宝宝有「斗鸡眼」？3招教分辨真假斗鸡 1分钟分辨是否有斜视︳亲子健康
发布时间：15:15 2025-12-28 HKT
「医生，你睇吓BB眼珠系咪有啲向内斗？亲戚都话佢好似系斗鸡眼，我和太太担心到瞓唔着！」作为新手父母，看着孩子稚嫩的脸庞，任何一点「不对劲」都足以产生焦虑。特别是在亚洲儿童中，因鼻梁发育尚未成熟，眼睛看似「内斜」的情况很普遍，这就是医学上所说的「假性斗鸡眼（Pseudostrabismus）」。 多数情况属于无害的成长过渡期，但若与真正的斜视混淆，却可能错过视力发育黄金治疗期。
亚洲宝宝特别易有「假斗鸡 」？
对多数亚洲宝宝来说，这是一场由脸部解剖结构造成的「视觉恶作剧」。 很多家长在问诊期间看到，只要轻轻捏起或往外拉开宝宝鼻梁附近的皮肤，眼睛就立刻「变正常」，关键就在于鼻梁与眼头皮肤的结构。亚洲幼儿通常鼻梁较扁、较阔，眼头位置有明显的「内眦赘皮（Epicanthal folds）」，就像一道半掩的窗帘，遮住了眼球内侧部份眼白。成人判断有没有斜视时，会下意识比较眼珠左右两侧眼白的比例，但在宝宝脸上，因内侧眼白被遮住，黑眼珠看起来就好像贴近鼻梁，中间靠拢，形成「斗鸡眼」假象。当宝宝往侧面看时，这个错觉会更明显，眼珠像「躲」进眼头皮褶里，看起来就像严重内斜，然而随着年纪增长、面部骨骼发育、鼻梁变挺，多余皮肤被撑开，内侧眼白露出增加，视觉误会自然会消失。
真斗鸡不止是外观问题
真斜视是因眼外肌控制失衡或神经异常，令双眼无法同步聚焦。若不及早处理，大脑为避免看到重影，会主动「关闭」偏斜那只眼的影像，视力发育因此停滞，形成弱视，甚至丧失立体感和距离感。对孩子来说，影响的不止是样貌，还有终身视觉功能与学习能力。因此，父母学懂基本分辨方法非常重要。一方面避免因亲友一句话就自责或焦虑；另一方面，一旦怀疑是真斜视时，能及早求医，不会错过黄金治疗时间。
3招「斗鸡」检测
以下三个方法，只作为居家初步筛查与纪录，不能取代专业诊断，但能为门诊评估提供很有用的线索。
1. 直视观察法（找对称）
在光线充足的环境，拿一个色彩鲜艳、宝宝喜欢的玩具，放在他正前方，吸引他凝视。父母留意两眼瞳孔位置，看看在看正前方及转动视线时，双眼黑眼珠是否同步移动、位置对称。 若即使专注看同一目标，仍出现一眼正对目标、另一眼明显向内、向外或向上「飘走」，就可能是真斜视警号。
2. 角膜光点测试（Hirschberg Test）
这是眼科常用原理，家长在家也能简单做到：
- 准备一支光线柔和的小电筒，避免强光或雷射；
- 在稍暗环境，将电筒放在自己双眼中间，高度约与宝宝眼睛平行，照向宝宝鼻梁，让他看光；
- 观察宝宝眼珠上的小白光点。
若是假性斗鸡眼，无论外观多「内斜」，小白光点应该同样落在两眼瞳孔中央，位置左右对称；若看见一眼光点在瞳孔中央，另一眼却偏向边缘甚至落在虹膜上，就高度怀疑是真斜视，应尽快预约眼部医生作检查。
3. 日常行为观察
真正的斜视或视力问题，常会在生活细节中「露馅」。家长可以留意孩子是否出现以下情况：
- 惯性歪头看电视或书本，像是在找一个「看得清楚」的角度；
- 经常瞇眼、怕光，在户外会习惯性闭上一只眼；
- 已会说话的孩子，抱怨「看不清楚」或说「看到两个」；
- 拿东西抓不准、走路容易撞到或跌倒，像是判断不了距离；
- 若上述行为持续出现，即使外观看起来只是「轻微内斜」，也值得让专业医生进一步检查。
1分钟辨真假斗鸡眼
|特征
|假性斗鸡眼 （Pseudostrabismu）
|真斜视（Strabismus）
|外观成因
|鼻梁扁平、内眦赘皮遮盖眼白，属发育特征。
|眼部肌肉失衡、神经控制异常，属病理现象。
|角膜反光点
|位于双眼瞳孔正中央， 左右对称。
|一眼在中央，另一眼偏离中心。
|遮盖测试
|遮盖一眼时，另一眼球不会移动。
|遮盖「好眼」时，原本偏斜的「坏眼」会移动修正。
|视力发展
|视力正常，拥有良好立体感。
|可能导致弱视，缺乏或丧失立体感。
|治疗需求
|不需要，随年龄增长、 鼻梁发育而改善。
|需要，可能涉及眼镜、遮盖疗法或手术。
何时一定要找医生？
居家观察只能作为辅助手段，真正能守住视力发育最后防线的，仍然是完整的专业检查。以下情况建议尽快就医：
- 角膜反光点多次测试都持续不对称；
- 单眼似乎长期偏向内侧或外侧，不会随注视目标移动；
- 眼球有明显、持续的震颤；
- 家族中有斜视或严重弱视病史；
- 孩子总是歪头看东西、拿东西常常抓不准或经常无故撞到物件。
张杰医生
香港大学内外全科医学士 MBBS（HK）
爱尔兰皇家内外科医学院儿科文凭 DCH（Irel）
香港儿科医学院院士 FHKCPaed
香港医学专科学院院士（儿科）FHKAM（Paediatrics）
相关文章︳哪些病毒最危险？出现2种情况要即就医免引发并发症 医生教路：应对孩子生病4部曲︳亲子健康
相关文章︳血便=感染性肠胃炎？应及早就医+补充一种饮品防脱水 4个实用建议助观察病情︳亲子健康