2026教育展望│圣若瑟英文小学「SJ Pilot」课程3大活动启航 多元智能活动打造21世纪男孩

亲子
更新时间：07:15 2026-01-20 HKT
发布时间：07:15 2026-01-20 HKT

2026教育展望│观塘区圣若瑟英文小学为迎接新一年已做好准备，因应「男生特质」设计课程与活动，从语言、思维、体育到STEAM，全方位装备男孩子迎向未来。学校与香港帆船运动总会破天荒合作，将开办帆船课程，成为全港首间为小学生提供系统帆船训练的学校。

贴地又型格新活动

在资优教育层面，新推出的「SJ Pilot」课程把男孩子对天空与科技的幻想化为真实体验，由航天知识入手，延伸到无人机操控、编程及模拟驾驶飞行器等训练，学生要同时兼顾飞行路线、安全规范与程式设计，过程中既要专注，亦要胆大心细。随着新课程推出，新一年将成为这所传统男校破浪前行的里程碑，郑德明校长说：「学校目标是让每一位St.Joe Boys在愉快而富挑战的学习旅程中，学会自律、坚毅与关爱。」新一年，学校特别为活力充沛的St.Joe Boys加添多项「贴地又型格」的新活动，让学生在玩乐与挑战之间，同步锻炼胆识与思维。

2026教育展望│圣若瑟英文小学「SJ Pilot」课程3大活动启航 多元智能活动打造21世纪男孩（图片来源：受访学校提供）
2026教育展望│圣若瑟英文小学「SJ Pilot」课程3大活动启航 多元智能活动打造21世纪男孩（图片来源：受访学校提供）

1. 帆船课程：扬帆出海 驭风逐浪

学校与香港帆船运动总会合作开办帆船课程，学生不但学习掌舵、调帆等基本技巧，更会在教练带领下认识航海安全、阅读海图、风向判断及简单战术部署，从实战中体会团队合作与冷静应变的重要。在风浪中找准角度、调整帆位，同学不知不觉培养出专注力与决策能力，而每一次成功起航，都是对自信心的一次锻炼。

学校与香港帆船运动总会合作，成为全港首间为小学生提供系统帆船训练的学校。（图片来源：受访学校提供）
学校与香港帆船运动总会合作，成为全港首间为小学生提供系统帆船训练的学校。（图片来源：受访学校提供）

2. St.Joe Gala：青年能量绽放舞台

一年一度的「St.Joe Gala」亦注入新元素，由六年级全级学生化身创意总监，为班级设计独一无二的主题摊位。从构思游戏规则、布置场景，到宣传口号及轮班当值，全部由学生主导，老师只作适度提点。活动当日家长与同学将会穿梭于不同摊位，为最受欢迎奖项投票，同时也见证孩子在合作、创造、包容与健康竞争中不断成长。

3. SJ Pilot资优课程：翱翔天际

新推出的「SJ Pilot」课程让学生展示潜能，发挥创造力，当孩子看见自己编写程式的无人机在操场顺利起飞、降落，脸上的自信比机身上的指示灯更亮。这个课程特别受高年级男生欢迎，因为它把抽象的编程概念转化为可触摸、可看见的成果。

「SJ Pilot」课程由航天知识入手，延伸到无人机操控、编程及模拟驾驶飞行器等训练。（图片来源：受访学校提供）
「SJ Pilot」课程由航天知识入手，延伸到无人机操控、编程及模拟驾驶飞行器等训练。（图片来源：受访学校提供）

 

打造21世纪男孩

在时间表上，学校亦有新变革，郑校长指学校在上午时段依旧聚焦学科知识的扎实培训，但下午开始，学生们放低课本，投身一系列多元智能活动，从自理能力培训、正向教育工作坊，到阅读课、领袖训练及宗教培育，每一项都是精心设计的生活教育，以教学生打领带为例，老师不是只教一种系法，而是由基础打法开始，逐步进阶至不同风格的领带系法，最后更进行结领带比赛，让男生在计时挑战中磨练技巧与自信。

学生进行结领带比赛，在计时挑战中磨练技巧与自信。（图片来源：受访学校提供）
学生进行结领带比赛，在计时挑战中磨练技巧与自信。（图片来源：受访学校提供）

此外，学校稍后更会加入餐桌礼仪训练，让St.Joe Boys懂得在不同场景中展现风度与修养。各种活动令下午的学习时光十分多元化且充满意义，孩子不止在课室里吸收知识，更在生活的每一个细节中，一步步雕琢自己，成为一位既有学问，又有内涵的21世纪好男孩。

（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）

2026新旅程

本身是旅游达人的郑校长，足迹遍及六大洲，深明扩阔视野的重要性，希望小朋友自小可放眼世界，增广见闻，因此积极推动男生建立世界视野。学校新一年特别筹备两个特色游学考察交流团，让学生在校园外的真实世界学习与成长。

新旅程1：韩国 音乐艺术交流

踏入4月，第一个团队将远赴韩国，进行音乐艺术交流，行程包括参观音乐厅及艺术博物馆，同学们将见识世界级音乐表演场馆的设计与运作，欣赏多类型的艺术展览。学生更有机会观摩K-pop表演，深入了解当代音乐艺术的创新表演形式，甚至有机会亲身登台进行音乐表演，与当地艺术工作者交流。这趟旅程不仅拓宽艺术视野，更让学生体验到文化交流的力量。

新旅程2：马来西亚 山打根生态游

另一个团队将深入马来西亚山打根的原始丛林，展开一场充满冒险精神的生态考察。行程主要在雨林中追踪野生动物、认识丛林生态系统的微妙平衡，学生亲身体验生物多样性的奥妙，同时了解人类活动对自然环境的影响。丛林里没有教科书，却有最生动的生态教室—— 学生可能在密林中邂逅红毛猩猩、追踪亚洲象群足迹、观察昆虫世界等。

圣若瑟英文小学郑德明校长（图片来源：受访学校提供）
圣若瑟英文小学郑德明校长（图片来源：受访学校提供）

文：佘君仪   图：受访学校提供
 

