5大全新室内游乐场推介 室内玩碰碰船/7,000呎电动车场/任玩机动游戏/手摇小火车︳亲子好去处

不少家长爱带孩子北上畅玩室内游乐场，其实香港最近也有不少室内游乐场全新开幕，新簇又好玩，最重要是地点就脚，不少位处大型商场或邻近港铁站，随时想玩即可购票入场。今次《亲子王》就为大家试玩几张全新室内游乐场，可于室内坐碰碰船，还可疯狂赛车，部分更照顾爸妈的需要，设有家长休息室。即刻bookmark，下次跟小朋友去放电畅玩。

室内游乐场推介1：百田游园（马鞍山店）碰碰船回归

说到香港playhouse，不得不提百田游园，分店曾开设于黄大仙、铜锣湾、屯门，多年来为小朋友及家长带来美好玩乐回忆，如今上环分店将于今年年尾租约期满，负责人肥叔叔已于马鞍山及佐敦觅得新店位置。

百田游园正式回归马鞍山， 更带来超好玩碰碰船。（图片来源：《亲子王》）

当中位于马鞍山大水坑We Go Mall的分店早前已正式开放，为小朋友带来室内坐船仔和电动车驾驶，还有好玩波波池、木粒沙池等，在场职员人手充足，会陪小朋友齐齐玩，两小时绝对玩得充实满足！

位于地下的赛车场如无人轮候， 职员会让小朋友慢慢玩。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览室内游乐场详情：

百田游园（马鞍山店）

地址：马鞍山WE GO MALL 307室

营业时间： 星期一至四 14:00 - 20:00，星期五及假期前夕 14:00 - 21:00， 星期六、日及公众假期 11:00 - 21:00

收费： 大满贯全场任玩 $240起 / 2小时， 晚上优惠时段 $140起

查询及预约：6216 6311 （WhatsApp）

室内游乐场推介2：Kids Kids Car（Mega Box）化身小车手

虽然要18岁才能正式考车牌，但玩儿童电动车两岁就可以了。别以为玩电动车只是摆摆姿势，其实让小朋友控制车辆方向、速度等，也能促进幼儿各方面的发展。

Kids Kids Car绝对是小车迷的天堂， 多款电动车任君选择。（图片来源：《亲子王》）

Kids Kids Car去年在九龙湾Mega Box开设了两万呎playhouse后，今年年中更于同场九楼开设了全新7,000呎电动车场，场内提供消防车、警车、跑车、巴士、工程车等多款电动车，鼓励二至九岁小朋友学习逻辑驾驶，每辆电动车本身快慢不一，适合不同经验及操控能力的小朋友。若小朋友年纪较小无法操控，场内职员也会利用遥控协助。此外，场内还有波波池和充气城堡，驾驶后齐齐跳跃玩乐，一次玩尽所有设施。

充气城堡有大小波波，来一场弹跳足球赛应该相当好玩。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览室内游乐场详情：

Kids Kids Car （Mega Box）

地址： 九龙湾宏照道38号企业广场5期MegaBox 9楼23号舖（12楼为大型playhouse）

时间： 星期一至五 12:00 - 19:00， 星期六及日 11:00 - 20:00

收费： $110 / 2次车游戏，$200 / 4次车游戏，$200 / 1次车游戏 + 开心乐园区，$250 / 2次车游戏 + 开心乐园区

查询及预约：5646 2499 （WhatsApp）

室内游乐场推介3：Rainbow Egg黄竹坑店任玩机动游戏

家长带小朋友到playhouse，除了关心场地设施是否好玩，衞生和环境也是必然的考虑条件。Rainbow Egg彩虹蛋Playhouse继钻石山店及北角店后，今年10月尾于黄竹坑开设全新分店，面积更是三店之冠。

