏仁朱古力果挞、燕窝柑橘朱古力蛋糕、燕窝开心果白朱古力脆脆蛋糕及黑白芝麻蛋糕。

亲子优惠︳西贡WM酒店节庆自助餐买一送一（图片来源：KKday）

而「马年新春自助早午餐/自助晚餐」则于2月17日至19日（大年初一至大年初三）提供，「马年新春自助晚餐」将有贺年鱼生捞起、上汤龙虾蟹肉伊面，每位成人更送佛跳墙。同时会有多款节日甜品，如柑橘朱古力蛋糕、草莓红桑子蛋糕、车厘子白朱古力蛋糕、黑白芝麻蛋糕及红豆椰汁糕，充满节日气氛，让大家可一家人共庆新岁！

（图片来源：KKday）

而「情人节自助早午餐/自助晚餐」将会于2月14日当天送上蝶恋花香槟啫喱蛋糕（供两人使用）、两杯气泡酒、冻海鲜拼盘；而情人节自助晚餐（2月13日及14日）则会送上蝶恋花香槟啫喱蛋糕（供两人使用）及两杯气泡酒。

（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

至于平日半自助午餐（星期一至五，公众假期除外）则可于三种菜单中挑选其中一款，如「菜单 A」就有以下主菜：澳洲M4草甸牛柳配迷迭香烧汁(220g)、脆皮金沙比目鱼柳、十胜薄烧豚肉片饭、松露野菌忌廉汁手工卷意粉；「菜单B」则有：冧酒炖和牛面颊肉、香煎美国极黑豚肉肉眼扒、北海道带子昆布海胆酱墨味意大利面、香茅椰汁南瓜栗子意大利饭；「菜单C」可选美国特选牛肉眼扒配青豆蓉及胡椒忌廉汁、香煎挪威三文鱼柳配烧带子及地中海小米伴柠檬乳酪汁、蓝带吉烈鸡肉芝士卷伴蜜糖芥末汁、泰式炒杂菜关河粉。

（图片来源：WM酒店）

而周末自助早午餐（星期六、日及公众假期）更有即开新鲜生蚝、龙虾沙律牛角酥、即切鱼生刺身、澳洲安格斯斧头扒、片皮鸭、牛奶朱古力脆脆蛋糕、蓝莓芝士蛋糕！

（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买一送一】「珍馐燕会自助晚餐」｜平日自助晚餐

用餐时间：18:30 - 21:30

优惠：

．星期一至四，HK$754/2位，平均HK$377/位（原价：HK$691/位）

．星期五，HK$874/2位，平均HK$437位 （原价：HK$801/位）

（以上优惠已包原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【限量优惠｜65折】「珍馐燕会自助晚餐」｜周末自助晚餐

用餐时间：18:30 - 21:30

优惠：星期六及星期日，HK$546/位 （原价：HK$801/位）

（以上优惠已包原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪早鸟优惠｜65折】马年新春自助早午餐

用餐时间：12:00 - 15:00

优惠：成人HK$426/位，小童HK$276/位（原价 成人HK$625/位，小童HK$405/位）

（以上优惠已包原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪早鸟优惠｜65折】马年新春自助晚餐

用餐时间：18:30 - 21:30

优惠：成人HK$576/位，小童HK$426/位（原价 成人HK$845/位，小童HK$625/位）

（以上优惠已包原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪早鸟优惠｜9折】情人节自助早午餐

用餐时间：12:00 - 15:00

优惠：HK$1,314/2 位，平均 HK$657/位（原价 HK$1,446/2 位）

（以上优惠已包原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪早鸟优惠｜9折】情人节自助晚餐

用餐时间：12:00 - 15:00

优惠：HK$1,314/2 位，平均 HK$657/位（原价 HK$1,446/2 位）

（以上优惠已包原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜买一送一】平日半自助午餐

用餐时间：12:00 - 14:30）

优惠：星期一至五（公众假期除外），HK$514/2位，平均HK$257/位（原价：HK$428/位）

（以上优惠已包原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜买一送一】周末自助早午餐

用餐时间：12:00 - 15:00

优惠：星期六、日及公众假期，HK$634/2位，平均HK$317/位（原价：HK$528/位）

（以上优惠已包原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年1月19日12:00至2月1日23:59

用餐日期：2026年 1月20日至2026年3月31日

地址：西贡惠民路28号 洲至奢选香港WM酒店LG 楼层WM 咖啡厅

相关文章︳亲子餐厅︳Chip 'n' Dale x 山下菓子美食接福 贺年套餐送限定礼品/必入手Chip 'n' Dale达摩系列