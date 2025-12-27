儿童专注力不足或与过量使用社交媒体有关 研究：日用时间越长这方面症状越多︳亲子健康

「成日周身郁无时停」、「点解做功课咁唔专心？」、「你温书集中啲好唔好？」许多家长有以上这些问：孩子上课或做功课时越来越难以集中精神、坐不住易分心又不听话，甚至开始怀疑小朋友是否有专注力不足及过度活跃症（ADHD）。究竟是小朋友天生难集中，还是受其他外来习惯或因素影响？根据瑞典卡罗林斯卡学院（Karolinska Institutet）一项最新研究，追踪超过8,000名儿童的数码媒体使用情况及专注力变化，或可为家长带来一些启示。

社交媒体使用时间长 专注力明显下降

瑞典卡罗林斯卡学院（Karolinska Institutet）的最新研究，从小朋友9至10岁开始跟进，直至13至14岁。孩子需定期报告每日使用社交媒体、观看电视或影片、玩电子游戏的时间；而家长则负责评估孩子的专注力水平，以及是否有过动或冲动行为。

研究结果显示，社交媒体的使用时间与专注力不足的症状密切相关，特别是社交媒体的影响更为明显，而非观看电视或电子游戏。孩子花越多时间在Instagram、Facebook、YouTube、Snapchat、TikTok等平台，专注力不足的倾向就越强。研究指出，9岁的孩子平均每天花约投放30分钟于社交媒体上，到13岁时已上升至2.5小时。卡罗林斯卡学院的认知神经科学教授Torkel Klingberg指，社交媒体的频繁通知会对孩子的专注力造成干扰，即使他们未有查看消息，也会产生影响。

与ADHD症状有正面关系

研究发现，长时间使用社交媒体与ADHD相关症状有正面关系，但并非所有孩子都会出现明显症状，亦不等于一定会有ADHD。即使原本已有专注力不足的问题，使用社交媒体的时间并没有因此增加，显示因果方向更可能是「长时间使用导致症状倾向上升」，而非反过来。

在个别孩子身上影响或许不算大，但整体来说，社交媒体使用量增加，可能是令近年ADHD个案率上升的部分原因。教授Klingberg补充指出，社交媒体使用上升，或许是ADHD诊断个案增加的其中一个因素，虽然研究中过动症状并没有明显上升。

使用时间随年龄急升 家长需早留意

数据亦显示，儿童使用社交媒体的时间随著年龄快速增长，从9岁的每日约30分钟，到13岁已超过2.5小时。这提醒家长，即使孩子未达大多数平台规定的13岁最低年龄，他们仍可能透过各种方式接触社交媒体，使用量会随年龄而上升。研究团队指出，结果并非要完全禁止孩子使用社交媒体，而是应关注使用年龄、平台设计及每日时间。该研究第一作者、卡罗林斯卡学院妇女与儿童健康系博士后研究员Samson Nivins表示：「我们希望这些发现能帮助家长作出更有根据的决定，引导孩子健康使用数位媒体，同时支援他们的认知发展。」

使用时间增加与年龄成正比

家长可试行以下3个实用又简单的方法，减少孩子分心机会：

・订立每日社交媒体使用时间上限

・设立专属专注时段，避免干扰

・在学习环境中关闭手机通知功能

透过这些小改变，有助孩子在数码时代维持良好专注力。

资料来源：瑞典卡罗林斯卡学院（Karolinska Institutet）研究、卡罗林斯卡学院认知神经科学教授Torkel Klingberg