（图片来源：《亲子王》）

室内游乐场的大堂采用天然光，环境超宽敞，埸内摆放了巨型不倒翁和大量儿童车仔，小朋友可尽情满场走。黄竹坑分店的巨型波波池亦相当好玩，除了可疯狂放波波入去装置，还有触感游戏和弹床等；至于静态区的「角色扮演区」布置亦井井有条，除了可以玩煮饭仔、做收银员，还可扮演医护人员、消防员、警察、工程师等，布置甚见心思，道具也很充足。另一大卖点为全场机动游戏如篮球机、小型摩天轮、夹公仔机等都任玩，小朋友一定玩到不愿离开。

每个角色扮演房间布置都别具心思，也准备了不同道具、服装和玩具。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览室内游乐场详情：

Rainbow Egg黄竹坑店

地址：黄竹坑香叶道22号S22商业大厦8楼

时间： 10:00 - 19:30 （开放时间需要留意Instagram时间表作准）

收费： 星期一至五 $150 （2大1小 / 90分钟），星期六、日及公众假期 $180 （2大1小 / 90分钟）；购买当天另加$68，即可全日任玩。

查询及预约：6397 0996 （WhatsApp）

室内游乐场推介4：Momoland北角店手摇小火车绕场

香港地少人多，尽管playhouse面积无法与内地的大型室内游乐场相比，但仍灵活运用空间，让小朋友玩得尽兴。

用手摇方式驱动小火车，考验手眼协调。（图片来源：《亲子王》）

Momoland最近于北角汇开设全新playhouse，虽然不是所有分店中最大，但占地7,000呎的亲子光影运动乐园可说是应有尽有，例如绕场行驶的手摇小火车、魔鬼滑梯、大喇叭滑梯和旋转滑梯都一应俱全；还设置了多项障碍的攀爬架，以及游戏机、公主扮靓区和兽医诊所等，男、女孩子一向玩得开心。北角分店除了有派对房，另设VIP家长休息室，购买会籍即可进休息区享用舒适梳化、大电视、免费饮品等，更可任玩 《太鼓之达人》、《玛利欧赛车》等电玩，大、小朋友各有各开心。

两款超长滑梯任玩，一款是高斜度魔鬼滑梯，另一款设有高低坡度，同样刺激好玩。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览室内游乐场详情：

Momoland北角店

地址： 北角汇2期2楼212、213号铺 （港铁北角站 A1出口）

时间： 星期一至五 11:00 - 20:00，星期六、日、 公众假期及前夕 10:30 - 20:00

收费： 星期一至五 $150 / 1小时 （1大1小），额外成人 $120；星期六、日及公众假期 $200 / 1小时 （1大1小），额外成人 $160

预约及查询：9873 4953 （WhatsApp）

室内游乐场推介5：The Wiggle Room小孩至爱玩水设施

想提升幼儿的大小肌肉、言语和认知能力，就需要多接触真实事物刺激感官。位于北角的The Wiggle Room于今年夏天开幕，特别为一至七岁婴幼儿小朋友而设。场内分为三大分龄主题区，专为不同年龄阶段设计，一站式满足多元游乐需求，如婴幼儿游戏室提供蒙特梭利主题区，刺激幼儿感官与精细动作；冒险区则设有高空滑索、障碍挑战、快速滑梯及波波池，锻炼大运动与胆量。

而体验区则会提供模拟乡村（角色扮演）、科学实验水池、沙池及攀爬架等设施，启发创意与探索。此店亦提供包场派对服务，亦会不定期联同导师举行STEM或艺术等工作坊，请密切留意其社交平台公布最新消息！

点击图片浏览室内游乐场详情：

The Wiggle Room

地址： 北角和富道21 - 53号和富商场地下层B05B号店 （港铁北角站A1出口）

时间：星期一至日10:00 - 19:00

收费： 平日 $120 / 1大1小60分钟、$160 / 1大1小90分钟（平日额外大人不另收费）；周末及公众假期 $180 / 1大1小90分钟，$50 / 额外大人

预约及查询： 9737 2047 （WhatsApp） / www.thewiggleroomnp.com



