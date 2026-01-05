九龙免费游乐场17大推介 茶果岭海滨公园/启德五行童乐园/大角咀海辉道公园︳亲子好去处

九龙免费游乐场︳星期一至五不止爸妈有工作压力，小朋友上课做功课也有压力呀！一到周末最好大、小朋友齐齐抛开烦恼一起去玩，带他们去叹美食之余，也可留意一些位处市区的免费游乐场，可以去尽情放电，于公园大玩特玩！除了 受欢迎的两个启德公园、九龙区还有不少隐藏的游乐场适合放电，就如以下推介的17个九龙免费游乐场，个个公园一样好玩，周末即刻出发去玩。

九龙免费游乐场推介1：茶果岭海滨公园 饱览无敌大海景

旅行时常羡慕外国小朋友有广阔空间跑跑跳跳，香港终于也有个极广阔的公共空间，大人长者可在海滨漫步，小朋友则可以嬉水之余，还能畅玩长滑梯，穿梭不同的游乐设施。

九龙免费游乐场推介1：茶果岭海滨公园场内设有8米高的「亲树平台」绳网攀爬架，可登上 最高处由滑梯回到地面，十分好玩。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览免费游乐场详情：

于去年八月开幕的茶果岭海滨公园占地约1.8公顷，设有海滨空间和园景平台，园景平台更由智乐儿童游乐场协会设计，能满足小朋友喜好之余，也可促进儿童发展。全园分为五大区域，以「好玩自然」为设计概念，提供15个游乐体验和超过60组游乐设施。当中「空气与大地」主题区设有乐天广场、风摇摇、旋转戏场及秘密花园，包括适合轮椅人士使用的「氹氹转」，支持「共融」理念；而「大地与空气」主题区则为两岁以下幼童而设，内有草丘及小树屋等；还有最受小朋友欢迎的「水和天空」主题区，设有高八米的「亲树平台」绳网攀爬架，还有设置了喷水装置、可嬉水的「亲水花园」，想孩子玩得尽兴，家长于出发前记紧带备更换衣物和毛巾呀！

茶果岭海滨公园

地址：茶果岭伟乐街西北面

开放时间：07:00 - 23:00（嬉水设施于08:00 - 20:00运作）

前往方法：由港铁观塘站B1出口步行约13分钟可直达公园；或选乘巴士或小巴至观塘码头，再经观塘海滨长廊和翠屏海滨跨河通道，步行约5分钟前往。

九龙免费游乐场推介2：启德游乐场五行童乐园

自从启德体育园开幕后，除了吸引前来做运动和观看演唱会的市民外，也成为城中家庭出游的好去处，既有室内玩乐设施，也有免费好玩的游乐场。近日开幕的「五行童乐园」便是又一免费儿童玩乐设施，以「金、木、水、火、 土」五行为设计概念，划分了五大主题区。

九龙免费游乐场推介2：启德游乐场五行童乐园呼应了启德独特的地理特征和盐田历史， 「五行童乐园」中央有高低起伏的小山丘。（图片来源：《亲子王》）

场内用色缤纷醒神，有偌大的沙池区，也有摇摇板、滑梯、飞索、千秋、攀爬组合等玩乐设施，应有尽有；而园区另一边是玩水区，一旁还有喷水雾的设施让小朋友可于炎夏消消暑。场内亲子设施和指示充足，设有洗手间和洗脚的地方，也有广阔空间停泊BB车，但要注意周末和假日游人众多，家长定必要好好看管子女，免生意外。

（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览免费游乐场详情：

启德五行童乐园

地址：九龙承启道38 - 39号启德体育园

开放时间：09:00 - 21:00

费用：免费

前往方法： 港铁屯马线启德站D出口（步行约10分钟，近The Henley）

九龙免费游乐场推介3：钻石山活水公园 大磡村原址活化

钻石山昔日拥有石矿场和电影片场，亦曾是香港最后一个大型寮屋区大磡村的所在地，如今以上三样俱已成历史，原址近日则已重建为一个全新的「活水公园」，除了保留了村内具历史性的建筑物，包括飞机库（三级历史建筑，保留部分组件）、机枪堡（二级历史建筑）及石寓（已故影星乔宏故居），更设置了动态和静态的水景，以及一系列康乐设施，包括超好玩的儿童游乐场。

