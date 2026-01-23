海洋公园万豪酒店自助餐买一送一3.5小时任食波士顿龙虾/6大海鲜 连海洋公园门票优惠︳亲子优惠

跟小朋友外出用餐最好拣「自助餐」，既不限时又选择多多，保证大、小朋友都啱口味！今日（23日）香港海洋公园万豪酒店推出特别优惠，自助餐优惠买一送一够超值，还可于3.5小时任叹6大海鲜，同行儿童可免费畅玩儿童游乐天地，更特别推出套票送海洋公园即日门票，还有新年及情人节一样有优惠！即睇快抢连结带小朋友去慢慢叹喇！

亲子优惠︳香港海洋公园万豪酒店自助餐买一送一

香港海洋公园万豪酒店海湾餐厅自助餐将于1月至3月期间限定供应全新「海洋珍味自助晚餐」任食6大海鲜，必试鲜甜多肉雪场蟹脚、面包蟹、清蒸龙虾等，而鱼生寿司吧更有深海池鱼、赤虾、油甘鱼、北海道带子、各式寿司卷及手握寿司， 还有多款特色海鲜美馔，如醉海鲜配海藻沙律及话梅汁、法式龙虾沙律配黑鱼子、柠檬芫茜扒吞拿鱼、豉油王韭菜花墨鱼仔、罗望子茄汁大虾、蒜蓉牛油焗蟹，也有烧美国安格斯斧头扒与多款日式烧物，小朋友必食名古屋烧鸡翼、日式煎和牛！再吃个白桃乌龙慕丝蛋糕、黑朱古力海盐榛子慕丝蛋糕、橘子杏桃慕斯蛋糕，完美！

亲子优惠︳香港海洋公园万豪酒店自助餐买一送一（图片来源：KKday）

香港海洋公园万豪酒店海湾餐厅「环球美馔盛宴自助午餐」亦有优惠，除了有雪场脚蟹、面包蟹、冻虾、加拿大青口、大蚬、翡翠螺等冻镇海鲜，鱼生寿司吧还有赤虾、八爪鱼、鲷鱼、希灵鱼、油甘鱼、各式寿司卷、手握寿司等，而热盆则有西京烧青鱼、白酒芫茜煮青口、西西里烩春鸡、烧美国牛板腱扒、比利时猪扒，当然必食甜品，如焦糖榛子朱古力蛋糕、芒果热情果慕丝蛋糕、冲绳黑糖紫薯蒙布朗、法国黑朱古力挞！ 无论自助晚餐或午餐一样可免费进入儿童游乐天地畅玩， 食饱饱放电一流！

无论自助晚餐或午餐一样可免费进入儿童游乐天地畅玩， 食饱饱放电一流！（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【快闪优惠｜成人买一送一】环球美馔盛宴自助午餐｜免费进入儿童游乐天地

优惠：HK$598 起/2 位，人均HK$299起（原价HK$899/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪套票优惠｜低至65折】环球美馔盛宴自助午餐连海洋公园即日门票｜可预定情人节及新年｜免费进入儿童游乐天地

优惠：

．星期一至五成人HK$698/位，儿童 HK$366/位

．2 月周末价格：星期六至日成人 HK$773/位，儿童 HK$405/位

．3 月周末价格：星期六至日成人 HK$748/位，儿童 HK$392/位

（原价成人 HK$1,085.8/位，儿童 HK$552.8/位）

．特别日子价格： 2月16日：成人 HK$876/位，儿童 HK$442/位（原价成人 HK$1,184.8/位，儿童 HK$585.8/位）

．2 月17日至19日：成人 HK$974/位，儿童 HK$540/位（原价成人 HK$974/位，儿童 HK$540/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

小朋友还可免费进入儿童游乐天地玩餐饱！（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜成人买一送一】海洋珍味自助晚餐｜免费进入儿童游乐天地

优惠：HK$934 起/2 位，人均HK$467起（原价HK$900/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪玩乐套票｜低至67折】自助晚餐连海洋公园即日门票｜可预定情人节及新年｜

