东九文化中心剧场儿童音乐剧场《西游记》买两大送一小  孙慧雪/中年好声音3曹越/全民造星黄进林演出︳亲子好去处

亲子
更新时间：09:00 2026-01-16 HKT
发布时间：09:00 2026-01-16 HKT

亲子好去处︳想培养小朋友的阅读兴趣，除了天天亲子共读，去欣赏以名著作为剧目的儿童音乐剧场，一样可以提升小朋友对书本的兴趣。东九文化中心剧场合家欢儿童音乐剧场《西游记》将于3月公演，更邀请到靓妈妈孙慧雪、《中年好声音3》曹越于1同场次担任「铁扇公主」一角，还有《全民造星》黄进林Michael担纲演出。今日（16日）3还有快闪优惠买两大送一小，人均$187即可入场观赏，以有趣的角度走进中国四大名著《西游记》的奇幻世界。即睇购票连结与音乐剧详情。

亲子好去处︳东九文化中心剧场儿童音乐剧场《西游记》

星动音乐剧团宗旨是透过音乐剧培养孩子们全方位艺术发展才能，在训练过程中可以学习到唱歌、舞蹈、表演等技能，提升他们的艺术修养和创造力。剧团更鼓励小朋友努力付出与坚持，培养正面价值观，剧团至今已制作出十多出大型原创合家欢音乐剧，并巳让过千名学员在舞台上绽放光芒，发掘个人的强项与兴趣。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

最新音乐剧《西游记》将于3月份在东九文化中心剧场上演，到时将会重现中国四大名著的《西游记》的重点剧情，剧目邀请了香港沙画大师 — 海潮，更有《全民造星》 Michael黄进林、人气KOL妈妈孙慧雪及《中年好声音3》曹越同台演出，将声色艺发与舞台融合最新视听效果。今日（16日）更有买两大送一小优惠，人均$187即可入场观赏，即刻去买飞喇！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览儿童音乐剧场《西游记》详情：

【独家快闪优惠｜买两大送一小】合家欢儿童音乐剧场《西游记》门票 
优惠：
．Zone A: HK$760/组（2 成人1 小童），平均HK$253/位（原价：HK$1,140/组） 
．Zone B: HK$560/组（2 成人1 小童），平均HK$187/位（原价： HK$840/组） 
购买连结：＞＞按此＜＜


【优惠｜一大一小】亲子套票限时限量早鸟优惠｜合家欢儿童音乐剧场《西游记》门票 
优惠：
．Zone A：HK$544/组（1成人1 小童），平均HK$272/位 （原价： HK$760/组）
．Zone B：HK$384/组（1成人1 小童），平均HK$192/位（原价： HK$560/组） 
购买连结：＞＞按此＜＜


【优惠｜两大一小】亲子套票限时限量早鸟优惠｜合家欢儿童音乐剧场《西游记》门票 
 优惠：
．Zone A：HK$848/组(2 成人1 小童)，平均HK$283/位 （原价： HK$1,140/组）
．Zone B：HK$608/组（2 成人1 小童），平均HK$203/位（原价： HK$840/组）
购买连结：＞＞按此＜＜

东九文化中心剧场合家欢儿童音乐剧场《西游记》
优惠详情：  
优惠期（预订期）： 2026 年 1 月 16 日 10:00 至 1月 22 日 23:59  
演出日期：2026年3月21日 铁扇公主 孙慧雪 及 2026年3月22日 铁扇公主 曹越 
演出时间：2026年3月21日 下午3:00 / 晚上7:30； 3月22日 下午2:00 / 下午5:00 
演出地址：东九文化中心剧场 

购买连结：＞＞按此＜＜
 

相关文章︳Chiikawa Baby香港期间限定店 2大打卡位+日本直送Baby造型Chiikawa主题商品︳亲子好去处

 

