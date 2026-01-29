沪江小学3尖子弃死记硬背用重复复习法与错题簿 用一种温习法助记忆 ︳尖子学堂

尖子学堂︳一位每天进行三小时高强度训练的武术小将，如何保持学业成绩？一位身兼乐团领导的击乐手，又如何从节奏中悟出学习心法？沪江小学不仅以亮眼的升中表现备受欢迎，更以「兴趣为本」的理念，提供武术队、中乐团、STEAM等丰富平台，让学生潜能闪耀。我们邀请该校三位表现突出的学生 —— 施纯心、吴彦俊、冯颖恩分享心得。他们证明，「学霸」往往懂得将兴趣转化为学习养分。正值学期中段，他们的回答或能为你规划下学期带来启发。

尖子学堂｜沪江小学3尖子弃死记硬背用重复复习法与错题簿（前至后：施纯心、冯颖恩、吴彦俊）（图片来源：《亲子王》）

3尖子独门温习法提升记忆力

亲子王：你们认为自己最独特的学习方法是甚么？

纯心：每次测验或练习后，我会把答错的题目抄在一个专用的簿上，建立自己的「错题簿」，特别是我的弱项数学。在考试前，我不再盲目地重温所有内容，而是专注复习这本簿上的题目，确保自己不会再犯同样的错误。这就像武术训练中纠正一个动作，需要针对性地反复练习，直到形成正确的记忆。

彦俊：善用「联想和图像化」来帮助记忆，尤其是在学习中文的时候。遇到复杂难记的字，我不会死记笔划，而是把字的部件拆开。比如，图画的图字，先有口，下面有一横，再有个回字。这种方法让记生字变得有趣，也把我在折纸和音乐中培养的想像力套用到学习上。

颖恩：舍弃死记硬背，采用「重复复习法」。即学完新知识后，我不会等到考试前才温习，而是有计划地在隔一天、一周后，甚至一个月后，主动去回忆和重温这些内容。这个方法起初需要更多规划，但长期效果非常好，能让知识牢牢记在脑海里，让我在面对多个比赛和学业时也更从容。

纯心正就读小四，彦俊和颖恩则是小六学生。（图片来源：《亲子王》）

将挫折「圈」出来 适时喘息提升状态

亲子王：在面对学业低谷或压力时，你们如何调整心态？

纯心：有一次数学考试成绩不理想，我没有只是沮丧，而是马上分析试卷。我发现很多错误不是因为不懂，而是粗心。所以后来我做题时，会养成「圈出重点」的习惯，提醒自己小心审题。这就像在武术比赛后看回放，找出失分点具体在哪里，下次就能直接改进。

彦俊：当我感到压力很大时，我会选择暂时放下书本，去做一些让我完全放松、不需要思考对错的事，比如折纸或者看一会儿漫画。这就像是乐曲中的一个休止符，让我的大脑有机会喘息和重置。等到烦躁的心情平复后，我再回去学习，通常效率会更高，思路也更清晰。

颖恩：我的解压方式很直接，就是去运动！有一次我被数学的分数小数互换难住，连续几天作业都错很多，心情很糟。我就跑去打篮球，直到满身大汗，把心里的郁闷都发泄出来。运动完后，整个人都轻松了，再回头看那些题目，反而能静下心来一步步搞懂。我从中学会了，不要要求自己一次就做到完美。

三人在图书馆内各自选看喜欢的课外书，十分投入。（图片来源：《亲子王》）

做事分缓急先后 放假要劳逸结合

亲子王：长假如何规划，做到「温习、放松、发展兴趣」三不误？

纯心：把时间「斩件」安排好。例如在刚过去的圣诞长假，我规定自己每天先用一小时预习下学期最大挑战的数学；剩下的时间，我必须要留给放松和兴趣：我会约朋友去户外郊游，也会和姐姐一起画画。当然，每天在体育学院的武术训练是雷打不动的。这样既有学业上的前进，也能充电和保持爱好。

彦俊：面对长假，我做事会分优先次序。最重要的一定是先完成所有学校功课和必要的温习；接着，因为快要升中，我会特意安排时间准备面试。只有在这些主要任务都完成后，我才会毫无负担地去和朋友聚会、玩乐，享受真正的放松时间。这样规划，能确保重要的事情不会被耽误。

颖恩：假期规划讲究劳逸结合。我会先和家人去短途旅行，彻底放松几天。回来后，就进入一个规律的作息：每天上午头脑最清醒的时候，我用来预习新学期的课业；下午则练习小提琴和去公园运动；晚上就是看电影、玩游戏的娱乐时间。这样既能持续学习，又不断电，可以保持状态迎接毕业。

