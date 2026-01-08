再见2025 欢迎2026 开启未来的3把钥匙助孩子成长 定下「阶梯目标法」年末见进步︳林德育校长随笔

当2025年的日历最后一页缓缓翻过，我们轻声与2025年说声「再见」。它带给我们的，可能是挑战与考验，也可能是无数珍贵的印记，但都让我们在成长的路上越走越稳。如今2026年1月1日来到，是告别过去、拥抱未来的时刻，拥有感恩、目标、积累，这三把钥匙，将开启我们2026年的成长之门。

第1把钥匙：感恩

感恩，是心灵最温暖的感觉，不是执着于自己没有的东西，而是珍惜眼前拥有的每一份恩赐。回望2025年，我们有着无数值得感恩的时刻 —— 在学习上，感恩家长的陪伴，以及同侪的支持、鼓励，师长们的循循善诱。在生活上，感恩晨起的第一道阳光，放学后公园玩耍的快乐时光；感恩周末图书馆的丰富馆藏、商场的午饭晚膳。在关系上，感恩家长的陪伴与榜样、朋友的互助、同学的分享，这些人际连结如根般滋养着我们，让我们在压力中不孤单。2026年，让我们以感恩为起点，以目标为点路灯，积累为动力，一步一脚印，绽放将来无限可能！

（图片来源：PhotoAC）

第2把钥匙：目标

让我们对前景抱有希望，为自己的前路订下目标。有研究指出，有阶段性目标的学生，学习效能较模糊目标者高出四成。我们可以引领孩子将大目标拆解为阶段性任务，让孩子一步一步向目标前进，增加自信。把「钢琴考级（八级）」分解成每月练习好新曲的其中一个段落；将「入选校队」转化为每日放学后多练三组折返跑。

（图片来源：PhotoAC）

有家长去年实践「阶梯目标法」，协助女儿将「提升数学成绩」细化成每天三道应用题练习，结果期末数学考试进步了两个等级。有人说：「目标不是压力源，而是GPS导航仪。」我们与孩子订下新一年的目标，成为指引前路的灯。每个晚上与孩子进行目标检视，回顾一下：「今天的目标完成了吗？明天可改进哪个细节？」订立目标从来不在好高骛远，而在于把每个「明天早点起床多温习几页课业」的小目标成为小习惯，从而铺陈出未来成功之路。

（图片来源：PhotoAC） ​

第3把钥匙：积累

将军澳循道卫理小学校长自律自省、每天进步，是孩子成长中最可靠的路径。家长的角色是引导者、榜样与陪伴者。香港多项教育研究指出，每日自律，有固定作息并能自主规划时间及付诸实行的学生，面对压力时更有韧性，学习成效亦较为稳健。自律并非苛刻或冷漠，反而需要反思与鼓励。当孩子背错英文生字时，一句具体的肯定，例如「我发现你在元音发音上有改进」，比批评更能激发学习动力。在家中墙上贴上一张「小小成就表」，记录这个星期孩子主动整理书桌、替同学解题或完成朗读次数等，常常检视与小小奖励，既能建立自我监察的习惯，也把抽象的成长过程具体化。

（图片来源：PhotoAC）

心理学家埃里克森提出「微习惯理论」：每天1%的进步，一年后便是37倍的蜕变。总之，把「每天进步」变成生活中可执行的微习惯，孩子的自律与自信便会在点滴中培养出

来。

以上谈的不仅是教育之道，更是人生哲学：感恩过去，目标未来，积累当下。2026年，不是遥远的许诺，而是每一天的实践。从今日起，行动吧！

林德育 — 将军澳循道卫理小学校长

从事教育24年。这些年来，发现自己不是一个喜欢 「得肉」 的人，所以喜欢行山、跑步，减少身上的肉，自律地锻炼身体；自觉是一个喜欢 「德育」的人，很喜欢与学生、家长、老师分享德育故事，造就别人，成就自己，追求卓越。

林德育 — 将军澳循道卫理小学校长

相关文章︳「问题视角」转为「优势视角」 父母转换视角思考对孩子的5个积极影响 ︳林德育校长随笔

相关文章︳小学生过度焦虑达65%！学习培养孩子强大心脏 心理学家：四六手掌呼吸法助回复理性︳林德育校长随笔

相关文章︳跳出旧框框！新学年5大成长目标：跳出惯性思维学会反思︳林德育校长随笔

相关文章︳与孩子一同面对压力的成长之路 3个层面解决学术压力︳林德育校长随笔