九龙免费游乐场推介3：钻石山活水公园提供一系列康乐设施，包括超好玩儿童游乐场。（图片来源：《亲子王》）

游乐场及公园各处以电影为主题，纪念昔日电影片场的历史，而小朋友最爱的一定是三款各有特色的滑梯，还有具挑战性的攀爬架和吊环等，但假日人多，家长要小心看管子女。

石寓是已故 影星乔宏故居， 现已成为历史展览，向大众介绍钻石山昔日历史。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览免费游乐场详情：

钻石山活水公园

地址：钻石山大磡彩虹道235号

费用：全免

前往方法： 港铁钻石山站A2出口或B出口，步行前往钻石山活水公园。

九龙免费游乐场推介4：启德车站二期公园 Airside旁玩沙

旧机场清拆后，启德发展区近年随着启德站的落成而变成九龙东的假日消闲热点。位于启德市中心、前机场北停机坪地区近日变身成启德车站二期公园，园内有大型沙池供小朋友玩沙，也附有大型挖沙工具，增加玩沙乐趣；此外，园内有各式绳网阵，也有四通八达的滑梯创造数条不同的路线返回地面，孩子可你追我躲跑来跑去非常刺激。绳网阵的设计亦见心思，爬到某些位置会有攀石及隧道等装置，考考小朋友身手。

九龙免费游乐场推介3：启德车站二期公园附有沙池设施，让小朋友于市区也可享在沙滩乐趣。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览免费游乐场详情：

整个公园包含丰富历奇元素，小朋友需要完成关卡才到达滑梯入口，较适合五岁或以上、年纪较大的小朋友自行探索游玩。公园内还有露天广场、宽阔的草坪及水景设施，放电后又可到邻近的Airside商场内用餐，非常方便。

海滨公园的设计也花心 思，如这条彩虹隧道，日间 有阳光照射时便会把地面映 照成七彩颜色。（图片来源：《亲子王》）

启德车站二期公园

地点：启德车站广场儿童游乐场B

开放时间：10:00 - 20:00

前往方法：于港铁启德站D出口出站转左，沿有盖行人路步行6 - 8分钟即可到达。

九龙免费游乐场推介5：深水埗公园共融游乐场 康文署最长最高滑梯

香港的春天越来越热，炎热得让人想提早出发去玩水。去年11月开幕的深水埗公园共融游乐场就可满足孩子想玩水的愿望，公园离港铁长沙湾站只有约七分钟路程，面积较原来的儿童游乐场大增四倍，设计时亦参考了市民意见，采纳了以「大自然主题」为设计概念，以「沙」、「植物」和「水」为主要设计元素。小朋友（建议八岁或以上） 可登上高达六米、长逾13米的巨型滑梯组合，滑下到达沙池，沙粒幼细不粗糙，幼童可放心游玩。沙池旁边设有可供简单冲洗的水喉设施，亦有洗手间，方便家长们替孩子清洗。

九龙免费游乐场推介5：深水埗公园共融游乐空间的滑梯属康文署 辖下游乐场中最长，为免发生意外，游乐场 有指引建议8岁以上游玩。（图片授权：Anita Wu）

点击图片浏览免费游乐场详情：

公园另一端为「绿洲喷泉」，设有嬉水感官墙、鲸鱼喷泉、八爪鱼喷泉等，在夏天小朋友可在此嬉水尽情湿身！园内还设有新式龙舟型千秋、亲子千秋等较为少见的玩乐设施，也设有花花铃铛、音乐敲击管及花瓣鼓等启发感官，相当多元化。

除了有沙池玩，深水埗公园 还有喷泉乐园及嬉水感官墙， 夏天小朋友就最开心。（图片授权：Anita Wu）

深水埗公园共融游乐场

地址：九龙荔枝角道733号

开放时间：24小时开放

前往方法：由港铁长沙湾站A1出口，步行约6分钟；或港铁南昌站A出口，步行约9分钟直达。

九龙免费游乐场推介6：秀茂坪商场几何动乐园

科技日新月异，就连游乐场都不断「进化」，现在的游乐场已不再只有滑梯、秋千，还加入了教育、打卡等多元化元素，让孩子寓玩于学。秀茂坪商场三楼户外空间的「几何动乐园」，占地近12,000呎，设计灵感来自地质公园，并以几何动物为主题，以橘色、深海蓝色和大石灰色贯穿园区，以简约的几何图形通过选色搭配技巧的运用，塑造出不同动物造型的游乐设备。