访问当日校内刚好停泊了讲述非遗文化的活动车，三人在车上互相讨论，展现出好学不倦的一面。（图片来源：《亲子王》）

施纯心 武术炼就的瞬间专注力

赛场上，一个干净利落的「朝天蹬」定格，赢得满堂喝彩；书桌前，攻克数学难题后圈下重点的笔迹，同样清晰果决。四年级的纯心，已是武术赛场上的常胜小将。对她而言，武术与学习从不对立，反而是相辅相成的修炼。她说：「武术让我学会专注和自律。」这种由千锤百炼形成的心理素质，让她能无视环境干扰，随时进入高效状态。面对难题，她的解决方法像武术般直接：「立即问，不累积。」假期后，她以「预习」作为收心仪式，特别是针对数学，主动出击迎接新挑战。如何在密集训练与学业间取得平衡？她的秘诀是「绝不把问题留过夜」，无论是体能上的酸痛还是学业上的疑惑，当日面对、当日消化，是她维持高效节奏的不二法门。

施纯心（图片来源：《亲子王》）

施纯心快问快答

亲子王：如果要用一个武术招式形容你的学习方法？

纯心：朝天蹬。这个动作需要背后不断拉筋练习，才能稳定地展现。就像学习，必须在背后付出努力和时间，才能克服挑战，取得进步。

（图片来源：《亲子王》）

施纯心Profile

香港武术队代表、第7届省港澳武术锦标赛初级长拳（半套）银奖、24/25青少年武术普及训练锦标赛女子初小组初级长拳亚军及初级剑术亚军、2025全港公开青少年儿童武术分龄赛女子小童组长拳第五名及枪术优异奖、2025香港国际武术精英赛女子B组初级长拳一等奖及初级枪术一等奖与初级剑术二等奖

吴彦俊 在节奏中学会平稳之心

鼓槌起落，敲击出精准而激昂的节奏；面对升学压力，他则为自己谱写了一首「平稳的乐曲」。身为中乐团敲击组首席及副团长，彦俊从敲击乐中领悟到学习的真谛：「需要平稳的节奏和心情。」他发现，无论是练习一段复杂的鼓点，还是攻克一个知识难点，拆解步骤、循序渐进都是关键。他曾因时间冲突，在乒乓球与中乐间作出取舍，这让他更早学会按「最想发展」的原则来规划优先次序。面对升中呈分试压力，他的策略是调整节奏，增加温习比重，但绝不牺牲休息，以保持平稳的应试心态。作为副团长，他不仅要自己「节奏准」，还要协助整个团队「合拍」。这份经历让他深刻体会到，无论是乐团演出还是小组学习，清晰的沟通与互相信任，是达成共同目标的基石。

吴彦俊（图片来源：《亲子王》）

吴彦俊快问快答

亲子王：如果学习过程像一首敲击乐曲，它最像哪类节奏？

彦俊：一首平稳的乐曲。因为面对考试和学习，都需要一个平稳、不急躁的心情。

（图片来源：《亲子王》）

吴彦俊Profile

中乐团副团长及敲击组首席、鼓乐团成员、香港青年音乐汇演中乐团汇演小学组银奖2024及2025、 香港活力鼓令24式擂台赛小学组亚军、2024 IPEA敲击乐菁英赛（港珠澳区大赛）中国敲击乐合奏小学组亚军

冯颖恩 跨界整合的侦探式思维

在演讲台陈述观点，对着乐谱挥动琴弓 —— 对颖恩来说，这些看似不相关的场景，都是依靠她那种像侦探一样的思考方式。颖恩的成就横跨STEM、演讲、写作与小提琴，且善于将不同领域的思维方式融会贯通。「写作训练条理，演讲锻炼自信，结合起来让我更能有逻辑地表达。」她特别享受像侦探一样，从阅读和实验中搜集线索，再通过写作和演讲，将复杂的发现清晰地呈现出来，这个过程让她充满成就感。对于未来，她已清晰规划，立志成为用法律帮助人的「民事律师」。如何管理如此多元的兴趣？她的秘诀是「主题式整合」，例如将科学实验的逻辑用于组织演讲稿，或从喜欢的侦探小说中获得写作灵感，让不同活动彼此滋养。

冯颖恩（图片来源：《亲子王》）

冯颖恩快问快答

亲子王：解决一道难题和侦破一个案件，最大的共通点是？

颖恩：都需要耐心观察和逐步推理，不能跳步，也不能轻易放弃，这样才能坚持追寻真相或正确答案。

冯颖恩（图片来源：《亲子王》）

冯颖恩Profile

香港资优教育学苑学员、管弦乐团第一小提琴成员、2025年阮维扬音乐奖学金、第7届大湾区STEAM卓越奖小学组银奖、亚洲音乐家大赛8级小提琴银奖、英国皇家音乐学院小提琴演奏8级证书、2024年港深青少年现代诗文创作二等奖

文：林诗敏

图：陈仲梁

相关文章︳循道学校尖子以「体艺」 练抗逆能力 将重点变口诀助记忆 一方法助理解内容︳尖子学堂

相关文章︳大角嘴天主教小学3尖子 「PQRST」学习法5步提升学习效率 玩一英文游戏丰富词汇︳尖子学堂