免费进入儿童游乐天地

优惠：

．星期一至四：成人 HK$922/位，儿童 HK$478/位

．2 月周五价格：成人 HK$1,039/位，儿童 HK$538/位； 周末价格：成人 HK$1,077/位，儿童 HK$557/位

．3 月周五价格：成人 HK$1,000/位，儿童 HK$518/位；周末价格：成人 HK$1,036/位，儿童 HK$536/位

（原价星期一至五成人 HK$1,393.8/位，儿童 HK$706.8/位；星期六至日成人 HK$1,437.8/位，儿童 HK$728.8/位）

特别日子：2月14日：成人 HK$1,429/位，儿童 HK$624/位（原价成人 HK$1,844.8/位，儿童 HK$805.8/位）

2 月16日至19日：成人 HK$1,180/位，儿童 HK$589/位（原价成人 HK$1,525.8/位，儿童 HK$750.8/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优优惠期（预订期） ：2026 年 1月 23 日 12：00 至 1月 29日 23：59

用餐日期：2026 年 2月1日至 3月 31 日

用餐地点：黄竹坑黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店 海湾餐厅 Marina Kitchen

*成人是指12岁及以上；小童是指3至11岁

*以上优惠价已包括原价加一服务费

烧烤风味自助晚餐买一送一

而香港海洋公园万豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar自助餐亦有买一送一优惠，泰国风情烧烤自助晚餐提供冻海鲜，如鳕场蟹脚、鲜大虾、翡翠螺等；还有泰式红咖喱炒蟹、香叶炒蚬、香辣魔鬼鱼、越南香茅猪扒、泰式南乳烧鸡翼、黄姜椰菜花，当然有盲曹、鱿鱼、鲜虾、一夜干、波士顿龙虾、鱼柳、鲳鱼、鸡肉沙爹、牛肉沙爹、辣味牛舌、九重塔英式猪肉肠等烧烤美食。同场还有多款东南亚甜品，如斑斓芒果忌廉蛋糕、芒果热情果慕丝蛋糕、菠萝椰子慕丝蛋糕、斑斓椰子千层糕、 士多啤梨芝士饼。

香港海洋公园万豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar烧烤风味自助晚餐买一送一（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠：



【快闪优惠｜买一送一】东南亚烧烤自助晚餐

优惠：

．星期五至日，HK$802起/2 位，人均 HK$401起 (原价 HK$735/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪套票优惠｜低至66折】东南亚烧烤自助晚餐｜可预定情人节及新年｜连海洋公园即日门票｜套票包括一人自助餐及一张当日海洋公园门票

优惠：

．星期五至日成人HK$834/位，儿童 HK$430/位（原价成人 HK$1,272.8/位，儿童 HK$640.8/位）

．特别日子价格：

2 月14日成人 HK$1,189/位，儿童 HK$608/位（原价成人 HK$1,624.8/位，儿童 HK$816.8/位）

2 月16日至19日成人 HK$901/位，儿童 HK$464/位（原价成人 HK$1,272.8/位，儿童 HK$640.8/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪套票优惠｜低至69折】农历新年烧烤自助午餐（用餐时间 12:00 - 14:30）｜连海洋公园即日门票｜套票包括一人自助餐及一张当日海洋公园门票

优惠：成人 HK$739/位，儿童 HK$419/位（原价 成人 HK$1,074.8/位，儿童 HK$585.8/位）

购买连结：＞＞按此＜＜





优惠详情:

优惠期（预订期）：2026 年 1月 23 日 12:00 至 1月 29日 23:59

用餐日期：2026 年 2月 1日至 3月 31 日

用餐地点：黄竹坑黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店 Pier Lounge & Pier 酒吧

*成人是指12岁及以上；小童是指3至11岁

海湾餐厅购买连结：＞＞按此＜＜

Pier Lounge & Pier Bar购买连结：＞＞按此＜＜