九龙免费游乐场推介6：秀茂坪商场几何动乐园以几何动物为主题，充满活力和欢乐的气氛。（图片来源：领展）

备有超过10项大型游乐设施，当中最瞩目当然为2.5米高「大象飞越滑道」，这只集攀爬及滑梯于一身的「巨型大象」，刺激感十足，更可加强小朋友对空间感的认知；想锻炼小朋友的肌肉力量和胆量就必玩「雀鸟绳网阵」，还有可爱的「鳄鱼跳飞机」，色彩缤纷的设计不但吸睛，更可激发小朋友的无穷想像力及创意思维，对小脑袋发展都有帮助！

必玩2.5米高「大象飞越滑道」。（图片来源：领展）

点击图片浏览免费游乐场详情：

「几何动乐园」

地点：秀茂坪商场3楼户外空间

九龙免费游乐场推介7：佐敦谷公园 全新游乐区开放

冬季天气清凉，最适合一家人到草地野餐。佐敦谷公园出名有大片草地，风景优美，而近月园内的游乐场亦已翻新完毕，比之前更大更好玩。

九龙免费游乐场推介7：佐敦谷公园 新增共融游乐空间， 3大游乐区以亲子和大自然为主题。（图片来源：《亲子王》）

全新游乐场设有多元化设施，包括配备亲子共乐的摇篮型踏板千秋、彩虹色调长滑梯、攀爬塔及绳网等挑战性设施、沙池与感官游乐区，还有弹床及长短不一的滑梯等，照顾不同年龄与能力儿童的发展需求。园内亦贴心地新增冲脚用水龙头，玩完也可轻松清洁。

园内的超大沙池， 记得自备玩沙工具。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览免费游乐场详情：

佐敦谷公园

地址︰观塘新清水湾道71号

费用：全免

前往方法︰ 从彩虹出发乘坐27或29M号巴士线；从观塘出发可选乘23号巴士；从港铁彩虹站B出口步行可至

九龙免费游乐场推介8：红磡都市公园 真消防车展出

不少小朋友是小车迷，尤爱消防车、警车和救护车，但这些特别用途车辆往往都匆忙驶过赶着去救人救灾，小朋友未必可驻足细看。位于红磡渡轮码头旁新落成的九龙城区红磡都市公园（第一期）内特别加设了「消防车辆展示区」，展出由香港消防处捐赠的F418消防泵车。这部消防车退役后于社区宣扬防火知识，小朋友可细看消防车的装备和每项功能。公园还设有不同康体设施、凉亭及草坪，而且毗邻红磡渡轮码头，可欣赏无敌海景，坐在草地上野餐也十分写意。

九龙免费游乐场推介8：红磡都市公园 （图片来源：消防处）

第二期设施亦于去年启用，设有增设平衡车道、绿化区及洗手间等设施，令整个园区大大扩大至占地约6,600平方米

点击图片浏览免费游乐场详情：

红磡都市公园

地点：红磡华信街（毗邻红磡渡轮码头）

前往方法：由港铁黄埔站C1出口步行约7分钟直达，亦有多条巴士及小巴路线可前往。

九龙免费游乐场推介9：红磡建湾街花园 全新海滨游乐场

趁着气温清凉，中午太阳和熙又不会太晒、太热，不妨到红磡新开幕的建湾街公园放电。游乐场以自然丛林为主题，融入呼应黄埔船坞历史的船只设计，加上面对海滨，走上观景台上看风景一流。游乐设施包括三树连接的大型滑梯组，还有沙池、虫虫型幼儿滑梯组、枯叶特色攀爬架、六人秋千（两个适合幼儿、两个平板式、两个背座式）、单双人弹床等。设施属共融设计，适合不同年龄及需要的小朋友。观景台下更有独立喂奶室及换片室，设备相当亲子友善。

点击图片浏览免费游乐场详情：

红磡建湾街花园游乐场

前往方法： 港铁红磡站C出口，进入置富都会方向并到L5经天桥出，步行12分钟即达。

（九龙海湾酒店旁）

九龙免费游乐场推介10：海心公园 鲸鱼海盗船游乐场

难得假期好天气，就带小朋友出发到免费公园放放电！位于土瓜湾的海心公园扩建部分，刚于4月初开放予公众使用。海公园的扩建部分占地约1.3公顷，提供一系列康体设施，如健身园地、凉亭及草坪及海滨长廊等，当然有儿童游乐场及儿童单车场，满足一众小朋友的愿望！

