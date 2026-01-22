Monchhichi维港海陆嘉年华登陆中环码头 8米高巨型Monchhichi+8大游戏区低至$34 买一送一再送挥春︳亲子好去处2026

亲子好去处2026︳自从得到BLACKPINK Lisa加持，Monchhichi全球人气急升！今年这只萌爆的马骝仔更会跟各位香港粉丝们过农历新年，齐齐送蛇迎马！全港首个Monchhichi维港海陆嘉年华已登陆中环码头，由即日起至3月3日将会于维港旁陪大家玩！即刻出发去睇8大游戏区，加上多个打卡位，还有门票低至$34优惠，另有买一送一加送Monchhichi贺年挥春优惠，即睇亲子好去处优惠详情，以快抢连结手门票喇！

亲子好去处2026︳人气爆登Monchhichi登陆中环码头 限期限定嘉年华必玩8大游戏

全城热切期待的Monchhichi维港海陆嘉年华将于即日起至3月3日期间，于中环6号码头二楼空中花园举行，从IFC走往码头已见两只超巨型8米高Monchhichi召唤大家，这对毛茸茸的Monchhichi于晚上更会增设灯光效果，让大小朋友犹如置身Monchhichi缤纷世界，一同享受奇妙时光。步入天台嘉年华，四围都是Monchhichi，全都以水手、贺年、嘉年华的缤纷造型现身，粉丝们要把握机会跟他们一一打卡呀！

两只超巨型8米高Monchhichi（图片来源：《亲子王》）

嘉年华以游乐场及水手造型Monchhichi为主题，设有8个主题游戏区，包括以香港极具特色的抢包山为主角的近2000呎的充气迷宫，走入迷宫中心即见「Monchhichi包山」，小朋友可数数有多少个Monchhichi平安包！还有6米高滑轮板面水泡滑梯，走到最高点坐上水泡一滑而下，不止小朋友，连大朋友也大呼「刺激呀！」充气迷宫及水泡滑梯均加入光影元素，晚上闪亮海滨，为大家带来不一样的日夜嘉年华，中环6号码头天台是次更是破天荒开放予公众游玩，所以要把握机会，尽情拍下IGable相片留念！

Monchhichi维港海陆嘉年华登陆中环码头（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览亲子好去处详情：

6大摊位游戏赢奖品 Monchhichi主题渡轮叹茶点

场内还有6个互动摊位游戏，全部均是嘉年华中最经典且受欢迎的游戏，当然加插了Monchhichi的可爱造型，考验大家的眼力、手力、定力与运气。「百发百中」只要射中「大吉」、「桃花」等中心，即可获得奖品！

各位掷彩虹高手必玩「飞跃彩虹」，特别奖是贺年版Monchhichi公仔呀！（图片来源：《亲子王》）

各位掷彩虹高手必玩「飞跃彩虹」，特别奖是贺年版Monchhichi公仔呀（根据小编观察，是全场大奖！）另有「财源滚滚」（小编实测最易中大奖）、「得心应手」、「五彩飞环」等，全部均有机会赢取多达10多款的Monchhichi限量版礼品，如Monchhichi造型咕𠱸、贴纸、毛巾等，保证小朋友也玩得开心。于购票处设有即影即有photo booth、银币制作机，购买代币处亦有Monchhichi限定精品，如挥春、月历、postcard等，粉丝们万勿错过。

大家快快带家中的Monchhichi去打卡喇！（图片来源：《亲子王》）

Monchhichi这次更与新渡轮合作，穿上可爱水手服、蓝白色的船长帽、手执船舵与船锚的Monchhichi，将会于每日来往长洲的Monchhichi主题渡轮等待大家登船，3米高的充气船长造型Monchhichi更会坐在船顶领航，船内均布满为这次活动特别设计的Monchhichi 造型装置，让大家展开一段沉浸式的Monchhichi之旅。

（图片来源：IG@monchhichi_officialhk）

【KKday独家优惠｜买一送一】Monchhichi维港海陆嘉年华全日门票（大小同价）｜星期一至五适用

优惠： 不包含代币HK$68/2位，平均HK$34/位（原价HK$68/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【KKday独家优惠】Monchhichi 维港海陆嘉年华全日门票两张（大小同价）｜连10枚代币｜送 Monchhichi 贺年挥春一对 （款式随机 价值HK$38）

优惠：HK$226/每组，平均HK$113/位

购买连结：＞＞按此＜＜

送 Monchhichi 贺年挥春一对 （款式随机 价值HK$38） （图片来源：KKday）

【KKday独家优惠】Monchhichi 维港海陆嘉年华全日门票套票｜连10枚代币｜Monchhichi限定礼品｜长洲来回船票

优惠：平日（星期一至五），成人HK$288/位、小童/长者 HK$188/位

周末及公众假期，成人 HK$318/位、小童/长者 HK$218/位

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）： 2026年1月22日10:00至1月28日23:59

使用日期：2026年1月23日至2026年3月3日

开放时间：

星期一至五: 12:00-22:00（2026 年 2 月18日年初二晚上17:00-22:00 不适用）

星期六至日及公众假期：12:00-22:00 (2026年2月18日年初二晚上17:00-22:00 不适用)

Monchhichi维港海陆嘉年华

日期：2026年1月16日至3月3日（涵盖农历新年、情人节及元宵节）

时间：12:00 -22:00（最后入场时间21：30）

地点：中环6号码头二楼空中花园

