北角衞理小学国际文化嘉年华 免费参加国际特色市集/低碳游世界体验区︳学校开放日

14校网的学校本周末不乏精彩的活动，基督教资助男女校 —— 北角衞理小学将于周六举办「国际文化嘉年华」。学校秉承「本基督精神，发展全人教育」的宗旨，致力透过启发式教学，培育学生的丰盛生命与国际视野。即睇北角衞理小学国际文化嘉年华活动详情与参加方法。

北角衞理小学国际文化嘉年华 赚「爱心徽章」玩游戏

北角衞理小学每年都会举办国际文化嘉年华，借此让小朋友透过活动认识各文化。今年的国际文化嘉年华将有设「国际艺粹舞台」，上演中西舞蹈、乐器演奏及故事剧场等精彩表演。

北角衞理小学将于1月17日举办国际文化嘉年华。（图片来源：北角衞理小学）

现场更设有多个互动摊位，让孩子在玩乐中认识世界文化、学习国际议题，并赚取「爱心徽章」。徽章可用于「国际特色市集」及「低碳游世界」体验区，让小朋友透过平衡车、电竞单车等活动，也可使用「爱心徽章」，学习成为关爱世界的领跑员，从多个活动中实践环保，学懂关爱世界。欢迎家长带同孩子前来，在愉快的体验中发展多元潜能。

去年北角衞理小学亦曾举办国际文化嘉年华，当日场面热闹，吸引校内校外小朋友一齐来玩！（图片来源：Facebook@北角衞理小学）

点击图片浏览去年北角衞理小学国际文化嘉年华精华片段：

北角衞理小学国际文化嘉年华

日期：1月17日（星期六）

时间：09:00 - 13:00

地址：北角百福道2A号

对象：幼稚园学生及家长

查询：2570 3623（黄凤屏副校长 / 刘俊谦主任）

报名：https://bit.ly/4aKK7ss

北角衞理小学国际文化嘉年华（图片来源：北角衞理小学校网）

内容：

．欣赏「国际艺粹舞台」 (中西舞蹈、中西乐器及故事剧场等表演)

．参与「学习成果」及「国际议题」摊位，认识国际文化，了解世界，赚取「爱心徽章」

．于「国际特色市集」及「低碳游世界」﹙平衡车、电竞单车﹚使用「爱心徽章」，学习成为关爱世界的领跑员

点击图片浏览北角衞理小学校园生活点滴：

图片来源：Facebook@北角衞理小学

相关文章︳浸信会沙田围吕明才小学嘉年华 「沙吕Heart 健康Start」电子运动体验/摊位游戏︳学校开放日