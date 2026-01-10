儿童肥胖｜英国9点前禁播垃圾食物广告减儿童超重风险 附3方法避免孩子沉迷垃圾食物

儿童肥胖｜随著生活方式的变化和饮食习惯的演变，儿童肥胖问题已成为全球关注的焦点。近年来，英国政府采取了一系列措施，旨在减少儿童的超重率及相关健康问题，早前更宣布禁止电视及网路于指定时段播放垃圾食物广告，为减少儿童肥胖率措施的一部分，希望禁令能每年将英国儿童于饮食中摄取的卡路里减少多达72亿。

英国新推禁令 限播放垃圾食物广告

根据英媒报道，英国卫生及社会关怀部（Department of Health and Social Care）早前发表新闻公布，全面禁止在晚间九时之前的电视广告中播放不健康食品，并且全天禁止在网路上播放相关广告。这项政策的目的在于保护儿童免受有害广告的影响，由治疗疾病转向预防疾病，帮助他们建立更健康的饮食习惯。

在英国，小学入学时，22.1%的儿童就已经超重或肥胖，毕业时这一比例更是高达35.8%；此外，不良的饮食习惯亦引起儿童蛀牙问题，更成为5至9岁儿童住院的主要原因。儿童肥胖问题已成为英国医疗上的压力，据估算，儿童肥胖问题为英国国民保健署（NHS）每年带来高达110亿英镑的医疗支出。

政府估计，这项政策将有助每年从儿童饮食中减少多达72亿卡路里，减少约2万名肥胖儿童，而随时间推移，政策将带来约20亿英镑的健康效益。有数据显示，广告会影响儿童的饮食取向和进食时间，并影响他们的饮食偏好，从而增加肥胖及相关疾病的风险。英国卫生部长Ashley Dalton表示，除了以上措施，亦会赋予地方当局权力，阻止快餐店于学校附近开设分店，以助解决儿童肥胖问题。

此举得到不少关注健康问题的协会支持，如英国糖尿病协会负责人Colette Marshall指肥胖是第2型糖尿病的主要风险因素，限制垃圾食品广告可以帮助保护孩子的健康，预防年轻人患上2型糖尿病等疾病的风险；而英国癌症研究中心高级政策经理Malcolm Clark则指出肥胖和超重至少会导致13种不同类型的癌症，而且儿童时期肥胖的人成年后也更容易患上肥胖症此行动可令孩子饮食更健康，降低未来罹癌的风险。

除了垃圾食物广告禁令，英国早于2016年实施了软性饮料税（Soft Drinks Industry Levy），向含高糖量饮料的生产商及进口商征收较高的税率，推动企业调整饮品配方，令饮品变得低糖健康。同时软性饮料税也扩大至更多产品，如禁止向16岁以下儿童销售高咖啡因能量饮料等。一系列措施将进一步加强保护儿童，有助于建立人健康的饮食习惯。

3个方法减少孩子沉迷垃圾食物 助养成健康饮食习惯

除了政策上的改变，家长在家也可以透过一些实际方法来帮助孩子减少对垃圾食物的沉迷，养成健康饮食习惯：

1. 建立「家中零食清单」规则

与孩子一起订定家中只买健康零食的清单，例如新鲜水果、坚果、无糖乳酪、蔬菜条配自家制酱汁。当孩子想吃薯片时，可引导他从清单中选择替代品，慢慢改变口味偏好。亦可跟他们一起去超市，让孩子参与选择健康食品，增强他们的主动性和兴趣。同时要记住，父母以身作则，减少吃垃圾食物！

2. 教育饮食知识

与孩子分享食物的营养价值，让他们了解健康饮食的重要性。可以通过有趣的方式，比如制作简单的营养表格，让孩子参与了解不同食物的健康益处。同时当看到垃圾食物广告时，可一起讨论：「这个饮料看起来很甜，但其实糖分很高，我们试试自己加柠檬片调味好吗？」透过互动，让孩子学会批判性思考，不易被诱惑。

3. 用「奖励系统」转移注意力

少用食物作奖励，改用活动或小礼物，例如「这周多吃蔬菜，就一起去公园玩新游戏」同时鼓励孩子参与煮食过程，一起做健康版薄饼或水果沙律，让他们对自家食物产生兴趣，自然减少对加工零食的渴望。

资料来源：www.gov.uk



