$88澳门船飞优惠 香港往返澳门喷射飞航船票送上网卡 附3大澳门亲子好去处

快到农历新年长假期，跟长辈们拜年后，想趁连假继续放电畅玩，不如带小朋友去澳门短游，正好纾缓一下学习压力，尽情吃喝玩乐。今日（15日）就有澳门船飞优惠，低至$88就可以坐喷射飞航舒舒服服来回香港与澳门，即睇澳门船飞优惠详情与喷射飞航购票连结。

亲子优惠︳低至$88来回澳门船飞优惠 即日开抢

虽然近日有不少家长都选择港车北上，经港珠澳大桥去澳门，但坐船去旅行孩子更开心！趁今次优惠即时入手最抵澳门船飞，低至$88就可以买到香港往返澳门来回船票，只需线上预订好时间，就可到指定码头直接取票划位，不用跟著现场排队买票！ 另外，亦有夜航澳门船票优惠，再加送AIRSIM无国界上网卡 ，即刻买定澳门喷射飞航船票跟小朋友放假去玩！

$88来回澳门船飞优惠︳亲子优惠（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买去送回，低至HK$88/位/程】香港上环出发往澳门外港码头｜来回普通舱船票｜送AIRSIM无国界上网卡

优惠：

【平日日航】 星期一至五，晚上6时前开出的航班，HK$88/位/程 （原价HK$175/位/程）

【周末及假日日航】星期六日，晚上6时前开出的航班，HK$95/位/程 （原价HK$190/位/程）

【夜航】所有晚上6时后开出的航班，HK$110/位/程 （原价$220/位/程）

．去程：第一程必须香港出发往澳门外港码头

．回程：澳门外港码头往香港上环港澳码头

*2026 年 3 月31 日为最后有效回程日，2月17日至2月19日不适用

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期） : 2026年1月15日10:00至2月1日23:59（售完即止）

使用日期 ： 2026年1月31日至3月31日（2月17日至2月19日不适用）

想好好放松来个澳门亲子旅行又懒得规划行程，就要跟着《亲子王》，带大家去近年翻新的澳门游乐场放电！

澳门亲子游推介1：澳门科学馆 互动体验学习

小朋友出外参观都爱东摸西摸，透过不同感官如触感去体验与探索周边事物。要满足孩子的好奇心，可到澳门科学馆慢慢参观各个展馆，边玩互动游戏边体验装置，从而认识天文、地理、航海科学、电学、物理力学及生物多样性等各种知识。

由建筑大师贝聿铭设计的澳门科学馆极具现代主义风格。（图片来源：《亲子王》）

儿童科学更特别为小学阶段的儿童设立，小朋友可以自行探索一系列关于「水」的机关，观察水的变化和力量，并可透过小朋友间的合作过程，提升社交能力；还有儿童乐园厅，小朋友可观察及尝试球的滚动，并于建筑工地搬运海绵砖头，建造理想房屋。如果时间尚可，记得去科学馆内的室内游乐场「儿童世界」，场内划分了适合2至4岁的幼儿区及适合5至12岁儿童的小童区，需另外购票入场，家长可预先查看是否有合适场次。

（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览澳门亲子游推介：

澳门科学馆

地址：澳门半岛孙逸仙大马路

开放时间： 10:00 - 18:00（逢星期四及农历年除夕休馆，公众假期照常开放）

门票： 标准票 $50，3 - 17岁及65岁或以上人士 $15，2岁以下幼童免费

儿童世界入场费： 2 - 12岁儿童$35，18岁或以上照顾者免费

查询：www.msc.org.mo/zh

澳门亲子游推介2：二龙喉公园 特色儿童游乐场

澳门和香港一样，近年不断翻新儿童游乐设施，让小朋友玩得更投入，开启孩子更多潜能。二龙喉公园作为澳门拥有逾65年历史的老牌公园便是一例，于2023年翻新的新儿童游乐场以自然丛林探险为主题，适合2至12岁小朋友。

以自然丛林探险作主题的二龙喉公园儿童游乐场于2023年建造完成，设施仍很簇新。（图片来源：《亲子王》）

场内正中央为木屋滑梯组合与蜂巢滑梯，设施丰富多样，能同时满足孩童滑行、躲藏、攀爬等身体发育及玩乐需要。近入口处设有可遮阳避雨的休憩等候区，玩得累了可在此休息。从游乐场往上走一点有个亲亲动物区，饲养了兔子、天竺鼠、弥猴和陆龟等，虽不可喂食或触摸，但由于游人不多，可轻松自在近距离观看。

（图片来源：《亲子王》）

公园入口处可乘搭全球最短程的「松山缆车」，约两分钟便可登上松山市政公园的露天剧场，沿途能俯瞰澳门市景，山上亦设有另一新开的游乐场，整个园区足可消磨大半天。

公园入口是登山缆车站， 乘缆车可直达松山市政公园亦可鸟瞰整个二龙喉公园。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览澳门亲子游推介：

二龙喉公园

地址：澳门士多鸟拜斯大马路

儿童游乐场开放时间： 星期一至五 17:00 - 22:00，星期六 13:00 - 22:00，星期日、幼稚园休假及公众假期 08:00 - 22:00

动物园公众参观时段：星期六及日14:00 - 16:30

缆车开放时间： 08:00 - 18:00（逢星期一休息，如星期一为公众假期、豁免上班日或补假，则顺延至翌日休息）

缆车票价： 单程车票 $2，双程车票 $3；小童（12岁或以下）、长者（65岁或以上）双程特别优惠票 $2

澳门亲子游推介3：石排湾郊野公园 亲亲大熊猫

香港的双胞胎熊猫姐弟「加加」和「得得」掀起全城熊猫，但要在港一睹牠们的萌萌生活日常，除了要排队轮候进场，也得付费买门票。

大熊猫馆外打卡位置众多。（图片来源：《亲子王》）

而在澳门大熊猫馆位于路环石排湾郊野公园，全年免费入场，不论任何时候都能轻易「亲亲大熊猫」。而园内还可观赏到其他动物，如鹦鹉、松鼠猴、环尾狐猴、火烈鸟等，景色也相当优美，而且设置了宽敞的休憩空间和儿童游乐场，绝对是澳门的隐世好去处。想加深对大熊猫的认识，可参观楼高两层的资讯中心，设有展览区、图书角及互动区等。而礼品店也比想像中有趣，有多款动物玩偶「外皮」选择，可即场制作大熊猫或其他可爱动物玩偶带回家。

澳门大熊猫馆内现时有四只大熊猫居住，建议早上时段前往熊猫会较活跃。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览澳门亲子好去处：

石排湾郊野公园

地点：路环石排湾郊野公园

开放时间： 10:00 - 13:00 、14:00 - 17:00（逢星期一休馆，如休馆日为假期，则顺延至翌日休馆。）

门票：免费开放

前往方法： 公共巴士15号、21A、25号、26号、26A、50号和59号直接到达公园入口处。由新濠影汇乘的士只需6 - 8分钟。

