专注力不足源于一个坏习惯 从源头入手重新审视生活习惯再起步︳中文好好学

随着心理学发展越趋成熟，更多人开始关注儿童发展的问题，「专注力不足」、「过度活跃症」等用词也自然更普遍。若由心理医生诊断，固然可以用药，也可以跟从各种各样的训练建议。可是，身为补习老师，更切身地感受到专注力不足的根源，其实是电子用品，而所谓的训练建议，却并非对症下药，从源头入手。

（图片来源：PhotoAC）

如果说可以自由使用手机的学生成绩较差，或许是过于武断的说法，但也并非无中生有。曾经教过一个小二女生，每次上课都低头看手机，若是没收了电话，还会大吵大闹。她总是提醒我追踪她的社交平台。打开一看，这个不足十岁的小女生对着镜头跳舞，没有保护私隐的意识，就此在公开平台上每天公告自己的行踪。没有限制地让孩子自由使用手机、浏览社交平台，可说是无异于让他们随意在街上认识陌生人。

（图片来源：PhotoAC）

说到底 还是源于电子产品

退一步而言，不谈安全问题，手机的最大影响，其实在于专注力。我们的社会已经集体被缩短了专注力 —— 电影业的衰退，正正说明了我们曾经从到电影院看电影，到沉迷短剧。然后，40分钟的短剧也无法吸引我们，大家转向了十多分钟的短片。及至连网络平台「试当真」也宣告结业，为一个新时代写下注脚 —— 我们只看一分钟的内容，甚至最好可以省却画面，只播放声音，毕竟专注在画面已是一种苛求。从前我们到自修室温习，就是为了得到一个可以安静、专注工作的环境，如今要放下手机，几乎是天方夜谭。

（图片来源：PhotoAC）

对于成年人而言，放不下手机勉强说是情有可原，毕竟工作缠身，手机不能与之割裂。为何说是「勉强」？抚心自问，一天之中使用手机的时间，真的全然是为了工作吗？多少次我们取出手机无意识地滑动，看看网络上无用的资讯；多少次我们与家人和朋友互相发送无聊的影片，只为打发时间？一念及此，自可明白，对于孩子而言，它不是必需品，而是消磨专注力的根源。每次我收起孩子的手机，他们的解释都是：「需要查字、查成语。」在我课堂之内的时间，我当然可以以老师的权威揭穿他们的谎言；但更难以控制的是，学生在课堂前后已是立即观看各式各样的短影片。

（图片来源：PhotoAC）

一切从生活小事开始

消闲娱乐，何罪之有，何必杞人忧天？朋友的弟弟从小五开始接触手机，家人忙碌，没有加以管制，身为补习老师只能限制上课时间不可用手机，根本无补于事。如今曾经懵懂的孩子升上初中，已是不肯上学，需要社工，甚至因为暴力对抗没收手机的家人，到了寻求警察协助的地步。这案例或许是孤例，但更可能是冰山一角。既然有此例在前，我们又怎能不戒之慎之？

（图片来源：PhotoAC）

从今天开始重新审视生活的习惯。毕竟，千里之堤，溃于蚁穴，而翻天覆地的改变，可能也只是源于这些生活小事。

吴芷盈

凝皓教育小学中文导师

哈佛大学教育学院毕业，具多年教学经验。作品包括散文集《从女拔到哈佛》、参考书《说话志》等，连续多年夺得文凭试中文科最高等级。

IG：ngtszyingamy

吴芷盈 凝皓教育小学中文导师

相关文章︳报考中学重师资定重排名？名校重点不在于「名」他人认为「好未必「啱」︳中文好好学

相关文章︳十八般武艺增入读名校机会？多方面尝试培养潜能助建立自我价值观︳中文好好学

相关文章︳教育的意义：陪孩子找想走的路 设信箱分享内心也成写作开端︳中文好好学

相关文章︳如何改善中文成绩（上）覆卷校对的重要性：分辨错别字、别盲目背诵词语︳中文好好学

相关文章︳如何改善中文成绩（下）中文阅读卷提升答题技术2大方法 「多操练题目」真系攞到分？︳中文好好学