九龙免费游乐场推介10：海心公园（图片授权：Facebook@初初妈妈 ChochoMama）

位于海傍的海滨新公园，推介切玩鲸鱼海盗船游乐场，更有氹氹转、亲子秋千、巨型鲸鱼攀爬设施及较罕有升降机游乐设施，小朋友更可于儿童单车场踩单车、玩滑板车，亦设有洗手间、育婴室方便各位家长。海心公园原是名为「海心岛」的小岛，在大型填海工程后建为公园，日落时，更可到临海而建的「海心亭」打卡欣赏美景。更可海心公园位于土瓜湾旭日街，此处原是名为「海心岛」的小岛，在大型填海工程后建为公园。

（图片授权：Facebook@初初妈妈 ChochoMama）

点击图片浏览免费游乐场推介：

土瓜湾​海心公园扩展部分

地址：土瓜湾浙江街（慈恩学校对出）

开放时间：05:30 - 23:30

交通：可于港铁土瓜湾站，步行6分钟前往

九龙免费游乐场推介11：奥海公园 隐蔽商场公园

于奥海城二期平台有个隐蔽商场公园：奥海公园，为港铁辖下管理，不少人以为属私人屋苑桌乐场，原来属公众使用。由于较为偏僻隐秘，故假日前往也不算多人，这里有小朋友喜爱的罕有飞索游乐设施，亦有攀爬架，也有多款滑梯，如旋转式滑梯、管道滑梯、直式滑梯，亦有幼童区，适合2-12岁的小朋友！于公园更可欣赏到海景，家长们也可以悠闲抖一抖，相当写意！奥海公园较为隐蔽，沿路没有明显指示牌，可于UG层丰泽旁，沿着右边行至尽头，再上楼梯便找到。

九龙免费游乐场推介11：奥海公园（图片授权：Facebook@初初妈妈 ChochoMama）

点击图片浏览免费游乐场推介：

奥海公园

地址：奥海城二期平台（UG层再上一层）

开放时间：06:00 - 22:00

交通：奥运站D出口

九龙免费游乐场推介12：东启德公园 小学生设计公园

位于新蒲岗的东启德公园面积虽不算很大，但玩乐设施新颖，更是少有地由智乐（Playright）负责参与概念构思、安全测试及审批，并邀请到毗邻公园的嘉诺撒小学（新蒲岗）的小学生参与设计，难怪与其他传统游乐场不一样。

九龙免费游乐场推介12：东启德公园（图片来源：《亲子王》）

公园内的指示牌非常细心，每项设施均会说明适合哪个年龄及对儿童有哪些好处，例如「丛林探索」区内的攀爬小山丘与隧道就适合2岁以上儿童，设施可鼓励小朋友探索及训练四肢灵敏度等。而公园内最吸引小朋友的一定是外间较少有的旋转吊椅和彩虹滚轮，两者都适合6岁或以上儿童，既刺激又有趣。

点击图片浏览免费游乐场推介：

东启德公园

地址：新蒲岗四美街

开放时间：24小时

九龙免费游乐场推介13：旺角MOKO动乐园 全港最长攀爬墙

假日Family Day大人要购物、小孩子要放电，想满足两个愿望，不妨去一些附设游乐设施的商场。就如位处旺角中心地带，尽情购物后可以带小朋友去玩的「MOKO动乐园！」乐园设计以雀鸟和花卉为主题，让人不禁联想到旺角地标雀仔街和花墟。

九龙免费游乐场推介13：旺角MOKO动乐园（图片来源：MOKO动乐园）

占地近18,000呎的玩乐空间，有一幅接近50米、全港最长的攀爬墙，任小朋友上、下、左、右随意爬，加上有8米高的大型游乐设施，让活力十足的小朋友挑战身手，还有由山丘及山洞组成的探索隧道，与6组不同高度的滑梯，最高一组滑梯更高达3.8米，必定能满足不同小朋友的放电要求。场内也有适合幼童的矮滑梯、摇摇马、小型滑梯和娃娃屋等，全部色彩缤纷，游乐场亦设有饮水机，小朋友唞唞回气又再跳跳跳。

（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览免费游乐场推介：

旺角MOKO动乐园！

地点：旺角MOKO 新世纪广场 L3楼层（近「食代馆」）

开放时间：10:00 - 21:00（14:30 - 15:00进行清洁工作

暂停开放）

查询：2397 0790

九龙免费游乐场推介14：京士柏游乐场 太空主题

爱看科幻故事的小朋友都对浩瀚宇宙及银河系充满好奇和幻想，希望可以登上月球一探究竟。要踏上真正的月球做个小太空人也许难度太高，但前往香港唯一一个以太空为主题的京士柏游乐场却毫无难度！

