宝宝有「斗鸡眼」？3招教分辨真假斗鸡 1分钟分辨是否有斜视︳亲子健康

「医生，你睇吓BB眼珠系咪有啲向内斗？亲戚都话佢好似系斗鸡眼，我和太太担心到瞓唔着！」作为新手父母，看着孩子稚嫩的脸庞，任何一点「不对劲」都足以产生焦虑。特别是在亚洲儿童中，因鼻梁发育尚未成熟，眼睛看似「内斜」的情况很普遍，这就是医学上所说的「假性斗鸡眼（Pseudostrabismus）」。 多数情况属于无害的成长过渡期，但若与真正的斜视混淆，却可能错过视力发育黄金治疗期。

亚洲宝宝特别易有「假斗鸡 」？

对多数亚洲宝宝来说，这是一场由脸部解剖结构造成的「视觉恶作剧」。 很多家长在问诊期间看到，只要轻轻捏起或往外拉开宝宝鼻梁附近的皮肤，眼睛就立刻「变正常」，关键就在于鼻梁与眼头皮肤的结构。亚洲幼儿通常鼻梁较扁、较阔，眼头位置有明显的「内眦赘皮（Epicanthal folds）」，就像一道半掩的窗帘，遮住了眼球内侧部份眼白。成人判断有没有斜视时，会下意识比较眼珠左右两侧眼白的比例，但在宝宝脸上，因内侧眼白被遮住，黑眼珠看起来就好像贴近鼻梁，中间靠拢，形成「斗鸡眼」假象。当宝宝往侧面看时，这个错觉会更明显，眼珠像「躲」进眼头皮褶里，看起来就像严重内斜，然而随着年纪增长、面部骨骼发育、鼻梁变挺，多余皮肤被撑开，内侧眼白露出增加，视觉误会自然会消失。

真斗鸡不止是外观问题

真斜视是因眼外肌控制失衡或神经异常，令双眼无法同步聚焦。若不及早处理，大脑为避免看到重影，会主动「关闭」偏斜那只眼的影像，视力发育因此停滞，形成弱视，甚至丧失立体感和距离感。对孩子来说，影响的不止是样貌，还有终身视觉功能与学习能力。因此，父母学懂基本分辨方法非常重要。一方面避免因亲友一句话就自责或焦虑；另一方面，一旦怀疑是真斜视时，能及早求医，不会错过黄金治疗时间。

3招「斗鸡」检测

以下三个方法，只作为居家初步筛查与纪录，不能取代专业诊断，但能为门诊评估提供很有用的线索。

1. 直视观察法（找对称）

在光线充足的环境，拿一个色彩鲜艳、宝宝喜欢的玩具，放在他正前方，吸引他凝视。父母留意两眼瞳孔位置，看看在看正前方及转动视线时，双眼黑眼珠是否同步移动、位置对称。 若即使专注看同一目标，仍出现一眼正对目标、另一眼明显向内、向外或向上「飘走」，就可能是真斜视警号。

2. 角膜光点测试（Hirschberg Test）

这是眼科常用原理，家长在家也能简单做到：

准备一支光线柔和的小电筒，避免强光或雷射；

在稍暗环境，将电筒放在自己双眼中间，高度约与宝宝眼睛平行，照向宝宝鼻梁，让他看光；

观察宝宝眼珠上的小白光点。

若是假性斗鸡眼，无论外观多「内斜」，小白光点应该同样落在两眼瞳孔中央，位置左右对称；若看见一眼光点在瞳孔中央，另一眼却偏向边缘甚至落在虹膜上，就高度怀疑是真斜视，应尽快预约眼部医生作检查。

3. 日常行为观察

真正的斜视或视力问题，常会在生活细节中「露馅」。家长可以留意孩子是否出现以下情况：

惯性歪头看电视或书本，像是在找一个「看得清楚」的角度；

经常瞇眼、怕光，在户外会习惯性闭上一只眼；

已会说话的孩子，抱怨「看不清楚」或说「看到两个」；

拿东西抓不准、走路容易撞到或跌倒，像是判断不了距离；

若上述行为持续出现，即使外观看起来只是「轻微内斜」，也值得让专业医生进一步检查。

1分钟辨真假斗鸡眼

特征 假性斗鸡眼 （Pseudostrabismu） 真斜视（Strabismus） 外观成因 鼻梁扁平、内眦赘皮遮盖眼白，属发育特征。 眼部肌肉失衡、神经控制异常，属病理现象。 角膜反光点 位于双眼瞳孔正中央， 左右对称。 一眼在中央，另一眼偏离中心。 遮盖测试 遮盖一眼时，另一眼球不会移动。 遮盖「好眼」时，原本偏斜的「坏眼」会移动修正。 视力发展 视力正常，拥有良好立体感。 可能导致弱视，缺乏或丧失立体感。 治疗需求 不需要，随年龄增长、 鼻梁发育而改善。 需要，可能涉及眼镜、遮盖疗法或手术。

何时一定要找医生？

居家观察只能作为辅助手段，真正能守住视力发育最后防线的，仍然是完整的专业检查。以下情况建议尽快就医：

角膜反光点多次测试都持续不对称；

单眼似乎长期偏向内侧或外侧，不会随注视目标移动；

眼球有明显、持续的震颤；

家族中有斜视或严重弱视病史；

孩子总是歪头看东西、拿东西常常抓不准或经常无故撞到物件。

张杰医生

香港大学内外全科医学士 MBBS（HK）

爱尔兰皇家内外科医学院儿科文凭 DCH（Irel）

香港儿科医学院院士 FHKCPaed

香港医学专科学院院士（儿科）FHKAM（Paediatrics）

