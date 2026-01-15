慕光英文书院免费近距离接触两栖爬虫动物 全港校园生命教育巡礼体验标本制作 附参加方法

小朋友都喜欢小动物，近年有些学校会在校园养小猫、小兔，培养孩子的同理心与责任感，而位于观塘的慕光英文书院更亦设有生态阁，饲养两栖爬虫动物。于1月24、25日于慕光英文书院将会举行「第一届全港校园生命教育巡礼」，汇聚了各间设有生态阁的先锋学校，将校园变成大自然教室。家长可带小朋友免费入场近距离观察及接触动物之余，更有机会亲手体验制作标本，即睇报名方法及活动详情。

慕光英文书院︳免费标本工作坊 近距离接触两栖爬虫动物

不少家庭因居住环境问题而未能在家中饲养小动物，要亲亲小动物就要到主题乐园或动物cafe了。如果家里有小动物控，爸妈可带他们到观塘慕光英文书院，参加「第一届全港校园生命教育巡礼」，这个难得的学界聚会，将汇聚了各间设有生态阁的先锋学校，将校园变成大自然教室。活动不止是学界交流心得的平台，到时更会举行嘉许礼，表扬学界在不同范畴的贡献，还有多个活动适合小朋友玩，记住快快报名参加。

慕光英文书院︳免费标本工作坊 近距离接触两栖爬虫动物

嘉许礼将会颁发「生命教育奖」，以嘉许致力于校内设立生态阁，推动日常生命教育的学校；另外亦有「中华濒危物种保育计划」嘉许：表扬学校协助推广教育中华濒危物种，以实际行动维护国家生态安全。现场除了可以近距离观察及接触两栖爬虫动物，更有免费标本工作坊，小朋友可有机会亲手体验标本制作，享受与大自然连结的乐趣，标本工作坊名额有限，需预约，想参加记住即时报名。

（图片来源：慕光英文书院）

「平民直资」学校 感受中学校园生活乐趣

位于观塘区的基督教男女校慕光英文书院由前香港立法局议员杜叶锡恩创办，以「因材施教，实施全人均衡教育」为办学宗旨。该校于2013年成功转为直资学校，本地课程全年学费2,200元起，亦兼备IAL国际课程及特色课程资讯，故拥有「平民直资」之称。

慕光英文书院有「平民直资」学校之称。（图片来源：慕光英文书院）

「第一届全港校园生命教育巡礼」

日期：1月24、25日

时间：11:00 - 18:00

地点：九龙观塘功乐道55号-慕光英文书院

注意：免费标本体验课名额有限，必须预先报名。

报名方法：请即刻 DM @natureherpetology_eduhk

（请先预约，先到先得）