九龙免费游乐场推介14：京士柏游乐场的滑梯以砖石制成，于香港游乐场中较为少见。（图片来源：《亲子王》）

由油麻地往真光女书院方向上走一小段斜路，沿路有绿树和竹林遮荫，行走其中甚为凉快清幽。步行约10分钟便来到九龙免费游乐场京士柏公园和游乐场，最好玩是模仿月球表面的攀登造景，可透过阶梯或凸出的形状爬上顶端俯瞰整个游乐场。还有坊间少见的砖石表面长滑梯，连接另一边的太空舱和攀爬组合。幼儿可在触感墙游玩，用小手感受不同质感和形状的表面，刺激感官。

登上月球表面并不太困难，高度也适中， 3-4岁幼儿已可挑战！（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览免费游乐场详情：

京士柏游乐场

地址：油麻地京士柏道23号

交通：从港铁油麻地A出口，经窝打老道步行至真义里，再穿过京士柏公园即可到达，步程约10-15分钟。

九龙免费游乐场推介15：世运花园游乐场 飞机造型攀爬架

未有赤𫚭角机场前，香港的启德机场位于九龙城附近，极为接近民居。如今启德机场已成过去，但为了纪念昔日这段香港历史，宋皇台港铁站上盖便兴建了一个以「飞机」为主题的九龙免费游乐场，面积虽不大，却从细节中加入航空元素，家长为子女留影也分外有趣。

九龙免费游乐场推介15：世运花园游乐场内的飞机造型游乐设施非常吸睛，同时纪念启德以往的机场历史。（图片来源：《亲子王》）

飞机造型的攀爬组合结合滑梯、攀石和吊桥等，地方不大但也可放一放电，经此走入九龙城旧区品尝泰菜或光顾不同特色小店，也可前往九龙城寨公园游览，绝对可在此玩足一日。

点击图片浏览免费游乐场详情：

世运花园游乐场

地址：马头围太子道西

前往方法：从港铁屯马线宋皇台站B1出口，升降机直上。

九龙免费游乐场推介16：大角咀海辉道公园 奥运主题游乐场

多做运动有益身心，奥运会的比赛项目，你最喜爱哪项？邻近奥运站的大角咀海辉道公园于设计概念融合奥运元素，加上环境开扬靠近海傍，极适合家长带小朋友到此舒展筋骨，为迎接巴黎运动会做好准备！

九龙免费游乐场推介16：大角咀海辉道公园内有很多打卡位，这些球体让你想起桌球还是保龄球？（图片来源：《亲子王》）

公园占地约9,500平方米，提供一系列康体设施，包括观景平台、缓跑径，还有特设智能健体设施的健身园地，以及适合不同年龄儿童的多元共融儿童游乐场等设施。当中有小朋友最喜爱的沙池、绳网、攀爬架、模倣桌球的大型障碍阵、氹氹转和千秋等，颜色以黄、橙为主，非常鲜艳夺目。小朋友更可欣赏到所有奥运体育项目的图标，可以大玩配对游戏，从中认识各项比赛项目。

这里还有一个沙池和铲泥车玩沙设施，园内有冲水装置，可即场清洁。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览免费游乐场详情：

大角咀海辉道公园

地址：大角咀海辉道（港铁奥运站A2出口步行5分钟即达）

开放时间：07:00-23:00

九龙免费游乐场推介17：慈云山中心历奇乐园

慈云山中心历奇乐园早前进行扩建，现时占地超过34,000平方呎，横跨商场5楼至6楼，而历奇乐园更与7楼的空中花园相连，成为九龙区罕有配置嬉水游乐设施的商场内最大型户外乐园之一。乐园内设有多款游乐设施，包括嬉水童乐区、跨越两层的飞天滑梯及动力摇摇板等，让孩子可以尽情跑、跳和攀爬，享受全新玩乐体验。天台篮球场亦经过翻身，配上鲜明的红、橙、黄色调，搭配动感十足的迷彩地板，更设有篮球主题打卡墙；商场3楼亦有户外蝴蝶园，玩累了可以到此空间静坐小憩，近距离观察自然生态。

九龙免费游乐场推介17：慈云山中心历奇乐园（图片来源：领展）

点击图片浏览免费游乐场详情：



慈云山中心历奇乐园

地址：慈云山毓华街23号慈云山中心5楼

开放时间：10:00 - 18:00（逢星期一关闭）

适合年龄：2至12岁儿童

费用：全免

*长滑梯适合120cm以上小朋友

图片授权：FB@初初妈妈 ChochoMama